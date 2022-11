Krása i depka v Glasgow. Máte velké minus, vytýkala Plíšková reportérům

Po třech letech a devíti měsících se Plíšková znovu stala členkou národního týmu. Soutěž mezitím změnila název z Fed Cupu na Billie Jean King Cup.

Její věk se vyšplhal na třicítku. Sama sobě se nahlas chechtá: „Přicházejí mladé holky. Já už jsem tady ta stará a zkušená.“

Na žebříčku WTA se nachází až na 32. místě, je čtvrtá mezi krajankami. Poté, co se z klání na poslední chvíli omluvila Barbora Krejčíková, se však v souboru kapitána Petra Pály v Glasgow stala jedničkou.

Svezla se na ni větší odpovědnost, než se předpokládalo. Čeká, že se jí do mysli vloudí nervozita. Zároveň ví, že v kariéře zvládla řadu podobně náročných situací.

Hrála jste někdy tenis ve Skotsku?

V současné tréninkové hale jsem kdysi vyhrála pětadvacítku. To jste si nezjistili, že? Máte velké minus! Od té doby jsem tu nebyla.

Takže v Glasgow máte stoprocentní bilanci, což?

Přesně tak. Cítím se tu jako doma! (směje se)

Co jste tu od příletu zažila zajímavého?

Jsem ráda, že jsem skoro po čtyřech letech zpátky v týmu. Richieho (vypletače Šodka) nebo kapitána (Petra Pálu) vídám často. S ostatními lidmi se potkávám po delší době, což je fajn.

Jaký dojem na vás udělaly místní restaurace?

Byli jsme zatím ve dvou. Jedna byla lepší, jedna dobrá. Jsem takový klasik, takže hledám spíš kuřecí maso. Nerada experimentuju. Jejich speciality, třeba ty vnitřnosti (haggis), jsem nezkusila.

Jak se vám líbí město?

Je hezké. V úterý jsem se byla projít k univerzitě, která je krásná. Snad jenom to počasí nemám absolutně ráda. Mokré, deštivé, taková zamračená depka.

Proč jste na samém konci sezony kývla na účast v BJK Cupu?

Měla jsem ji v plánu, ale finální rozhodnutí nebylo jednoduché. Celý rok byl pro mě těžký. Nejdřív jsem byla zraněná (zlomená ruka), pak jsem nehrála dobře. Na konci sezony jsem hodně cestovala. Po US Open do Evropy, pak do Tokia, domů, zpátky do Ameriky... Ale co, jsem tady. Doufám, že odehraju dobré zápasy a uděláme nějaký úspěch.

Co rozseklo vaše váhání?

Dali jsme si vedle sebe argumenty pro a proti. Po vypadnutí v Guadalajaře bych měla do Australian Open dva a půl měsíce bez zápasu. Možná ještě víc. Dlouhé pauzy mi nevyhovují. Těžko se po nich dostávám do rytmu. BJK Cup tu přestávku rozbije.

Může vás případný triumf v kariéře povzbudit?

To je další věc. Sjela se sem velká konkurence. Pokud budeme postupovat, musíme zvládnout čtyři zápasy ve čtyřech dnech, což by byla makačka. Ale můžeme se prostřídat, motivaci máme obrovskou.

Jak jste se na tuhle akci připravovala?

Dala jsem si pár dní volna ve Španělsku. Pak jsem v Praze na Spartě hrála asi pět dní. Cítím se dobře. Podmínky jsou pro mě o trošku lepší než nedávno v Ostravě, kde byl kurt pomalejší. Snad na nás přijdou nějací diváci. Očekávám, že budu nervózní, protože jsem dlouho nehrála za tým.

Polky jsou tu bez světové jedničky Šwiatekové. Co soudíte o vašich prvních soupeřkách?

Nesmíme je podcenit. S vítězstvím se počítá, což je vždycky ošidné. Pokud bych měla jít na Linetteovou, naskočí mi vzpomínky na letošní US Open. Porazila jsem ji 7:6 ve třetím, takže jsem naprosto v klidu. (směje se)

Dokonce i na domácí Britky přišla do Emirates Areny skromná návštěva. Obáváte se, že na mač Česko - Polsko bude prázdno?

Viděli jsme v telce, že spousta prázdných míst v hale vypadá blbě. Je to škoda. Nevím, na jakou zábavu místní obyvatelé běžně chodí. Třeba Londýn by byl lepší, tam to tenisově žije. Mně atmoška vždycky pomůže. V pandemii jsem hrála úplně nejhůř, když u kurtu nebyl ani člověk. Ale nic s tím nenaděláme.

Jak se vám zamlouvá nový systém soutěže?

Jsem fanoušek toho starého. Odměny jsou vyšší, což většina z nás uvítá. Ale víc se mi líbilo, když se ve vyprodaných halách všechno soustředilo jenom na ty dva týmy. Tady jich je dvanáct, všechno je rozptýlenější. Ale tak to prostě je, no.