POHLED: Druhá výjimka nepřišla. Paříž prostě není rajónem Plíškové

Tenis

Dalších 22 fotografií v galerii Karolína Plíšková se loučí s publikem po prohře ve třetím kole Roland Garros. | foto: AP

dnes 7:58

Při pohledu na její kariéru tenhle počin zasvítí: Karolína Plíšková, semifinalistka Roland Garros 2017. V její grandslamové hitparádě to obsazuje dělené druhé místo – stejně daleko došla jen letos v Melbourne a o kolo dál při průlomovém finále US Open 2016. Záře je to ovšem matoucí. Paříž není jejím rajonem.

„Aspoň jsem se tu necítila tak špatně jako před rokem," pronesla v pátek, když zase skončila ve 3. kole, nyní proti náročné soupeřce, výborné antukářce Petře Martičové. „Nikdy bych neřekla, že jsem favoritka, vždyť to byl zápas proti světové dvojce. Na druhou stranu mi tento povrch sedí líp než jí," soudila Martičová o rozdělení rolí. Je to na Roland Garros už docela obehraná písnička, hřePlíškové nepasuje vysoká vrstva antuky v největších místních arénách. „Určitě nechci hrát na malých kurtech jen proto, že mi to tam víc vyhovuje. To bych byla hloupá," opáčí ona. Čistě herně ale uznává: „V Římě bylo vše rychlejší – povrch i míče." Plíškové skončila sedmizápasová vítězná oranžová šňůra, právě v Itálii získala svůj největší antukový titul. I dle počtu trofejí je ale vše jasně dané. Na tvrdém povrchu slavila osmkrát, na antuce třikrát. Také tabulka jejích grandslamových výher je výmluvná: Melbourne 18, New York 16, Paříž 11, Londýn 8 (a to si ve Wimbledonu roky připadala jako málem začarovaná). Na betonech třikrát po sobě nechyběla ve čtvrtfinále, ve Francii zažila jedinou výjimku z pravidla. A ono semifinále bylo dost specifické. Plíšková tehdy působila až hyperkriticky, její slova však měla reálný základ. „Po šťouchání je potřeba něco zahrát," říkal tehdejší kouč David Kotyza po čtyřech vítězstvích – tvrdě, leč nikoli úplně nespravedlivě. Zápasy především vydřela a měla velmi příznivý los. Nebýt toho, mohlo Roland Garros dodnes být vůbec nejslabším turnajem Plíškové z celé velké čtyřky... Čísla nabízejí různé úhly pohledu, třeba titul z Říma jí dodal 900 bodů, což je víc než za pařížské semifinále. Antukovou pasáž roku končí s bilancí 9-3. „Nějaký pokrok jsem udělala," věřila, ačkoli ji aktuální vyřazení evidentně štvalo. Plíšková totiž před odletem právem hovořila o vnitřním pocitu životní sezony. Onen věčně unikající „supertitul" nezískala, ale na Australian Open došla do semifinále, má dvě trofeje, je bezpečně usazená v Top 10, zase míří na Turnaj mistryň. Působí silně, vyrovnaně a bez výkyvů, což je také charakteristika jejího tenisu. Rozhovor Plíšková: Hrála na mě chytře. Co jsem nezabila, to jsem neměla Ty největší šance budou přicházet jinde.