Plíšková obstála v ošklivém zápase. Fandil jí při něm i známý moderátor

„Byl to ošklivý zápas, ale nějak jsem ho zvládla. Zůstala jsem hlavou na své straně kurtu a udržela si pozitivní myšlení,“ řekla česká tenistka po vítězství 6:3, 6:3.

Melbourne sprchoval vydatný liják, před nímž pořadatelé schovali centrkurt pod střechu, a tak se Plíšková nemusela potýkat s nepříjemným větrem.

Zato německá soupeřka jí postup do třetího kola ztěžovala, jak jen mohla. „Úplně se mi nepovedl začátek. Ona skoro netrefila míč čistě, strašně jí všechno trvá,“ líčila česká ranařka.

Samozřejmě chápe, že rivalky na utkání s ní nepřikvačí smířené s porážkou.

„Byla jsem na Lauru připravená. Věděla jsem, že udělá všechno pro to, aby vyhrála. A že se nebude pokoušet hrát na krásu.“

Plíšková se obrnila pevnou koncentrací, pouze jednou ztratila podání a za 86 minut přijímala rivalčinu gratulaci.

Nasazená dvojka pod dohledem trenérské dvojice Savčuková - Vallverdu ve druhé zkoušce na AO 2020 obstála.

„Můj tým byl spokojený, já se sebou úplně ne, ale vyhrála jsem docela snadno, takže fajn.“

V jejím boxu na tribuně seděl moderátor Leoš Mareš s manželkou Monikou.

„Když nám loni dal lístky do své lóže na Slavii, na oplátku jsem nabídla, ať někdy přijede na můj turnaj. A on za týden volal, že si zabukoval letenky do Austrálie.“

Marešovi jsou poctiví tenisoví diváci. Plíšková žasne: „Denně jsou tu od rána do večera. Na zápas si vzali naše trička, ale fandili tu i ostatním - třeba Petře (Kvitové).“

Sama tvrdí, že při sledování tenisu trochu ubrala. Potvrzuje, že jejím hlavním cílem je zisk grandslamové trofeje. Nicméně opakuje, že se nesmí koukat příliš daleko.

„Všichni předem vidí, koho můžu potkat ve čtvrtfinále. Ale není úplně samozřejmé, že se do něj dostanu. Spousta favoritů se v prvních kolech trápí, outsideři nemají co ztratit. Nesmím lítat s hlavou v oblacích. Takže beru set po setu, den po dni.“