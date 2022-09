Deset grandslamových čtvrtfinále KP. Zázračné vzkříšení i skutečná tragédie

New York (Od našeho zpravodaje) - Ne, na grandslamy se opravdu nelétá kvůli účasti ve čtvrtfinále. Jakkoli to zní krutě, největší porce slávy patří šampionům. Páté až osmé místo by však na mnoha jiných špičkových sportovních akcích znamenalo významný úspěch. I tenistka Karolína Plíšková si váží svých povedených deseti tažení z Melbourne, Paříže, Londýna a New Yorku.