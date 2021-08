S věkem beru prohry líp, motivují mě pro další turnaje, poznává Plíšková

Jak moc si tu výměnu budete vyčítat?

Mrzí mě to, ale vyčítat si to určitě nebudu, protože už s tím stejně nic neudělám. Zahrála jsem docela dobře, ona mě trochu překvapila, že stihla takový prohoz v běhu. Už jsem tak nějak počítala, že tam nebude. Ale ve finále se musí očekávat, že soupeřka zahraje nejlepší balony.

Hned v následují hře jste přišla o podání, přestože jste vedla 40:15 a měla i další gamebaly. Další klíčový okamžik?

Na začátku jsem pár šancí měla a kdybych vedla 5:2, tak se zápas mohl vyvíjet úplně jinak. Třeba by víc kazila... Ale bohužel. Každopádně to z mé strany nebyla žádná katastrofa, že bych hrála strašně.

Měla jste tedy pocit, že vás Giorgiová přehrála?

Hrála super solidně, v důležitých momentech dobře podávala. Byla zkrátka o trochu lepší. S hráčkami jejího typu je to těžké, protože máte jednu možná dvě šance a když je nevyužijete, víc už jich nedostanete. Myslím, že si vyhrát zasloužila. Ale já jsem s týdnem v Montrealu spokojená.

Také proto jste se už při ceremoniálu usmívala?

Čím jsem starší, tak jsem se prohry naučila brát líp. Kdybych každý týden prohrávala ve finále, tak to by bral každý. Nechci celý týden zahodit kvůli tomu, že se to ve finále nepovedlo. Titul by byl samozřejmě krásný, chci ho pokaždé, když vstupuju do turnaje. Ale ne vždy se to povede.

Jak moc povzbudivé je pro vás toto finále v kontextu ne úplně povedeného začátku sezony?

Jsem ráda, že se má úroveň vrátila do stavu před covidovou pauzou. Cítím, že teď hraju dobře. Od prvního finále v Římě (v polovině května) se má hra zlepšila a odehrála jsem pár dobrých zápasů.

Což jste ukázala třeba ve Wimbledonu a teď v Montrealu. Mrzí vás, že jste zatím ani jedno letošní finále nevyhrála?

Samozřejmě bych všechna vyhrála ráda, ale je normální, že někdy prohrajete. Není to jen v mých rukách, ve finále hraju proti opravdu dobrým hráčkám. A možná může být lepší, že jsem nevyhrála.

Proč myslíte?

Když totiž celý turnaj vyhrajete, tak jste někdy až moc unešení. Teď mi to dává víc motivace do dalšího turnaje.

Takže jste ráda, že hned v pondělí začíná další Masters v Cincinnati?

Jsem. Fyzicky držím, i když první dva tři dny v Montrealu byly náročné (kvůli přesunu z olympijských her a zápasům ve čtyřhře), ale teď ke konci už to bylo lepší. Snad budu mít v Cincinnati dva dny volno a budu hrát až ve středu. Trošku se připravím a zkusím to znova.