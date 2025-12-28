S novináři mluvila v neděli na pražském letišti jen pár hodin předtím, než se po roční pauze opět vydala na dalekou cestu do Austrálie. Hovořila uvolněně a s úsměvem, už vyhlížela tamní teplé počasí a akce, na nichž se jí v minulosti dařilo.
„Austrálie vždycky byla mou nejoblíbenější částí sezony,“ ohlíží se bývalá světová jednička, dvojnásobná grandslamová finalistka a šampionka 17 podniků WTA. „Těším se na turnaje i samotnou zemi. Je daleko, takže člověk nikdy neví, kdy se tam podívá naposledy. Předpokládám, že po kariéře už tam nepojedu.“
S jakými ambicemi do Austrálie míříte?
Teď mám cíle hodně malé. Nechci říct, že se chci jen zúčastnit, to ne, ale nebudu nasazená, takže si nechci dělat nějaké přehnané nároky, že bych tam jela něco vyhrát.
Takže?
Zatím mi bude stačit, když zápasy zvládnu bez bolesti a všechny je dohraju. Ale vím, že to říkám jen teď. Jakmile budu na kurtu, budu chtít vždy vyhrát. Když jste jednou ve špičce, je těžké si dát za cíl udělat třeba jen kolo. Ale zároveň chci být soudná. Vím, že je těžké se vracet po takovémto zranění (na US Open 2024 si utrhla šlachu v levém kotníku a musela na dvě operace).
Jaké turnaje máte v plánu?
Začnu v Brisbane (od 5. ledna), kde jsem vždycky hrála dobře. Mám přihlášené i Adelaide, u kterého se asi rozhodnu podle toho, jak dopadne Brisbane. A potom Australian Open.
Máte nějaký výhled, co bude po Austrálii?
Nemám. Chci počkat, jak to tam bude vypadat, a potom si udělám další plán. Uvidím, jak na tom budu psychicky, fyzicky a jakou budu mít chuť do tenisu. Nechci se v žádném případě nějak trápit, takže pokud bych fyzicky neměla být v pořádku, tak to nemá smysl. Mám ještě celý chráněný žebříček, hodně turnajů mi nabídlo volné karty, ale chci hrát jen v případě, že budu bez bolesti a bude mě to bavit.
|
Takhle končit nechci. Trápící se Plíšková v nejistotě: Nevím, jestli ještě budu hrát
Co vám ukázaly tréninky?
Měla jsem spoustu sparingů a nehrála jsem vůbec špatně. Tenisově to člověk nezapomíná, ale po fyzické stránce bude chvíli trvat, než se dostanu na nějakou dobrou úroveň.
Kdo všechno vás prověřil?
Hrála jsem dvakrát s Alexandrovovou, pak taky s Miou Pohánkovou, Nikolou Bartůňkovou a Katkou Siniakovou. A skoro všechny tyhle sparingy dopadly dobře, což je pro mě příjemné překvapení, protože většinou jsem tréninkové zápasy prohrávala. Když jsem se vracela na podzim, hrála jsem šíleně, nevyhrála jsem snad jediný set.
Takže s přípravou jste spokojená?
Ano, všechno si sedlo. Už na podzim jsem odehrála dva menší turnaje, ale noha na to vůbec nebyla ready. A vlastně ani tělo. Chytla mě záda, a i když jsem trénovala a měla pocit, že to bude dobré, tak to dobré nebylo. Ale teď je to lepší.
V čem?
V podstatě celý prosinec jsem odehrála bez většího problému, i když zápasy jsou samozřejmě něco jiného a ty mi teď extrémně chybí. Proto si vůbec nedělám iluze, že to rovnou bude ono. Uvidíme, co tělo. Doufám, že vydrží, protože jsem teď trénovala docela dost. Sice ne jako za mlada, ale věřím, že připravená jsem.
V září jste odehrála jen tři zápasy na dvou menších turnajích, pak jste se tedy rozhodla, že se budete připravovat až na leden a Austrálii?
No, v ten moment jsem si říkala, že už se možná nevrátím vůbec. Bylo to fakt blbé a říkala jsem si, jestli to má smysl. Nebolela mě jen ta noha, ale i záda a ruka, prostě všechno. Bylo to náročné taky mentálně. Ale pak jsem tomu dala prostor a odstup, začala jsem trénovat jinak, a proto jsem si řekla, že bych ten začátek roku ještě chtěla zkusit.
Takhle si Karolína Plíšková kotník zranila, špatně došlápla při druhém kole US Open 2024.
Limituje vás kotník v něčem, nebo na to přijdete až s ostrými zápasy? Myslím, že už jsem to zjistila. Do nějakých pozic se nedostane, oproti tomu druhému je strašně tuhý. A takhle už to asi zůstane. Ale vyzkoušela jsem si, že to není tak, že bych s tím nemohla hrát. Možná se budu hůře hýbat, i když netvrdím, že bych se předtím hýbala super. Budu muset hrát trochu rychleji a agresivněji. Každopádně si myslím, že jsem se dostala na podobnou úroveň, na jaké jsem byla. Uvidíme, co se stane, když budu hrát třeba tříhodinový zápas. Ale snad to bude v pohodě.
Posunul se elitní ženský tenis během vaší rekonvalescence?
Myslím, že se posouvá pořád. A ten rok a půl je dlouhá doba. Špička je v posledních dvou třech letech podobná, jsou tam Šwiateková a Sabalenková, teď zahrála dobře Rybakinová. Všechny hrají rychlý tenis, což by pro mě mohla být menší výhoda. Není moc holek, které by jen běhaly a vracely. Teď je tenis hodně silový a rychlý a není tam moc prostor na přemýšlení.