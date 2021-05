Římský úspěch pomůže. Budu se cítit lépe a uvolněněji, ví Plíšková

Konfrontace s úřadující šampionkou Roland Garros skutečně neslibuje snadný tenisový zážitek, nicméně pokud Plíšková naváže na své představení ze semifinále, po trofeji může směle pokukovat.

Vždyť v sobotní partii s nepříjemnou antukářkou Petrou Martičovou obstála Češka báječně, po báječném začátku následně na zlepšený výkon soupeřky odpověděla ještě větší kvalitou.

ZPRAVODAJSTVÍ Plíšková v Římě postoupila do finále, o titul si zahraje proti Šwiatekové

„Sice jsem se nesnažila o nějaké šílené údery, ale hrála jsem velmi solidně,“ pochvalovala si Plíšková po výhře 6:1, 3:6 a 6:2.

„První a třetí set byly z mé strany super, hrála jsem tenis, jaký jsem chtěla. Celkem dobře jsem podávala, myslím, že to byl dobrý zápas.“

Pokud v neděli odpoledne zvládne ještě jeden takový, odveze si z Říma, stejně jako v roce 2019, trofej.

Šwiateková - Plíšková finále v podrobné online reportáži

„Ale nechci usnout na vavřínech, protože mám ještě jeden zápas,“ uvedla česká tenistka pro Radiožurnál. „Ať už to dopadne jakkoliv, nechci na sebe dávat žádný tlak. Vím, že titul je titul, ale i to finále mám vydřené.“

Těmito slovy Plíšková narážela na čtvrtfinálový střet s Lotyškou Ostapenkovou, v němž čelila třem mečbolům. „Jsem pyšná, jak jsem to ubojovala,“ radovala se po úspěšné přetahované.

Stejnou zarputilost však předvedla i její budoucí sokyně Šwiateková, která proti jiné Češce Barboře Krejčíkové vymazala dvě hrozby vyřazení.



„Když vyhrajete zápasy z mečbolů, dodá vám to sílu. Stalo se to jí, stalo se to mně,“ uvědomuje si Plíšková.

Zatímco v tomto aspektu jsou příběhy aktérek finále podobné, rozcházejí se v náročnosti sobotního programu: 19letá Polka kvůli dešti musela v jeden den stihnout jak čtvrtfinále s Ukrajinkou Svitolinovou, tak semifinále s Američankou Gauffovou.

„Ale jsem pořád celkem mladá, takže snad budu připravená,“ odmítá Šwiateková případnou únavu před zápasem o titul. „Pokud to zvládnu dobře mentálně, bude to v pořádku.“

Zarputilou Polku požene touha získat druhou trofej v kariéře, podobnými duely mnohem ostřílenější Plíšková ve svém třicátém finále zaútočí na pohár číslo 17. Nicméně i v případě, že jej bude muset přenechat mladší protivnici, bude římskou misi hodnotit jako zdárnou.

„Určitě mi dodá sílu. S takovým výsledkem v zádech se budu cítit lépe a uvolněněji během následujících týdnů a měsíců,“ přemítá Plíšková, která do italské metropole dorazila se sezonní bilancí 10:8.

Na tamní antuce však pookřála: „Zvládla jsem těžké zápasy, složité situace a porazila jsem dobré hráčky.“

A tento seznam bude chtít rozšířit ještě o jedno jméno.