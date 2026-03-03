Plíšková vynechá Indian Wells kvůli zranění nohy. Miami bude na hraně, řekla

Plíšková, jež v březnu oslaví 34. narozeniny, naposledy hrála v první polovině února v Dauhá, kde skrečovala osmifinále s pozdější šampionkou Karolínou Muchovou. První vyšetření ukázalo, že má trhlinu v úponu lýtkového svalu, k tomu se navíc přidal natržený zkřížený vaz.
„Zprávy nejsou super, ale ani úplně špatné. Jsem ráda, že nebudu muset na operaci, což už párkrát zaznělo. Budeme čekat a uvidíme, jak se noha bude zotavovat. Můžu chodit, ale nemůžu běhat a samozřejmě trénovat na kurtu,“ řekla Plíšková.
Plíšková má trhlinu v úponu lýtkového svalu. Doufá, že se vrátí v březnu
„Miami bude dost na hraně, spíš si myslím, že to nedopadne, ale budu o to ještě bojovat. A potom by mě čekala příprava na antuku, na které jsem loni neodehrála vůbec nic a předloni hodně málo, takže bych tu přípravu potřebovala hodně velkou,“ dodala.
Plíšková se na WTA Tour letos vrátila po zdlouhavé léčbě zraněného kotníku z US Open 2024. Dvojnásobná grandslamová finalistka postoupila do 3. kola Australian Open a dva zápasy vyhrála také v Dauhá.