Plíšková se posunula k novému nastavení mysli. Meta? Být jako Nadal

Světová pětka, vítězka z Brisbane, semifinalistka Australian Open a navrch přemožitelka Sereny Williamsové. „Cítila jsem se fakt skvěle. Možná nejlépe v životě,“ pronesla.

Plíškové se daří na kurtu i mimo něj. Ve čtvrtek představila dalšího sponzora, investiční společnost Czech Fund. „Všechno se teď točí kolem tenisu, ale taky tu jednou nebude. Investice mě zajímají. V budoucnu bych se jim chtěla věnovat i víc,“ popisovala Plíšková. Sedí jí to, neboť je známa jako štědrá investorka do vlastní kariéry – roční náklady do početného týmu se u ní blíží milionu dolarů. Ale vyplácí se to.

Pan Nadal je zatím trochu jinde

Silná Plíšková se jeví jako nutný předpoklad k tomu, aby Češky za týden přemohly nebezpečné protivnice. „Jestli bude hrát Simona oba singly, budeme mít co dělat,“ usmála se v předzvěsti střetu s Halepovou, nedávnou světovou jedničkou.

Má však důvody si věřit. I kvůli vkladům do trenérského štábu: zahraniční dvojice Rennae Stubbsová, Conchita Martínezová ji posunula k prozatímní letošní bilanci 10-1 i k novému nastavení mysli, na čemž pracuje hlavně slavná Španělka. Metou je její ještě mnohem slovutnější tenisový krajan. „Povahu mám asi trochu jinou než pan Nadal,“ usměje se Plíšková. „Je to pro mě složité. Ale bavíme se o tom.“

Španělské koučování, to je dřina, řehole a makání. Úder za úderem. Nic nevypustit! Aby platilo, že klíčová je každá výměna.

„On umí dát slabším třikrát 6:1 bez jakékoli pauzy,“ obdivuje Plíšková Nadalovo nastavení. „Toho já zatím schopná nejsem. Někdy něco zkouším, jindy na dva gamy vypadnu. Pořád jsem schopná vyhrát, ale třeba to pak stojí set – a v celém turnaji to může vzít síly. Nadal je šetří. Fyzické i psychické. To je i náš cíl.“

Fed Cup proti Rumunsku Nominace Petra Pály

Pojí se s tím také agresivnější hra, více odhodlanosti, jistoty. Zase za tím hledejte Martínezovou.

„Ukázala mi cestu, ale já si k tomu došla sama,“ říká Plíšková. „Nenutí, netlačí. A já se v tom cítím dobře. Duely jsem teď měla pod kontrolou. Neztratila jsem se na celý set. Nemusela jsem se modlit, aby soupeřka kazila. I takové zápasy dřív byly.“

Být v tenisové sezoně pořád stoprocentní, to je absolutní ideál – při nahuštěném programu jen těžko dosažitelný. Plíšková nyní zabojuje o jinou stoprocentní bilanci: dosud zatím v každém duelu Fed Cupu s její účastí Česko slavilo vítězství.

Conchita Martinezová (vlevo) koučuje českou tenistku Karolínu Plíškovou.

„Asi všechno jednou skončí,“ mrkne. „Ale doufám, že se bude dařit. Soupeř je fakt těžký. Minule jsme s nimi v Kluži měly co dělat.“

Nebudu se v tom plácat

V roce 2016 zdolala právě Halepovou v ryze nepříznivých podmínkách. Před bouřícím rumunským davem. Na antuce. A ještě po prohraném úvodním setu... „Možná ji svazovalo hrát doma. V Rumunsku znamená hodně,“ soudí Plíšková.

Loni nehrála 1. kolo a z finále se omluvila kvůli zranění. V Ostravě tak zažije dílčí comeback, mix odpovědnosti i nadšení: „Tým nás podporuje, dělá všechno možné. Na jednu stranu je to svazující, ale taky nás to donutí k nejlepším výsledkům.“

Sledovat to na místě bude i Martínezová. Další známka toho, jak spolupráce zatím šlape. A cenný detail. „Tréninky s koučem vypadají jinak, než když se tam budu plácat sama. V tom dobrá nejsem,“ tvrdí Plíšková. Zato pod dohledem aktuálně válí, na což sází i reprezentace.