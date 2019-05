Plíšková a její pařížské rychlojízdy: Zatím mě soupeřky moc neotestovaly

Potěšilo ji, že proti dvěma největším kurtům v areálu je povrch ve zbrusu nové aréně Simonne Mathieuové rychlejší. „Docela to tam sviští,“ pochvalovala si. Její soupeřka se taky kolikrát musela jen bezmocně otáčet. Plíšková ji zdemolovala za 56 minut 6:2, 6:2, úvodní kolo jí trvalo rovnou hodinu.

ZPRAVODAJSTVÍ ze čtvrtého dne Roland Garros

„Jasně, soupeřky nebyly takové, aby mě úplně otestovaly. Level od nich nebyl tak dobrý,“ hodnotí bezproblémový vstup do Roland Garros. „Ale se sebou jsem byla docela spokojená. Ty dva zápasy jsem odehrála dobře. Když bylo potřeba, vždycky jsem zapnula. Moc věcí tam špatně nebylo.“

Takový průběh má pozitiva – i možná úskalí. Plíšková zatím nenarazila na soupeřky, které by ji, byť třeba aspoň v určitých pasážích, donutily předvést to nejlepší.

„Ale já toho mám za poslední dva týdny nahráno docela dost,“ opáčí česká jednička. „Servis mi psal, hlavně oproti prvnímu kolu, kde mi tolik nešel. Ona (Kučová) stála daleko, takže jsem měla pocit, že mám docela otevřené rohy. Podání bylo dneska v pořádku.“

Což se hodí, neboť ve třetím kole ji čeká Chorvatka Petra Martičová. Pozor na ni! Na antuce letos vyhrála turnaj v Istanbulu a v Paříži rozesmutnila domácí fanoušky, když dnes ztrapnila francouzskou oblíbenkyni Kristinu Mladenovicovou, jíž dovolila pouhé tři gamy...

„Jo, to bude test,“ říká Plíšková. „Ona by tady i Mladenovicová uměla zahrát docela dobře – prohrála dost, to jsem nečekala. Čekala jsem větší boj. Martičovou jsem porazila v Miami, jenže na betonu je to jiné, tam její hra moc nepíše. Teď bude určitě nebezpečnější.“

Vzhledem ke svým rychlojízdám zatím nepotřebuje příliš šetřit síly, dokonce říká: „To bych radši hrála, klidně bych tam zítra šla znovu. Ale zase mám čas se připravit na úplně jinou soupeřku. První dvě byly spíš obranářky, teď mě čeká lepší servis, víc kraťasů, víc čopů. Aspoň čas využiju k tomu.“

Jelikož do turnaje vstoupila už v neděli, dva dny bez zápasového adrenalinu se jí trochu táhly.

„Musela jsem pokaždé trénovat,“ usměje se. „K tomu lehké fitko, tím jsem zabila půl dne. Pak jsme byli ve městě, proběhly nějaké nákupy, ty si neodpustím nikdy. A klasicky sleduju všechen možný tenis.“

Času na to má díky svému tryskovému startu dost a dost.