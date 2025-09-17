Plíšková další výhru po návratu nepřidala, v Portugalsku podlehla mladé Rusce

Karolína Plíšková na turnaji WTA125 v Caldas da Rainha, kde se vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním, dohrála ve druhém kole. S Ruskou Polinou Jacenkovou padla 7:5, 4:6 a 4:6.
Třiatřicetiletá Plíšková do zápasu nevstoupila dobře a po dvou ztracených servisech prohrávala 0:3. Nakonec ale bývalá světová jednička úvodní sadu vyhrála, když od stavu 3:5 získala čtyři hry za sebou.

Druhou sadu rozhodla ztráta servisu Plíškové za stavu 4:4. Jednadvacetiletá Jacenková, která je ve světovém žebříčku až na 267. příčce, poté sice čelila brejkbolu, ale nakonec set dopodávala a vyrovnala.

Vítězný návrat Plíškové. Češka po více než roční pauze uspěla v Portugalsku

Úvod rozhodujícího setu Plíškové nevyšel a nabrala ztrátu 1:5. Poté sice zabrala, za stavu 3:5 odvrátila mečbol a vzápětí snížila na 4:5, ale další šanci už jí Jacenková nedala a při vlastním servisu utkání ukončila.

Plíšková v Caldas da Rainha v prvním kole porazila 6:1, 4:6, 7:5 Tessah Andrianjafitrimovou z Francie. V Portugalsku hrála poprvé od konce loňského srpna, kdy si na US Open poranila levý kotník.

Po neúspěšné rekonvalescenci absolvovala v květnu operaci a na elitní okruh by se vítězka 17 turnajů na WTA Tour a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková chtěla vrátit na asijské šňůře.

17. září 2025  20:47,  aktualizováno  21:07

Olomouc - Kladno 4:1, domácí zapsali druhou výhru v sezoně, dařilo se Orsavovi

Středeční dohrávka 4. kola extraligy dopadla lépe pro hokejisty Olomouce. Domácí porazili Kladno 4:1 a jsou na desátém místě tabulky, hosté jsou jedenáctí. Olomoučtí vyhráli podruhé v řadě, v minulém...

17. září 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, ve strhující bitvě hosté dotáhli manko a srovnali v závěru

Aktualizujeme

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase základní části s Bodö/Glimt remizovali 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z...

17. září 2025  17:39,  aktualizováno  20:51

Zvláštní zápas pro všechny. Baník se dál trápí, Hapal velí: Musíme se nastartovat

Stav 1:0. Čas 24:07. Kpozo vhazuje z prostoru mezi střídačkami. Tak pokračoval duel druhého kola fotbalové ligy mezi Baníkem Ostrava a Teplicemi. Sudí Daniel Vokoun dal pokyn ke hře od chvíle, kdy...

17. září 2025  20:16

Plíšková další výhru po návratu nepřidala, v Portugalsku podlehla mladé Rusce

Karolína Plíšková na turnaji WTA125 v Caldas da Rainha, kde se vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním, dohrála ve druhém kole. S Ruskou Polinou Jacenkovou padla 7:5, 4:6 a 4:6.

17. září 2025  20:04

Baník - Teplice 1:1, domácí v dohrávce neudrželi náskok, z penalty srovnal Bílek

Takřka dva měsíce poté, co jejich utkání přerušil hustý déšť, svůj zápas fotbalisté Baníku Ostrava a Teplic dohráli. Utkání startovalo od 25. minuty za stavu 1:0 pro Baník, za nějž tehdy skóroval...

17. září 2025  16:45,  aktualizováno  18:52

Hořkosladké finále. Švábíková ukázala, že jí velké akce sedí: Umím si připravit hlavu

Od našeho zpravodaje v Japonsku Atletičtí trenéři vždycky oceňují, když závodníci na vrcholné akci předvedou nejlepší výkon. Jde o důkaz, že formu vyladili k dokonalosti. Že prokázali psychickou odolnost, zvládli tlak a stres....

17. září 2025  18:39

Velká pardubická odstartuje o půl hodiny dříve, důvodem je bezpečnost na Taxisu

Hlavní závod na Velké pardubické letos odstartuje o půl hodiny dříve. Žokejové 12. října místo čtvrté odpolední vyjedou už v 15:30. Důvodem je bezpečné překonání Taxisova příkopu. Na proslulé...

17. září 2025

Nepříjemnost pro Noska. Kvůli zranění bude Floridě chybět několik měsíců

Útočník Tomáš Nosek přijde kvůli zranění o začátek nové sezony NHL a hokejistům Floridy, jimž pomohl v minulém ročníku k úspěšné obhajobě Stanley Cupu, bude chybět několik měsíců. Má blíže...

17. září 2025  17:48

Bohemians a Boleslav znají náhradní termín, odložený duel odehrají 22. října

Odložené utkání 6. kola první fotbalové ligy mezi pražskými Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví se odehraje ve středu 22. října od 18:30. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace,...

17. září 2025  16:40

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

17. září 2025  12:05,  aktualizováno  16:17

Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Mistrovství České republiky v rallye má na programu poslední závod. Napínavé souboje uvidí diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025. V našem článku najdete program závodu, jeho...

17. září 2025  16:11

