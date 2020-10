Zahraju si a uvidíme. Chci končit rok s lepší náladou, říká Plíšková

„Dala jsem si volno a nakonec to vycházelo skoro na dva týdny,“ líčila ve videorozhovoru, momentální klasice v komunikaci z turnajů. „Přijela jsem sem i docela dost dní dopředu, na poslední větší snažení tohoto roku jsem připravená.

Postupem času jsem si uvědomila, že by bylo škoda nehrát, navíc v Česku, kousek od domova. Asi nemám co ztratit. Co horšího se může stát, než že to třeba nevyjde?“

V Ostravě se sešla konkurence grandslamové kvality, Plíšková je turnajovou dvojkou za Ukrajinkou Svitolinovou, ale dobře chápe: „Papírově bych měla dojít daleko, ale na to už se dávno nehraje. Bylo by samozřejmě hezké zakončit tuhle divnou sezonu titulem, na ten ovšem nemyslím. Je tu spousta dobrých hráček. Nic tu nedostanete zadarmo.“

Na všechno se teď dá zvyknout

Rok 2020 pro ni ryze sportovně představuje skutečně splašenou výkonnostní křivku. Začala titulem v Brisbane, jenže na Australian Open vypadla ve 3. kole. Ani po restartu a vstupu do tenisové doby pandemické se neustálila: 2. kolo na US Open, finále v Římě, další rychlý konec v Paříži. V anglické odpovědi použila výstižný obrat „on and off“ – jako by se její výkony skutečně střídavě zapínaly a vypínaly. A tak by sezoně ráda zařídila aspoň pozitivní tečku.

„Chci skončit dobře, v dobré náladě. Bez ohledu na výsledky,“ říká. „Nechci na sebe vytvářet zbytečný tlak, o tom tenhle turnaj asi není. Chci si to užít. Jsem ráda, že jsem se rozhodla, že si tady zahraju.“

Spolu s ostatními rivalkami z řad těch, které vytrvaly, ještě jednou absolvuje zpřísněný režim, poslední testy a poslední zákazy. „Na všechno se teď dá zvyknout,“ řekla. „Navíc je tu hotel tak blízko u haly, že si stejně nemyslím, že bych jezdila někam do města.“

Bonusem je, že oproti nedávným akcím v USA, Itálii či Paříži má teď v bublině i manžela: „Taky tu hraje ségra a je tu hodně Češek. Pokecáme si nebo odpočíváme na pokoji, čas se dělí mezi hotel a kurty. Možná se podívám na nějaké zápasy. Je fajn mrknout zase na tenis naživo.“

Jak na tom jsem? Uvidíme

A ještě příjemnější by bylo zase prožít radost z výher. První překážkou bude Ruska Kudermetěvová, která Plíškovou v srpnu vyřadila v generálce na newyorský grandslam.

„Ale tam byl kurt strašně rychlý. Doufám, že tady budu mít na všechno trochu víc času – a taky je nutno říct, že tam jsem nehrála moc dobře,“ uznává Plíšková. „Jak na tom jsem teď, to nechci vyhlašovat. Uvidíme po zápase.“

V naprosto nestandardní sezoně je i tečka neobvyklá. „Z betonu na antuku a zpátky. Z venku do haly, bylo toho docela dost,“ přitaká. „Těžko říct, jak to komu sedne. Ale nemělo by mě to rozhodit. Zkušená jsem na obou površích docela dost. Neříkám, že se cítím skvěle, to bych lhala, ale dobře ano. Tělo drží, snad vydrží. Měly bychom být rády, že se dá hrát, že jsou turnaje. Když už nic, vybavily se mi tu hned pěkné vzpomínky na Fed Cup.“

Pokud si k nim bude moci uložit pár dalších, splní mise Ostrava účel.