Plíšková už letos hrát nebude, v tenisové kariéře ovšem hodlá pokračovat

Autor: ,
  14:53
Bývalá světová jednička Karolína Plíšková, která se v září vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku na menším turnaji v Portugalsku, už se letos na kurtech nepředstaví. Příští rok však hodlá třiatřicetiletá vítězka 17 turnajů WTA v kariéře pokračovat. Plíšková o tom informovala na Instagramu.
Karolína Plíšková na turnaji v Torontu.

Karolína Plíšková na turnaji v Torontu. | foto: Reuters

Karolína Plíšková otevřela ve své akademii v Říčanech kurty na padel, zahrát si...
Karolína Plíšková otevřela ve své akademii v Říčanech kurty na padel.
Karolína Plíšková si chytá za zraněný levý kotník na US Open.
Zraněná Karolína Plíšková si sedá na lavici ve druhém kole US Open.
18 fotografií

„Bylo to skvělé konečně zase hrát, ale tenhle rok byl celkově náročný a moje tělo stále potřebuje čas, aby si zvyklo. Takže pro rok 2025 je to vše, uvidíme se v příští sezoně,“ napsala Plíšková.

V polovině září se na turnaji kategorie WTA125 v Caldas da Rainha představila poprvé od loňského srpna, kdy si v utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné léčbě absolvovala dvojnásobná grandslamová finalistka v květnu operaci.

V Portugalsku, kde hrála na divokou kartu, zvítězila nad Francouzkou Tessah Andrianjafitrimovou 6:1, 4:6, 7:5. Ve 2. kole prohrála s Ruskou Polinou Jacenkovou 7:5, 4:6 a 4:6.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Lázarová Garcíová vs. BejlekTenis - Čtvrtfinále - 10. 10. 2025:Lázarová Garcíová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
10. 10. 16:00
  • 2.57
  • -
  • 1.50
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Populární horolezec zemřel po pádu ze skály během živého vysílání

Zemřel Balin Miller, populární horolezec a influencer. Zahynul při výstupu na El Capitan v Yosemitském národním parku, svůj výstup v té chvíli streamoval na TikToku. Bylo mu 23 let.

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Česko - Chorvatsko 0:0, fotbalistům se přímý postup vzdálil, měli jednu šanci

Českým fotbalistům se přímý postup z kvalifikace na mistrovství světa 2026 zásadně vzdálil. Ve svém šestém vystoupení remizovali s Chorvatskem 0:0, se soupeřem mají sice stejně bodů, ale odehráli o...

Mamka víc řve, po tátovi jsem Komár, hlásí pilíř „volejbalového zázraku“

Minulý týden bylo volejbalovému reprezentantovi Antonínu Klimešovi teprve dvacet let. Domů do Hustopečí na Břeclavsku to přijel oslavit hned po návratu z mistrovství světa na Filipínách, kde si ke...

10. října 2025  15:06

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57

Plíšková už letos hrát nebude, v tenisové kariéře ovšem hodlá pokračovat

Bývalá světová jednička Karolína Plíšková, která se v září vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku na menším turnaji v Portugalsku, už se letos na kurtech nepředstaví....

10. října 2025  14:53

Velká pardubická 2025: startovní listina, favorité, sázky

Vzrušení z dupotu koní, nezaměnitelná atmosféra, štědré odměny i pořádná dávka prestiže. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou má před sebou už 135. ročník. Vizitky všech účastníků, zajímavosti i...

10. října 2025  14:32

Brankářův zápas hrůzy. San Jose pohřbil děsivými chybami, litovali ho i soupeři

Noční můra. Zápas blbec. Říkejte tomu, jak chcete. Gólman Alex Nedeljkovic prožil v NHL chvilky, na které by nejraději zapomněl. „Nezvládl jsem to,“ kroutil jen nevěřícně hlavou. Dvěma obrovskými...

10. října 2025  14:31

Všechny týmy fotbalového MS: jistou účast už mají i dva nováčci, slaví i trenér Bielsa

Na den přesně za rok to celé vypukne. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. Jisté místo na šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku má zatím třináct účastníků a další přibývají....

11. června 2025  10:15,  aktualizováno  10.10 13:58

Letos v Albánii, za rok v Bulharsku. Giro d'Italia znovu začne na Balkáně

Giro d’Italia příští rok odstartuje v Bulharsku. Dřívější informace bulharského ministerstva cestovního ruchu potvrdil Urbano Cairo, šéf RCS MediaGroup, mateřské společnosti organizátora...

10. října 2025  13:46

Fotbalové MS v březnu či říjnu? FIFA řeší, jak optimalizovat zápasový kalendář

Nejspíš si ještě pamatujete, jaké pozdvižení to tehdy způsobilo. Fotbalové mistrovství světa v Kataru? Navíc na přelomu listopadu a prosince? Navzdory očekáváním se však z celé akce vyklubal skvělý...

10. října 2025  13:25

Dej si pozor na otřes mozku. Chytil zářil ve Vancouveru a slyšel: Máš ofenzivní jiskru

Cítil se dobře, pochvaloval si letní přípravu, během níž se o sebe pečlivě staral. A hned na startu sezony viděl, že se mu úsilí vyplatilo. Český útočník Filip Chytil dvěma góly režíroval výhru...

10. října 2025  12:46

Chceme stavět na sehranosti, plánuje trenérka volejbalistek Frýdku-Místku

Univerzálka Magdalena Bagniaková z prvoligového polského Imielinu a smečařky Nizozemka Noa de Vosová z belgického Gentu a Klára Mikelová z TJ Ostrava posílily volejbalistky Sokola Frýdek-Místek před...

10. října 2025  12:03

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nibali v Praze: Adrenalin mi chybí, zkouším i rallye. Pogačar se nemůže jen usmívat

Premium

Nikdy předtím nebyl v Praze ani v Česku. Až letos. Kvůli manželčiným 40. narozeninám. „Oslavili jsme je právě v Praze. Dal jsem jí tu i dárek, krásné hodinky,“ vypráví Vincenzo Nibali. Česká...

10. října 2025

Liberečtí futsalisté zahájili sezonu famózně, táhne je brazilský kanonýr

Čtyři zápasy, čtyři výhry a suverénní vedení v tabulce nejvyšší soutěže. Futsalisté FTZS Liberec zahájili novou sezonu famózně a potvrdili svůj vzestup mezi absolutní českou elitu.

10. října 2025  11:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.