Na kraťasy se zatím jen dívá. Ale bude to dobré, věří Plíšková. Hrát chce už v Linci

„Zatím mám za sebou první dva sparingy na antuce. Je to všelijaké, ale věřím tomu, že to bude dobré,“ uvedla Plíšková.
Dvojnásobná grandslamová finalistka se v lednu vrátila po roce a půl mezi elitu. Do té doby laborovala se zraněním kotníku. Na Australian Open postoupila do 3. kola a poté se účastnila ještě turnaje v Kluži a Dauhá. V Kataru vzdala osmifinálový duel s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou. Následně léčila trhlinu v úponu lýtkového svalu a natržený zkřížený vaz v kolenu.
Nyní by už měla být fit. „Hrála jsem se sestrami Kovačkovými. Vystřídaly se mi po setu. Jsou docela šikovné a trochu mě prohnaly. Dostala jsem pár kraťasů, takže na ty jsem se zatím jen podívala. V Linci mám v plánu se na ně rozeběhnout,“ řekla s úsměvem čtyřiatřicetiletá Plíšková.
Přestože antuka nepatří k jejím nejoblíbenějším povrchům, na návrat se těší. „Na antuce jsem vloni nehrála a předloni toho mnoho nebylo. Poslední dva roky jsem toho na antuce moc neodehrála. Nejvíc je to znát v pohybu. Ale věřím tomu, že to ještě rozhýbu. Zdraví zatím docela drží.“