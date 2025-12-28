Možná se nevrátím, říkala si Plíšková. Teď líčí: Ještě to zkusím, ale nechci se trápit

Stanislav Kučera
  15:32
Do Austrálie, kde tradičně začíná tenisová sezona, odlétá po dvou letech. „Těším se o to víc,“ přiznává. Karolína Plíšková se vrací na elitní okruh WTA po vleklých potížích s kotníkem, kvůli nimž za uplynulý rok a čtvrt odehrála jen tři zápasy na menších turnajích. Ve 33 letech začíná poslední fázi kariéry, o které zatím neví, jak dlouhá bude. „Nemám žádná očekávání,“ předesílá.
Karolína Plíšková na tiskové konferenci před začátkem tenisové sezony 2026

Karolína Plíšková na tiskové konferenci před začátkem tenisové sezony 2026 | foto: ČTK

Karolína Plíšková si chytá za zraněný levý kotník na US Open.
Zraněná Karolína Plíšková si sedá na lavici ve druhém kole US Open.
Zraněná Karolína Plíšková sedí na lavici ve druhém kole US Open.
Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Cincinnati.
12 fotografií

S novináři mluvila v neděli na pražském letišti jen pár hodin předtím, než se po roční pauze opět vydala na dalekou cestu do Austrálie. Hovořila uvolněně a s úsměvem, už vyhlížela tamní teplé počasí a akce, na nichž se jí v minulosti dařilo.

„Austrálie vždycky byla mou nejoblíbenější částí sezony,“ ohlíží se bývalá světová jednička, dvojnásobná grandslamová finalistka a šampionka 17 podniků WTA. „Těším se na turnaje i samotnou zemi. Je daleko, takže člověk nikdy neví, kdy se tam podívá naposledy. Předpokládám, že po kariéře už tam nepojedu.“

S jakými ambicemi do Austrálie míříte?
Teď mám cíle hodně malé. Nechci říct, že se chci jen zúčastnit, to ne, ale nebudu nasazená, takže si nechci dělat nějaké přehnané nároky, že bych tam jela něco vyhrát.

Tenistka Karolína Plíšková na turnaji v Cincinnati.

Takže?
Zatím mi bude stačit, když zápasy zvládnu bez bolesti a všechny je dohraju. Ale vím, že to říkám jen teď. Jakmile budu na kurtu, budu chtít vždy vyhrát. Když jste jednou ve špičce, je těžké si dát za cíl udělat třeba jen kolo. Ale zároveň chci být soudná. Vím, že je těžké se vracet po takovémto zranění (na US Open 2024 si utrhla šlachu v levém kotníku a musela na dvě operace).

Jaké turnaje máte v plánu?
Začnu v Brisbane (od 5. ledna), kde jsem vždycky hrála dobře. Mám přihlášené i Adelaide, u kterého se asi rozhodnu podle toho, jak dopadne Brisbane. A potom Australian Open.

Máte nějaký výhled, co bude po Austrálii?
Nemám. Chci počkat, jak to tam bude vypadat, a potom si udělám další plán. Uvidím, jak na tom budu psychicky, fyzicky a jakou budu mít chuť do tenisu. Nechci se v žádném případě nějak trápit, takže pokud bych fyzicky neměla být v pořádku, tak to nemá smysl. Mám ještě celý chráněný žebříček, hodně turnajů mi nabídlo volné karty, ale chci hrát jen v případě, že budu bez bolesti a bude mě to bavit.

Takhle končit nechci. Trápící se Plíšková v nejistotě: Nevím, jestli ještě budu hrát

Co vám ukázaly tréninky?
Měla jsem spoustu sparingů a nehrála jsem vůbec špatně. Tenisově to člověk nezapomíná, ale po fyzické stránce bude chvíli trvat, než se dostanu na nějakou dobrou úroveň.

Kdo všechno vás prověřil?
Hrála jsem dvakrát s Alexandrovovou, pak taky s Miou Pohánkovou, Nikolou Bartůňkovou a Katkou Siniakovou. A skoro všechny tyhle sparingy dopadly dobře, což je pro mě příjemné překvapení, protože většinou jsem tréninkové zápasy prohrávala. Když jsem se vracela na podzim, hrála jsem šíleně, nevyhrála jsem snad jediný set.

Takže s přípravou jste spokojená?
Ano, všechno si sedlo. Už na podzim jsem odehrála dva menší turnaje, ale noha na to vůbec nebyla ready. A vlastně ani tělo. Chytla mě záda, a i když jsem trénovala a měla pocit, že to bude dobré, tak to dobré nebylo. Ale teď je to lepší.

karolinapliskova

It felt so good to finally compete again, but this year has been a tough one overall and my body still needs more time to adapt.
So that’s it for 2025 — see you all next season!
Thank you so much for all the love and support, always ❤️

10. října 2025 v 14:13, příspěvek archivován: 28. prosince 2025 v 14:35
oblíbit odpovědět uložit

V čem?
V podstatě celý prosinec jsem odehrála bez většího problému, i když zápasy jsou samozřejmě něco jiného a ty mi teď extrémně chybí. Proto si vůbec nedělám iluze, že to rovnou bude ono. Uvidíme, co tělo. Doufám, že vydrží, protože jsem teď trénovala docela dost. Sice ne jako za mlada, ale věřím, že připravená jsem.

V září jste odehrála jen tři zápasy na dvou menších turnajích, pak jste se tedy rozhodla, že se budete připravovat až na leden a Austrálii?
No, v ten moment jsem si říkala, že už se možná nevrátím vůbec. Bylo to fakt blbé a říkala jsem si, jestli to má smysl. Nebolela mě jen ta noha, ale i záda a ruka, prostě všechno. Bylo to náročné taky mentálně. Ale pak jsem tomu dala prostor a odstup, začala jsem trénovat jinak, a proto jsem si řekla, že bych ten začátek roku ještě chtěla zkusit.

Zraněná Karolína Plíšková si sedá na lavici ve druhém kole US Open.
Zraněná Karolína Plíšková sedí na lavici ve druhém kole US Open.

Takhle si Karolína Plíšková kotník zranila, špatně došlápla při druhém kole US Open 2024.

Limituje vás kotník v něčem, nebo na to přijdete až s ostrými zápasy? Myslím, že už jsem to zjistila. Do nějakých pozic se nedostane, oproti tomu druhému je strašně tuhý. A takhle už to asi zůstane. Ale vyzkoušela jsem si, že to není tak, že bych s tím nemohla hrát. Možná se budu hůře hýbat, i když netvrdím, že bych se předtím hýbala super. Budu muset hrát trochu rychleji a agresivněji. Každopádně si myslím, že jsem se dostala na podobnou úroveň, na jaké jsem byla. Uvidíme, co se stane, když budu hrát třeba tříhodinový zápas. Ale snad to bude v pohodě.

Posunul se elitní ženský tenis během vaší rekonvalescence?
Myslím, že se posouvá pořád. A ten rok a půl je dlouhá doba. Špička je v posledních dvou třech letech podobná, jsou tam Šwiateková a Sabalenková, teď zahrála dobře Rybakinová. Všechny hrají rychlý tenis, což by pro mě mohla být menší výhoda. Není moc holek, které by jen běhaly a vracely. Teď je tenis hodně silový a rychlý a není tam moc prostor na přemýšlení.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sunderland vs. LeedsFotbal - 18. kolo - 28. 12. 2025:Sunderland vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.50
  • 2.35
  • 3.00
Cremonese vs. NeapolFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:Cremonese vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 130.00
  • 25.00
  • 1.01
Česká Lípa vs. KladnoFlorbal - 15. kolo - 28. 12. 2025:Česká Lípa vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 3.60
  • 3.60
  • 1.85
Litvínov vs. Č. BudějoviceHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Litvínov vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.21
  • 6.80
  • 11.00
K. Vary vs. PlzeňHokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:K. Vary vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.25
  • 3.80
  • 2.80
Vítkovice vs. Hradec Kr.Hokej - 35. kolo - 28. 12. 2025:Vítkovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.40
  • 4.00
  • 2.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická zpráva z biatlonu. Zemřel vítěz glóbu Bakken, ještě v neděli závodil

Norský biatlonista Sivert Bakken.

V neděli bojoval v hromadném závodě Světového poháru v Le Grand-Bornand, teď biatlonový svět smutní nad jeho ztrátou. Ve věku 27 let zemřel Sivert Guttorm Bakken. Vítěze malého křišťálového glóbu ze...

Zlomená čelist a miliardy na palubě. Jake Paul se po prohře chlubil v tryskáči

Jake Paul pózuje na palubě soukromého tryskáče obklopený balíky hotovosti,...

Americký boxer a influencer Jake Paul dal jasně najevo, že ani tvrdý knockout mu nepokazil náladu. Jen den poté, co ho v Miami brutálně ukončil bývalý mistr světa těžké váhy Anthony Joshua, se na...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

ONLINE: Litvínov poráží Motor, Kometa vyzve Pardubice. Třinec poprvé bez Motáka

Sledujeme online
Litvínov, 28. 9. 2025. Verva Litvínov - Motor České Budějovice, hokejová...

Hokejová extraliga pokračuje 35. kolem, hraje se na šesti stadionech. V 15.30 nastupuje Litvínov proti Českým Budějovicím, Kometa od 17 hodin v repríze finále vyzve Pardubice a Třinec se v 17.30 už...

28. prosince 2025  15:20,  aktualizováno  16:01

Možná se nevrátím, říkala si Plíšková. Teď líčí: Ještě to zkusím, ale nechci se trápit

Karolína Plíšková na tiskové konferenci před začátkem tenisové sezony 2026

Do Austrálie, kde tradičně začíná tenisová sezona, odlétá po dvou letech. „Těším se o to víc,“ přiznává. Karolína Plíšková se vrací na elitní okruh WTA po vleklých potížích s kotníkem, kvůli nimž za...

28. prosince 2025  15:32

ONLINE: Sunderland vede nad Leedsem, pak derby Crystal Palace s Tottenhamem

Sledujeme online
Brankář Lucas Perri z Leedsu se marně natahuje po střele Simona Adingry ze...

Nedělní program anglické fotbalové ligy nabízí zbylé dva zápasy 18. kola. Od 15 hodin se v souboji dvou nováčků střetnou Sunderland a Leeds, v 17.30 pak bude následovat londýnské derby mezi Crystal...

28. prosince 2025  14:50,  aktualizováno  15:31

Guardiola: Když chybí srdce, fanoušci se s tím nesmíří. MS klubů City probudilo

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola přiznal, že s hráči na letním mistrovství světa klubů v USA vedl po nepovedené minulé sezoně upřímné debaty. Tým podle něj na jejich základě změnil...

28. prosince 2025  14:18

Házenkáři zahájili přípravný kemp před ME, opory z ciziny se připojí v lednu

Lavička českého týmu během přípravného utkání proti Bosně.

Čeští házenkáři zahájili závěrečnou přípravu na mistrovství Evropy, které odstartuje v polovině ledna. Reprezentanti se sešli na kempu v Zubří, kam trenéři Michal Brůna a Daniel Kubeš nominovali...

28. prosince 2025  14:15

Běžci na lyžích Tuž a Černý jsou na úvod Tour de Ski ve čtvrtfinále sprintu

Jiří Tuž běží čtvrtfinále sprintu v Davosu.

Ve vyřazovacích bojích ve sprintu volnou technikou v Toblachu se na úvod Tour de Ski představí čeští běžci na lyžích Jiří Tuž a Ondřej Černý. Z kvalifikace nepostoupili Michal Novák a Kateřina...

28. prosince 2025  13:28

Wirtz se konečně dočkal gólu za Liverpool. Ale chtěl jsem ho vstřelit dřív, uznal

Florian Wirtz slaví svůj premiérový gól v dresu Liverpoolu. Prosadil se do sítě...

Nejen kvůli vysoké přestupové částce si od něj fanoušci slibovali hodně. A možná právě tenhle tlak způsobil, že se Florian Wirtz v úvodu svého angažmá v Liverpoolu trápil. Postupně si ale v novém...

28. prosince 2025  12:35

Světová šampionka Schmidová se loučí, po sezoně skončí se skákáním na lyžích

Katharina Althausová

Po olympijské sezoně ukončí kariéru skokanky na lyžích sedminásobná mistryně světa Katharina Schmidová. Podle počtu medailí nejúspěšnější německá závodnice bude mít ještě v únoru v Itálii možnost...

28. prosince 2025  12:08

Malí, ale zatraceně šikovní. Benák a Galvas tým táhnou, i tak jim ve světě chybí uznání

Premium
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

V Česku jsou dobře známí. Nemusíte být zrovna hokejoví fanatici, abyste o nich už někdy něco zaslechli. Adam Benák a Tomáš Galvas, dva mladí talenti, kteří táhnou dvacítku na aktuálním mistrovství...

28. prosince 2025

Blízko další ostudě. Kanadě pomohl i přísný verdikt sudích, Lotyši cítili frustraci

Lotyšští hokejisté utěšují gólmana Nilse Maurinše po prohře s Kanadou.

Zase sahali po obrovské senzaci. Stejně jako před rokem, kdy se na juniorském šampionátu po heroickém výkonu dočkali historického vítězství. Mimořádně obětaví byli lotyšští hokejisté i tentokrát, ale...

28. prosince 2025  11:28

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Pátý triumf. Maxijachta Comanche vyhrála prestižní regatu ze Sydney do Hobartu

Jachtařský závod ze Sydney do Hobartu

Prestižní závod ze Sydney do Hobartu vyhrála popáté maxijachta Master Lock Comanche. Posádka kapitánů Matta Allena a Jamese Maya si vynahradila loňské zklamání, kdy regatu nedokončila kvůli zničené...

28. prosince 2025  11:14

Rittich vynuloval rivala. Nečas vstřelil dva góly, Pastrňákova trefa nestačila

David Rittich v brance NY Islanders.

Zámořská NHL se po krátké vánoční pauze vrátila s bohatým zápasovým programem. Český brankář David Rittich pomohl 27 zákroky k vítězství New York Islanders 2:0 v městském derby proti Rangers a...

28. prosince 2025  6:59,  aktualizováno  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.