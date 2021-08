Plíškovou v semifinále dohnala únava: Necítila jsem se, umím hrát líp

Čím vám Teichmannová, 76. hráčka světa, vadila?

Dobře podávala, hrála rychle a sebejistě, hodně mě rozhýbávala. Tento týden se cítí opravdu dobře, porazila kvalitní hráčky (třeba Ósakaovou) a neměla co ztratit. Já se naopak necítila nejlépe, i tak jsem se ale pořád snažila. Měla jsem několik šancí chytnout se, ale bohužel se to nepovedlo.

Proč jste se necítila dobře?

Nějak jsem neměla energii, kterou jsem potřebovala. Jak hrála rychle, tak jsem potřebovala být výbušná, mít rychlé nohy a myšlení. A to mi chybělo, umím hrát mnohem líp. Ale to je normální vzhledem k tomu, kolik jsem toho odehrála. Přijde mi, že v létě hraju maraton, který se nikdy nezastaví.

A příliš si neodpočinete, už příští pondělí začíná US Open. Jak cenné je osahat si před grandslamem takto nepříjemnou soupeřku?

Určitě jsem ráda, že jsem si s ní zahrála. V New Yorku na ni můžu narazit hned v prvním kole. Už vím, co hraje, a do příště se na ni líp připravím. S levačkou jsem navíc nehrála strašně dlouho, nebyl tu ani žádný sparing, který by mi dal levácký servis. Proto jsem i bojovala s returnem.

Přesto jste ve druhém setu měla šance, vedla jste 3:2 a 40:0. V Cincinnati se vám po horších začátcích podařilo otočit utkání s Pegulaovou i Badosaovou, jak vás to žene vpřed?

I když jsem zápasy třeba nezačala dobře, tak jsem zůstávala pozitivní, což se mi teda často neděje. A našla jsem způsob, jak se do zápasu vrátit, a ve druhém nebo třetím setu už jsem hrála dobrý tenis.

Takže celkově jste s turnaji před US Open spokojená?

Těším mě, že i když jsem nehrála svůj nejlepší tenis, tak díky bojovnosti jsem se dostala v Montrealu do finále a v Cincinnati do semifinále. Uvidíme, jak to půjde v New Yorku.