Plíšková hlásí návrat: Do měsíce bych se mohla zúčastnit nějakého turnaje

„Návrat se blíží. Pracuje se na tom,“ uvedla Plíšková. „Ještě nedokážu říct konkrétní termín, ale doufám, že třeba do měsíce bych se možná i mohla nějakého turnaje zúčastnit. Takže uvidíme. Příští týden vám sdělím více,“ doplnila.
Vítězka 17 turnajů na okruhu WTA a dvojnásobná grandslamová finalistka nehraje od konce loňského srpna, kdy si v úvodu utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci.
Kvůli vynucené přestávce klesla Plíšková ve světovém pořadí WTA Tour na současné 608. místo. Při návratu ale bude moci využít takzvaný chráněný žebříček.