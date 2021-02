Plíšková vítězí, soupeřka jí gratulovala: Snad tě nepotkám na dovolené

V úvodní rundě udělila soupeřce vyloženou lekci, ale Collinsová je jiný kalibr, vždyť v Melbourne Parku hrála v roce 2019 semifinále. A ještě k tomu v generálce na letošní grandslam Plíškovou porazila 7:6, 7:6.

Nyní si role vyměnily. „Zase to byl těžký zápas. Hrály jsme proti sobě minulý týden, takže jsem trochu věděla, co čekat,“ říkala Česka na tiskové konferenci. „Minule jsem byla zklamaná z výsledku, takhle těžké porážky vždycky bolí, ale hrála jsem lépe než dneska. Věděla jsem, že jestli předvedu podobný výkon, bude pro ni těžké mě zase porazit, protože před týdnem hrála fakt skvěle. Takže jsem zůstávala pozitivní, čekala na své šance.“

Vyšlo to: „I když výkon fakt nebyl úplně nejlepší, důležitý je postup.“



Plíšková byla oproti soupeřce lepší jak ve vítězných úderech (23-17), tak v nevynucených chybách (18-26). Collinsová ale s uznáním porážky neměla problém, dokonce je kamery po konci utkání u sítě zachytily s úsměvy.

„Už před zápasem jsme se potkaly v šatně – vím, že někomu není moc sympatická svým projevem, je taková typická Američanka, ale mně nějak nevadí. Byla v pohodě, bavily jsme se, že pojede na dovolenou,“ tlumočila Plíšková. „A u sítě pak prohodila, že teda už na dovolenou může a že doufá, že mě tam neuvidí.“

To turnajová šestka umí ocenit: „Moc holek takhle v pohodě není. Umí vzít i porážku, u mě má docela plus.“



Ona sama klady rovněž sčítá. Zase si mohla užívat podpory publika. „Je úžasné, že můžeme hrát aspoň před nějakými fanoušky, takhle si Australian Open pamatuju,“ řekla. „Chodí sem vždy hodně lidí, jsou hluční, hodně povzbuzují. Doufejme, že je to dobré znamení pro budoucnost.“

A zase cítí, že navzdory zdravotním komplikacím v přípravě jde její rozpoložení nahoru.¨

„Už mám tady za sebou dva zápasy, teď je to spíš o detailech a věřím, že se forma bude postupně ještě lepšit,“ řekla. „První kolo bylo jednoduché, to druhé už ne. Ale v tréninku se cítím dobře, jde mi to. Potřebuju si zachovat pozitivní přístup, být v klidu a pak se uvidí. Navíc se v zápasech se dokážu vybudit k lepším výkonům.“



Příště to bude obzvlášť potřeba. Pro české fanoušky je dobrou zprávou to, že má země jistou osmifinalistku; pro dvě ambiciózní Karolíny je naopak špatné, že dál projde jen jedna z nich, Plíšková se totiž v sobotu utká se svojí jmenovkyní Muchovou.

Tedy s krajankou, s níž v Austrálii společně trénovala a k níž má momentálně ze všech Češek nejblíže. Nemrzí ji tak brzká konfrontace? „Popravdě jo. Je zbytečné, že se takhle vystřílíme, ale tak to prostě někdy je.“