Zrádná soupeřka s jedinou raketou? Plíšková očekává další zvláštní mač

Lounský expres profrčel prvním setem na wimbledonském centrkurtu za dvacet minut. Ve druhé sadě párkrát maličko přibrzdil, přesto za pouhou hodinu dorazil do cílové stanice.



„Ve Wimbledonu jsem se nikdy necítila líp,“ lebedila si Plíšková. „Dnešek byl o hodně lepší než první kolo. Nebyla jsem tolik nervózní. Povrch je na centru rychlejší než na venkovních dvorcích, což mi vyhovuje.“

Středeční zkoušku zvládla skvěle, v pátek ji čeká další, patrně o dost záludnější. Se zkušenou a tuze svéráznou Sie Su-wej z Tchaj-wanu má zatím bilanci 1-1, partie skončily téměř přesně zrcadlovými výsledky.



Plíšková triumfovala loni v Miami 6:4, 1:6, 7:6. Sie Su-wej vyhrála letos v Dubaji 4:6, 6:1, 5:7.

Jak byste popsala svou další sokyni?

Určitě je zrádná, nebezpečná. Oba naše předchozí zápasy byly zvláštní. Uvidíme, jestli se nějak projeví, že tentokrát vyměníme trávu za beton. Možná ještě častěji použije své čopy, které jsou na trávě účinnější. Vím, že tu loni porazila Simonu Halepovou. Ale mám lepší podání. A když budu hrát rychle, nezbude jí čas na její kouzla.

ZPRAVODAJSTVÍ Plíšková, Muchová i Veselý ve třetím kole Wimbledonu. Končí Bouzková

Ona je trochu jiná tenistka, že?

Ano, myslím, že se jí nikdo ani neblíží. Takový styl se na okruhu nevidí. Nikdo s ní nechce hrát, protože je prostě jiná.

Trénovala jste s ní někdy?

Ne. A ani nemám zájem. V tréninku chcete hrát normální tenis.

Ona dokáže protivnicím pobyt na dvorci znechutit. V čem je nejtěžší jí čelit?

Mám dojem, že nejvíc bude záležet na mém výkonu. Nechci moc myslet na to, co předvede. Pokud budu hrát dobře, nedám jí moc šancí. Ale samozřejmě, jakmile jí poskytnete čas a příhodné úhly, dokáže svýma šikovnýma rukama natropit slušnou škodu. Jako výborná deblistka ovládá přechod na síť a voleje. Já se každopádně hodlám soustředit na sebe.

Leckdy si na mač přinese jen jednu raketu. Co vy na to?

Jí to asi pomáhá. Otázkou je, jestli by to dotáhla výš, kdyby měla rakety třeba tři. Snažíme se být profi, takže já bych určitě nešla na zápas s jedinou raketou. Ale je pár výjimek. Nick Kyrgios má podle mě akorát dvě. Těžko říct. Já potřebuju minimálně čtyři nebo pět raket.