Plíšková, záruka úspěchu: Zatím jsme vždycky vyhrály, snad série neskončí

Vždyť v sedmi utkáních, v nichž ji kapitán Petr Pála poslal na dvorec, Česko ani jednou neprohrálo. O prodloužení báječné série se Plíšková a spol. pokusí o víkendu vOstravě, kde se střetnou s rumunským družstvem s hvězdou Simonou Halepovou.

Po rozlučkách Lucie Šafářové s Barborou Strýcovou a omluvence Petry Kvitové jste v týmu náhle nejstarší. Co vy na to?

Pokud bude třeba, předám nějakou zkušenost, holkám poradím. I když Katka Siniaková i Markéta Vondroušová už ve Fed Cupu mají něco za sebou. Sestava je pro mě nová, ale známe se z turnajů, s Katkou trénujeme na Spartě. Věřím, že týden spolu zvládneme v pohodě.

Jak se vám zamlouvá skutečnost, že se s vámi počítá jako s tahounkou na kurtu i mimo něj?

Některé věci se asi budou řídit podle mě. Na moje body se bude spoléhat. Na jeden určitě. Proti Simoně se s ním úplně počítat nedá. (směje se) Jinak ale nejsem typ, který by toužil všechno řídit a organizovat.

Takže?

Chci, aby na každou z nás vyšel kurt. Aby holky souhlasily s mým výběrem šatů na banket, aby některá z nich netrpěla kvůli mé volbě. Jsem zvyklá dělat kompromisy.

Jak jste připravená na odpovědnost, která se s vaší rolí pojí?

Vím o ní. Nechceme prohrát doma a vypadnout v prvním kole. Nejsme ale jasné favoritky. Poslední výsledky máme parádní, ale síla týmů je podobná. Rumunky mají jednu super hráčku a nevidím vyloženou slabinu. Beguová s Niculescuovou teď vyhrály debla na turnaji v Thajsku.

Kudy povede stezka k vítězství?

Vidím to pade na pade. Když s Katkou porazíme rumunskou dvojku, věřím pak Katce s Bárou Krejčíkovou v rozhodující čtyřhře. V ideálním případě na ni nedojde, když se povede vyválčit bod se Simonou.

Jak vlastně vzpomínáte na svou premiéru v Kanadě, kam jste před čtyřmi lety po Australian Open letěly z Evropy na otočku?

Já vlastně už předtím strávila týden v Praze při finále s Německem jako nosič vody, takže jsem trochu poznala týmovou atmosféru. V Kanadě chyběly Petra, Lucka i Bára. On je každý můj fedcupový týden něčím úplně jiný. Od Kanady se hodně věcí změnilo, teď jsem každopádně pod větším tlakem.

V roce 2015 jste se ujala zásadní úlohy za stavu 1:2 ve finále proti Rusku. Uvědomovala jste si, že ve dvouhře proti Pavljučenkovové ani v závěrečném deblu v plné hale nesmíte selhat?

Poprvé jsem nastoupila doma a rovnou ve finále. Na tu situaci jsem nebyla připravená, protože se celý týden počítalo, že do singlů půjdou Kvitka a Šafi. Byl to šok, což mi možná prospělo - nebyla jsem předem nervózní. Na Pavlušu jsem si věřila. Neměla jsem z ní obavy.

Vzpomínáte ráda na svůj tříbodový víkend v Kluži?

Kvitka byla jednička, s mými body se tolik nepočítalo, hlavně s tím ze zápasu s Halepkou. Mohla jsem spíš překvapit, což mi svědčilo. Petře se nedařilo a já musela vyhrát, což mě vyhecovalo. Mače mi sedly, i když povrch byl strašně pomalý. Rumunsko pro mě bylo fyzicky nejhorší, končila jsem vyřízená.

Psychicky nejvíc zničenou si vás vybavuju z následného semifinále v Lucernu. Proč vás tak vzala porážka s Golubicovou?

Ve Fed Cupu se radost násobí. Když někde v Asii uhraju kolo, jásají tři členové týmu a pak rodina doma, nejvýš deset lidí. Když hraju za Česko, prožívá utkání celá výprava. I fanoušci se cítí jako jeho součást. O to je těžší porážka.

A tak na vás padl smutek?

No, čekalo se, že tu soupeřku porazím. Nepředvedla předtím extra výsledky. I když jsem měla set a brejk, nedotáhla jsem to. Nikdo mi porážku nedával sežrat. Naopak. Všichni mě podporovali. Ale smutek okolo sebe cítíte, takže mi v hlavě tepalo, že jsem zklamala. Byla jsem na dně.

Jak jste se z krize vyhrabala?

Ve Fed Cupu naštěstí můžete sobotní porážku v neděli napravit. Věděla jsem, že si nemůžu dovolit podělat to dvakrát za sebou. Vybrečela jsem se, což obvykle nedělám, a oklepala se. Do večera jsem si uvědomila, že jsem prohrála JEN tenisový zápas. V neděli se mi podařilo porazit Bacsinszkou a s Luckou Hradeckou jsme zvládly debla, takže jsem se rázem ocitla v euforii. Ve Fed Cupu se mele hodně emocí.

V roce 2016 jste všechna kola odbojovaly v zahraničí. Po Rumunsku a Švýcarsku jste 3:2 přemohly i Francii ve finále. Vy jste ve Štrasburku začala triumfem 16:14 nad Mladenovicovou ve třetím setu po třech hodinách a 48minutách. Delší mač jste nehrála, že?

Ne. Ona právě hrála asi nejlíp v životě. Když si věří, je nepříjemná a ve Fed Cupu ještě naroste. Diváci vybláznili ji i Garciaovou. Připadala jsem si jako ta lepší na kurtu. Nemohla jsem ji zlomit. Předtím se nechala ošetřit, tak jsem si za stavu 15:14 říkala: „Zkusím skočit na záchod.“ A po návratu jsem ji brejkla čistou hrou.

Povedl se taktický manévr?

Spíš to byla náhoda. Ale třeba mi prospělo, že jsem se na chviličku zastavila. A jí to možná rozhodilo.

Upevňují vám fedcupové úspěchy sebedůvěru?

Asi jo. Před zápasem se víc nervuju. Nejdu na kurt jenom za sebe. Nechci to ostatním zkazit. Vím, že Fed Cup dávají na České televizi, což je z tenisu skoro jediná věc. Záleží mi na tom, abych zahrála dobře, když se na mě lidi dívají. O to je pak vydřená výhra cennější.

Loni jste v Německu zdolala Kerberovou, s níž jste předtím měla bilanci 3–7. A hned poté jste ve Stuttgartu získala titul. Nakopává vás Fed Cup?

Jasně, každá taková výhra povzbudí. Halepovou jsem na WTA Tour poprvé porazila až loni na jaře v Madridu. Ale kdykoliv jsem šla proti ní, věděla jsem, že jsem ji tenkrát přetlačila v Kluži, na její půdě. I proto jsem věřila, že s ní nebudu prohrávat do smrti. A Kerberová byla ve formě, čekala jsem tuhou bitvu. Povedlo se... A potřetí jsem hned po Fed Cupu vyhrála turnaj. Někdy vás ten týden vyčerpá, ale mě už několikrát vystřelil nahoru.

Ve finále s Američankami jste chyběla. Mrzelo vás, že nemůžete být u dalšího triumfu?

Měla jsem antibiotika a trhlinu v lýtku. Na podzim jsem naháněla body kvůli účasti na Turnaji mistryň. Po něm jsem se rozpadla úplně. Doktoři mi nedoporučovali, abych nastoupila. Mohla jsem si zničit celou další sezonu. Finále v Praze bylo vymodlené, hodně jsme si ho přály. V Německu nás ta vidina hnala. Pro mě to dopadlo nešťastně.

Lákalo vás jít do haly?

Ani ne, když jsem věděla, že nemůžu hrát. Bylo by mi líto jen přihlížet. Nejsem typ, který by nepomohl a pak šel skákat na kurt.

Dívala jste se na televizi?

Viděla jsem kousky zápasů a sledovala vývoj skóre. Ale nechtěla jsem se užírat, myslela jsem dopředu, snažila se dát do kupy a odpočívat.

Loni jste tvrdila, že vaše budoucnost ve Fed Cupu je nejistá. Proč jste teď kývla na pozvánku?

Nedělám si dlouhé plány. Ale netrmácíme se někam do tramtárie. V Ostravě jsme vlakem za pár hodin. Můžu se ukázat doma, což se mi poštěstilo naposled předloni. A beru jako výzvu, že přijela Simona. Velké zápasy teď vyhledávám.

A co vaše série neporazitelnosti?

Udělám všechno, co je v mých silách, aby se postoupilo. Moje účast zatím vždycky skončila výhrou. Tak uvidíme. Nejde tu šňůru táhnout donekonečna. Ale doufám, že teď o víkendu ještě neskončí.