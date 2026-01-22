Řekli byste si, že o nohu přijdu, ohlíží se Plíšková. O bývalou jedničku je opět zájem

Už zase rozdává rozhovory. A nejen českým médiím, ale i těm zahraničním. Třeba známý reportér Ben Rothenberg sdělil, že je jednou z jeho nejoblíbenějších respondentek. Tenistka Karolína Plíšková se po půlroční pauze vrací a vypadá to, že je v dobrém rozpoložení. Na Australian Open ve čtvrtek postoupila do třetího kola, což se jí na grandslamu podařilo naposledy před třemi lety právě v Melbourne.
Může ji tak těšit, že v prostředí raket a míčů znovu vítězí. Ale i přesto upozorňuje: „Stále nemám žádné plány.“

Už před odletem do Austrálie zmiňovala, že neví, jak dlouho bude její kariéra pokračovat. Vrátí se z dalekého kontinentu a konec? Objede i další grandslamy? Vydrží na kurtech až do konce sezony? Těmito otázkami se nechtěla vůbec zabývat.

Ani teď nemá úplně jasno. Ale po povedených vystoupeních v Melbourne má ještě chuť a energii alespoň nějakou dobu pokračovat.

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

„Chtěla bych určitě objet pár turnajů. A uvidíme, jak to půjde,“ prozradila českým novinářům. „Už před dvěma týdny jsme se domluvili, že pojedeme do Kluže. Jednak jsem tam vyhrála a taky je to moc hezký turnaj. Pak mám přihlášené Dauhá a Dubaj.“

A dál se uvidí. Teď se soustředí hlavně na třetí kolo Australian Open, ve kterém v sobotu vyzve obhájkyni titulu Madison Keysovou. Čeká ji tedy velmi náročný úkol.

Karolína Plíšková vs. Madison Keysová

Zápas je na programu v sobotu od 00:30 SEČ.

„Už jsme spolu před šesti lety hrály finále v Brisbane,“ vzpomínala na doby, kdy se pohybovala mezi elitou. „Od té doby se toho hodně změnilo. Ona určitě bude favoritka, já mohu překvapit. Může to být dobrý zápas.“

Keysová loni ve finále Australian Open senzačně zdolala Arynu Sabalenkovou. „V mých očích byla vždycky jednou z nejlepších hráček,“ chválí Američanku Plíšková. „Má úžasně čistý a hezký styl, vždycky se mi moc líbila. Vezmu to pokorně, ale samozřejmě budu někde vzadu v hlavě mít, že jsem ji už dokázala porazit.“

Navíc může být povzbuzena solidními skalpy z prvního a druhého kola. Na úvod si poradila s jinou grandslamovou šampionkou Sloane Stephensovou, ve čtvrtek přemohla také 59. hráčku světa Janice Tjenovou. Obě vyprovodila z kurtu ve dvou setech. „Nemám za sebou tolik zápasů, takže každé vítězství je pro mě hodně cenné,“ libovala si.

Když byla na vrcholu, často slýchávala, že jednou dosáhne až na grandslamový titul. Přece jen byla světovou jedničkou a sbírala velké triumfy. Ale na majoru nikdy neuspěla, nejdále se dostala do finále. I s tím se ve 33 letech už smířila.

Karolína Plíšková se soustředí na úder ve druhém kole Australian Open.

Teď si zvyká, že není ani mezi nasazenými. „A jsem ráda, že jsem do prvních dvou kol nedostala nějakou top hráčku a měla jsem možnost je zvládnout. Pomohlo to mému hernímu sebevědomí.“

Taktéž už se sžívá s faktem, že tělu musí dopřávat delší odpočinek a minulá očekávání musí tlumit.

„Den volna mi pomohl, ale středa pro mě byla strašně těžká, cítila jsem se fakt dost dobitá,“ přiznala. „Těžko říct, jak na tom jsem. Popravdě nevím.“

Musí se seznamovat s novými soupeřkami, které za dobu její více než roční absence na okruhy vylétly.

„Třeba Janice Tjenovou jsem vůbec neznala, nikdy jsme se neviděly. Tenis sleduju pořád hodně, ale tahle holka mi nějak unikla.“

Plíškovou potěšila cenná výhra. A bolesti na začátku roku? Nehroutím se z toho

Ale všechny tyhle starosti jsou zanedbatelné v porovnání s tím, čeho se obávala při zranění.

„Bylo to strašně šokující,“ vzpomínala Plíšková v rozhovoru pro Tennis Channel na moment, kdy na US Open v roce 2024 špatně došlápla, poranila si kotník a zápas druhého kola musela skrečovat. „Ještě víc šokující pak bylo, když jsem se dozvěděla výsledky. Měla jsem přetrhané všechny vazy i šlachy.“

Nejprve si myslela, že bude absentovat zhruba půl roku. Jenže jak čas bez tenisu plynul, bylo jasné, že pauza bude mnohem delší. A dokonce hrozilo, že se z ní možná vyklube konec kariéry.

„Ta infekce vypadala opravdu hrozně. Když jste se na to podívali, řekli byste si, že o tu nohu přijdu. Po třech čtyřech měsících jsem pořád ani nechodila, takže původní plán byl nereálný.“

Stejně jako sledovat bývalé sokyně na kurtu. „Ze začátku to bylo těžké. Když se to stalo a já nemohla chodit, bylo strašné koukat na lidi, jak běhají,“ směje se nyní.

Ona sama teď po kurtu vyloženě nelítá, ale tenis hrát může. A to je pro ni hlavní. „Chci hrát jen tehdy, když budu alespoň na devadesát, ideálně na sto procent připravená. Uvidím, jak se budu cítit, potřebuju čas. Pak možná udělám větší plán.“

Už alespoň výrazně stoupá pořadím. Na Australian Open, kde si v roce 2019 zahrála semifinále, startuje díky chráněnému žebříčku, v tom aktuálním se posunula už o 648 míst na 409. pozici.

A hlavně ukazuje, že ještě může předvést zajímavé výsledky.

