Plíšková hlásí návrat: Do měsíce bych se mohla zúčastnit nějakého turnaje

  11:01
Tenistka Karolína Plíšková se po takřka roční pauze způsobené zraněním kotníku chystá na návrat na soutěžní kurty. Třiatřicetiletá rodačka z Loun a bývalá světová jednička to řekla v podcastu Rakety. Do měsíce by se chtěla představit na některém z turnajů, podrobnější plány chce prozradit příští týden.
Česká tenistka Karolína Plíšková hraje v 1. kole Australian Open.

Česká tenistka Karolína Plíšková hraje v 1. kole Australian Open. | foto: Reuters

Karolína Plíšková na turnaji v Dubaji
Karolína Plíšková otevřela ve své akademii v Říčanech kurty na padel, zahrát si...
Karolína Plíšková v zápase s Jessicou Pegulaovou.
Karolína Plíšková otevřela ve své akademii v Říčanech kurty na padel.
„Návrat se blíží. Pracuje se na tom,“ uvedla Plíšková. „Ještě nedokážu říct konkrétní termín, ale doufám, že třeba do měsíce bych se možná i mohla nějakého turnaje zúčastnit. Takže uvidíme. Příští týden vám sdělím více,“ doplnila.

Takhle končit nechci. Trápící se Plíšková v nejistotě: Nevím, jestli ještě budu hrát

Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.

Kvůli vynucené přestávce klesla Plíšková ve světovém pořadí WTA Tour na současné 608. místo. Při návratu ale bude moci využít takzvaný chráněný žebříček.

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Za šest týdnů jsem ztratil vše, na čem jsem pracoval celý život. Vrána o NHL i Spartě

Premium

Na tento moment dlouho čekal. Až na konci minulého týdne vzal do ruky pero a pár vlnkami podškrábl dvouletou úmluvu s Linköpingem. Ačkoliv dál doufal v NHL, nakonec hokejový útočník Jakub Vrána...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

19. srpna 2025  11:01

Nová motivace, víc klidu. Co přinesl rok olympijským zlatým Fuksovi a Dostálovi

Martin Fuksa říká, že by roční výročí olympijského vítězství nijak zvlášť neprožíval. Když kalendář ukazoval devátého srpna? Na sociální sítě jen vyvěsil fotografii, na níž slaví, a připsal k ní...

19. srpna 2025

Siniaková si mix se Sinnerem nezahraje, Ital bude před US Open odpočívat

Už od začátku hrozilo, že tato lákavá spolupráce nedopadne. A nyní je v podstatě jisté, že Kateřina Siniaková si s Jannikem Sinnerem smíšenou čtyřhru na tenisovém US Open nezahraje. Mužská světová...

19. srpna 2025  10:46

Přestup Mbodjiho do Slavie? Nabídka přišla, potvrzuje šéf Jihlavy

Podobných příběhů už bylo v minulosti sepsáno a zfilmováno nepočítaně. Přesto je story o bezejmenném africkém fotbalistovi, který se prakticky přes noc stane velmi žádaným zbožím na fotbalovém trhu,...

19. srpna 2025  10:30

Pátý český tenista ve stovce. Svrčina po triumfu v Cancúnu zaznamenal milník

Dalibor Svrčina se stal pátým českým tenistou v první stovce světového žebříčku. V pořadí ATP se dvaadvacetiletý hráč posunul o 17 pozic na 98. místo díky nedělnímu triumfu na challengeru v Cancúnu....

19. srpna 2025  10:26

Zbrojovka má nového majitele, lídra druhé ligy většinově vlastní podnikatel Kačena

Novým majitelem fotbalové Zbrojovky Brno je podnikatel Vojtěch Kačena. Druholigový klub v úterý na svém webu oznámil, že zakladatel technologické skupiny Second Foundation se stal na začátku srpna...

19. srpna 2025  9:36

Poprvé proti Kladnu? Narážky má hlavně Džegr, říká plzeňská posila Filip

Po jedenácti letech v kladenském dresu zamířil v letní pauze na západ Čech hokejový útočník Matyáš Filip. Čtyřiadvacetiletý centr projevil již v mládežnických kategoriích svůj hlad po bodech, a proto...

19. srpna 2025  9:30

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Po veselé notě vážnější tón, byť opět v atraktivním obalu. Fotbalový Viagem provizorní dresy, které nosí od začátku sezony, tentokrát využil ke kampani za hezčí Ústí nad Labem. V pondělním...

19. srpna 2025

Sinnera skolila slabost, titul má Alcaraz. Šwiateková ve finále porazila Paoliniovou

Španěl Carlos Alcaraz získal titul na tenisovém turnaji Masters v Cincinnati. Místo očekávaného dramatického souboje světové jedničky a dvojky trvalo finále v parném počasí jen 23 minut. Zdravotně...

18. srpna 2025  22:07,  aktualizováno  19.8 8:06

Houška mladší na scéně. Už teď je lepší než já. Lepí se na něj agenti, říká hrdý táta

Jako kapitán dovedl národní tým kadetů k bronzu na mistrovství Evropy do 16 let a postupu do divize A, za své výkony byl zvolen do All Star týmu šampionátu ve Skopje. Na basketbalové scéně se znovu...

19. srpna 2025  7:43

Mix na US Open 2025: Češky v akci, pravidla, výsledky, kde sledovat

Ještě než na US Open vypuknou boje ve dvouhrách, začíná atraktivní turnaj ve smíšené čtyřhře. Zúčastní se ho také dvě české tenistky: Kateřina Siniaková, jež měla utvořit dvojici s Italem Jannikem...

19. srpna 2025  4:59

Galashow, nebo fraška? Výbušný pokus s mixem na US Open. Kravina, říká Kodeš

Premium

Nejúspěšnější deblistka za posledních deset let a čerstvá wimbledonská šampionka v mixu se hořce usmívá a nevěřícně kroutí hlavou, až její impozantní blonďatá hříva divoce vlaje. Kateřina Siniaková...

19. srpna 2025

