K tenisu mám ještě daleko, říká Plíšková. Na Australian Open hrát nebude

Potíže s kotníkem přitom měla už od února. „Nicméně pořád jsem hrála, i když pod injekcemi. Prostě to bylo načatý, v New Yorku jsem si jenom tak vyskočila a bylo to. Praskly mi obě šlachy a do toho mi museli dělat i vazy,“ uvedla Plíšková.

Následná léčba se navíc zkomplikovala. „Dvakrát se mi do toho dostala infekce, měla jsem dvoje antibiotika. Nevypadalo to dobře. Prostě trvalo dlouho, než se mi vše zahojilo,“ řekla Plíšková.

V tréninku ji noha stále omezuje. „Běhat ještě nemůžu a k tenisu máme docela daleko,“ prohlásila někdejší finalistka Wimbledonu a US Open.

„Nechci nic uspěchat. Už jsem udělala chybu s rukou - měsíc a půl jsem hrála v bolestech, a stejně jsem nic nevyhrála. Nemá to smysl. Takže si vezmu chráněný žebříček a vrátím se snad v březnu na Indian Wells a Miami. Samozřejmě pokud se neobjeví další zádrhel,“ uvedla vítězka 17 turnajů WTA ve dvouhře.

Jejím cílem je odehrát nadcházející sezonu bez bolesti. Končit s tenisem ještě nechce.

„Přála bych si vrátit se, aby mě lidi ještě viděli. Nechci skončit tak, že mě vyřadí zranění, nebo že budu na kurtu už jen tak přežívat. Chci se prostě normálně vrátit a ještě něco odehrát. Výhoda je, že si odpočinuly ostatní části mého těla jako zápěstí, se kterými jsem taky bojovala,“ řekla Plíšková.