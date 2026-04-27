Plíšková ve 34 letech zažívá obrození. Nečekala jsem, že budu hrát takhle, žasne

„Určitě jsem nečekala, že bych mohla hrát takhle,“ připouští. „Ale vím, že ta úroveň tam je, jen potřebuju být hladová. S řadou těchto hráček jsem hrála už dřív. Snad mi to vydrží, nemůžu si přát více.“
V neděli v Madridu ukázala příkladné odhodlání. Proti favorizované Elise Mertensové čelila ve třetím setu čtyřem brejkbolům na hrozivé skóre 1:5. „Ani jsem pomalu nevěřila, že ještě vyhraju,“ přiznala.
Nakonec ale nepříznivý vývoj zvrátila a slavila triumf 7:5, 2:6, 7:6. „V klíčovou chvíli jsem našla servis,“ popsala hlavní zbraň, díky které vykouzlila působivou otočku.
Ze skóre 1:4 a 0:40 nejprve vyrovnala na 4:4, poté lépe zvládla i závěrečný tiebreak. Z 0:2 se odpíchla až ke konečnému vítězství 7:3.
„Moc jsem si zápas užila. Atmosféra byla skvělá,“ pochvalovala si.
Jistě i díky tomu, že jí přímo z jejího boxu fandila sestra-dvojče Kristýna. Na utkání vzala i svého syna, kterého má s fotbalistou Dávidem Hanckem. Slovenský reprezentant působí v Atléticu Madrid, a tak mají sestry Plíškovy k turnaji ve španělské metropoli speciální vztah.
„Jsem moc ráda, že mě tady podporují. Byla jsem hodně nervózní, protože jsem věděla, že když prohraju, tak pojedu domů,“ přiznala Plíšková. „Teď je to pro mě lehčí, protože jsem uvolněná a na turnaji jsem už toho dost odehrála. A snad ještě něco ukážu.“
Ani v osmifinále její tažení skončit nemusí. V pondělí se v něm utká se Solanou Sierraovou, které v žebříčku patří až 88. pozice. Plíšková už ji letos zdolala, byť na tvrdém povrchu, na kterém není Argentinka tak nebezpečná jako na antuce.
Jenže i Plíškové se letos na oranžových kurtech daří. Před dvěma týdny v Linci po dvou výhrách postoupila do čtvrtfinále, v Madridu už má vítězství tři. To vše poté, co téměř dva měsíce nehrála kvůli trhlině v úponu lýtkového svalu.
|
Lehečka v Madridu do osmifinále prosvištěl, dál jdou i Plíšková a Kopřiva
Letos v lednu se navíc vrátila na elitní turnaje po rok a půl dlouhé pauze, kdy musela dvakrát na operaci s kotníkem. Přesto má v sezoně zatím velmi slušné skóre 9:4.
Díky tomu se z čísla 1054, které jí v žebříčku patřilo na začátku roku, posunula na aktuální 149. v živém rankingu. V Linci porazila tehdejší světovou třináctku Jekatěrinu Alexandrovovou a nyní v Madridu 37. Marii Sakkariovou a 21. Mertensovou.
Zkrátka ukazuje, že se s ní musí počítat i v pokročilejším sportovním věku. Přitom když se letos po dlouhé pauze vracela, sama nevěděla, jak na tom bude. Klidně mohla horko těžko bojovat o důstojnou rozlučku s kariérou.
Místo toho zažívá velmi úspěšný návrat. A když se jí takhle daří na nejméně oblíbené antuce, kdo ví, co předvede na trávě a na betonu.