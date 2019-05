Nová strategie Plíškové: kontrolovaná agrese. Jsem trpělivější, říká

Už loni hráčka s přezdívkou Ace Queen (Královna es) přestala v této kategorii sbírat „čárky“ za každou cenu. „Mám víc variant než v minulosti. Někdy je lepší servírovat na tělo, s kickem,“ popisovala různé typy podání.

Teď trenérka Conchita Martínezová podobně proměňuje k efektivnějšímu i její hru. Výsledek je působivý: Karolína Plíšková je za rok 2019 druhou nejlepší hráčkou světa po Petře Kvitové. Má čerstvý titul z Říma, trofej z Brisbane, semifinále Australian Open a dobrý pocit k tomu.

„Říkáme tomu kontrolovaná agrese,“ popisovala Plíšková před odletem na Roland Garros.

V rubrice webu WTA Champions Corner (volně přeloženo Vyhrazeno šampionkám) s úsměvem líčila: „Čím starší jsem, tím jsem trpělivější.“ Ne že by snad náležela mezi veteránky, jen cítí sportovní posun.

„Dříve jsem hrála, co mě napadlo,“ vysvětlovala v Praze. „Zkusím to zabít na brejkbol. Zkusím zabít return... Teď to samozřejmě už vidím jinak. Dám soupeřce možnost, aby zkazila sama. Radši to zkusím přes výměnu, kde vím, že budu pokaždé mít šanci. Už to není tak, že bych musela zakončit prvním nebo druhým míčem. Jsem pečlivější. Aby ne, je mi taky sedmadvacet. Dozrála jsem do toho.“

Najít v tenisu balanc, to je hotová alchymie. Vždyť spojení kontrolovaná agrese zní jako protimluv.

„S Conchitou jsme si nastavily určitá pravidla. Řekla jsem jí pocity z mojí hry, ona přidala ty svoje,“ popisuje Plíšková. „Když je potřeba odehrát výměny, nebojím se toho, připravím si soupeřku. Buď to pak zabiju do prázdného kurtu, nebo ji nechám zkazit. Riskovat je občas potřeba, ale zároveň nechodím na šílený risk za každou cenu.“

Conchita Martínezová a Karolína Plíšková.

Martínezová jako by jí potvrdila, že mělo cenu absolvovat několik výměn trenérského štábu. Protože španělsko-česká vazba teď funguje.

„Jsem nadšená. Sedly jsme si na kurtu i mimo něj,“ vrací se Plíšková ke spolupráci započaté na loňském US Open. „Žádný z mých předchozích koučů neměl zkušenosti ze špičky, navíc je to ženská. Zažívala to, co já. Je pečlivá, pracovitá, její styl mi prospěl. Španělé obecně jedou dril a já snad za celý minulý rok nenahrála to, co letos doteď.“

Martínezová si sice nehynoucí tenisovou slávu zajistila triumfem ve Wimbledonu, přesto ji Plíšková má za antukářku. Další plus: dlouhým nohám české světové dvojky oranžový povrch nikdy úplně neseděl.

Triumf v Římě také označila za „malý zázrak“. Už proto, že předtím brala antibiotika a kortikoidy, kvůli virovému onemocnění její klouby trpěly. „Hrála jsem teď velmi solidně, ale ne neuvěřitelně,“ hodnotí. „Pocitově byl nejlepší začátek roku. Obě akce v Austrálii, Amerika byla taky povedená. Teď se tam zase vracím. Na to, že jsem skoro měsíc nehrála, je to dobré.“

Kontrolovaná slova mimo kurt, kontrolovaná agrese na něm.

Životní sezona končit nemusí.