Plíšková: Finále? Nehraju tenis z jiné planety. A proti větru používám mozek

Plíšková do Montrealu zamířila rovnou z olympijských her, kde vypadla v osmifinále právě s Giorgiovou. Prostor před začátkem nabitého a štědře dotovaného podniku vyplnila krátkým tréninkovým blokem na Bahamách.

Na úvod kanadského dobrodružství ustála těžkou prověrku proti Chorvatce Vekičové, kterou udolala až v tiebreaku třetí sady, v dalších třech utkáních už neztratila ani set.

„Ve všech zápasech jsem tu zahrála dobře a jak vidíte, když se někdy přebojuje začátek turnaje, tak pak jsou v dalších kolech paradoxně lehčí výsledky,“ povídala Plíšková.

V semifinále odnesla její pohodu Sabalenková. Zatímco Češka zůstala po celý zápas trpělivá, Běloruska se nechala vybláznit ke zbytečnému risku. A stejně jako v semifinále letošního Wimbledonu na to doplatila.

„Věděla jsem, co mám dělat,“ libovala si Plíšková.

Poznáte hned po probuzení, že se dostanete do takového rozpoložení?

Dá se do něj i dostat. Nebylo to tak, že bych se od rána cítila neskutečně, rozehrávka nebyla moc dobrá. Ale možná jsem byla svěžejší, v pátek jsem měla první den bez čtyřhry, tak jsem si odpočinula. I psychicky jsem byla v klidu, před pár týdny jsem ji ve Wimbledonu porazila.

Také proto jste byla snad ještě klidnější, než je u vás obvyklé?

Tohle nikdy není jednoduché, v zápase si totiž procházíte různými situacemi. Někdy nehrajete úplně dobře, někdy třeba nemáte rádi soupeřku, někdy zase nechcete nic slyšet od trenéra. Na kurtu se děje hodně věcí, nejdůležitější je mít cíl, a ten sledovat.

Na co jste se tedy proti Sabalenkové soustředila?

Na jednoduché věci. Jako třeba kam chci v určitém momentu zaservírovat. To mi pomáhá držet koncentraci. A celkem mi to jde, i když uvnitř samozřejmě mám nějaké emoce. Ale snažím se je tolik neukazovat. Vím, že mi to nepomáhá k lepšímu výkonu.

Naopak vám tradičně pomohlo podání, nasázela jste deset es.

Na servisu jsem byla jistá, hodně jsem ho i mixovala. Celkově mi přišlo, že jsem měla zápas pod kontrolou. Zahrála jsem přesně to, co jsem potřebovala. Ani o trošku míň, ani o trošku víc.

Duely v Montrealu Karolíny Plíškové 2. kolo : Vekičová (Chor.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:2)

: Vekičová (Chor.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:2) Osmifinále : Anisimová (USA) 6:1, 7:6 (10:8)

: Anisimová (USA) 6:1, 7:6 (10:8) Čtvrtfinále : Sorribesová (Šp.) 6:4, 6:0

: Sorribesová (Šp.) 6:4, 6:0 Semifinále: Sabalenková (1-Běl.) 6:3, 6:4

O podání jste přišla jen jednou ve druhém setu, brejk jste okamžitě získala zpět. Jak to bylo důležité?

Moc. Snažila jsem se zůstat pozitivní, i když jsem po tom gamu byla trochu naštvaná, chtěla jsem si servis udržet. Ale ona taky zahrála dobré údery, našla svou hru, což se s ní někdy stává, má velké výkyvy. Snažila jsem se vydržet, věděla jsem, že se nemůže na takové úrovni udržet víc gamů. Čekala jsem a pak mi i pomohla, udělala dvojchyby.

Jak jste se vypořádala s větrem, který vás v Montrealu zlobí celý týden?

Používala jsem víc svůj mozek. (smích) Není to tak, že bych tu hrála bůhvíjak úžasný tenis, každý den tu totiž bylo celkem větrno, taky jsem hrála proti úplně jiným soupeřkám. Takže jsem akceptovala, že asi nebudu vyhrávat nejhezčím způsobem.

Přesto se vám daří navázat na Wimbledon, z posledních tří turnajů máte bilanci 12:2. Cítíte na sobě nějakou změnu v porovnání s ne tak povedeným začátkem sezony?

Ve Wimbledonu jsem hrála opravdu dobře, ale znovu opakuju, že si nemyslím, že bych tady hrála nějaký tenis z jiné planety. Ale po Wimbledonu jsem získala sebevědomí. Nepřemýšlím tolik o vítězství nebo porážce, protože jsem už letos odehrála několik dobrých turnajů.

A zdá se, že jich teď může přibývat.

Pořád věřím ve věci, které jsme s týmem dělali už na začátku roku. A nepřestali jsme je dělat, ani když se nedařilo. Když vydržíte, tak věřím, že výsledky přijdou. Je to proces, tvrdě jsme pracovali, abych takto hrála.

Finále v Montrealu vás v pondělí vrátí na čtvrté místo žebříčku, před Wimbledonem jste přitom poprvé od září 2016 vypadla z elitní desítky. Jak moc tyto pohyby sledujete?

Žebříčku jsem se nikdy nebála. Možná, když jste třeba padesátá, tak to ukazuje, že výsledky nejsou nejlepší. Ale nemyslím si, že na žebříčku nějak zvlášť záleží. Vždyť i tady na velkém turnaji se do semifinále dostaly dvě nenasazené hráčky.

ONLINE: Karolína Plíšková vs. Camila Giorgiová Začátek finále je naplánován na nedělních 19:30 SELČ

A s jednou z nich, Italkou Giorgiovou, která vás vyřadila na hrách v Tokiu, se v nedělním finále utkáte. Čím vás před necelými třemi týdny dostala?

Chodí do šílených winnerů a když hraje dobře, tak celkem snad poráží top hráčky. Ale tady to bude jiný zápas. Určitě se budeme se Saschou (trenérem Bajinem) bavit o taktice a jsem si jistá, že si povedeme líp. A tím, že to je finále, tak tam chci nechat všechno, protože pak budu mít minimálně jeden den volno, než budu hrát další turnaj v Cincinnati.