Hrála jsem tak na čtyřicet procent. Proč? Záhada, řekla Plíšková

Urputná bitva. Napínavé chvilky, při nichž diváctvo v Laver Areně vzdychalo a hučelo. Dva tie breaky.

A nakonec hluboké zklamání pro druhou nasazenou Karolínu Plíškovou, která v sedmém vzájemném mači rivalce podlehla poprvé.

ZPRAVODAJSTVÍ Plíšková prohrála v tie breacích a do osmifinále se v Melbourne nepodívá

V pavouku prvního grandslamu sezony narazila mnohem dřív, než předpokládala.

Jak namáhavá byla ta bitva?

Soupeřka hrála velmi dobře, asi nejlíp v našich vzájemných zápasech. Šla si pro výhru. Já jsem bohužel předvedla tak 40 procent svého maximálního výkonu. I tak jsem měla pár šancí, nějaké setboly ve druhé sadě.

Co vás sráželo?

Nevím. Prostě jsem byla dole.

V čem jste cítila největší rozdíl oproti ideálu? V podání? V agresivitě?

Udělala jsem dost chyb. Možná ne úplně obrovských, ale kazila jsem dost. Málo jsem trefovala první servis, nedala jsem moc es. Připadala jsem si pomalejší. Přitom mi ve výsledku scházelo tak málo. Ale budu to dál zkoušet, letos jsou ještě tři grandslamy, uvidíme, jak je zvládnu.

Karolína Plíšková dohrála ve třetím kole Australian Open.

Kdy jste dostala pocit, že sobota nebude váš den?

Rozehrávka za moc nestála, ale na ní u mě stejně moc nezáleží. Až při zápase to na mě padlo. Každá soupeřka se na mě chce vytáhnout. Když nejsem stoprocentně naladěná, samozřejmě můžu mít problémy.

Zaznamenala jste nějaké signály nepohody? Nebo se objevuje záhadně?

Nevím. Možná je to záhada. První dvě kola jsem nehrála zas tak špatně. Nějaký těžší mač se v turnaji musí přežít. Do finále nikdy nevede lehká cesta. Třeba by mi dnešní vítězství pomohlo a po něm bych se cítila líp.

Jaký se na dvorci perete s vědomím, že hrajete hluboko pod svoje možnosti?

Na jednu stranu je to na hov... Ale zároveň jsem měla brejkboly na 6:5 v prvním setu a setboly ve druhém. Jestli můžu najít něco potěšujícího... Mých čtyřicet procent stačí na výsledek dvakrát 6:7 po dvou a půl hodinách. To je pozitivní.

Všimla jste si dalších překvapení, které se v pavouku vyrojila?

Já se ostatními výsledky moc nezabývám. Ale tyhle senzace jsou na okruhu běžné. Jak už jsem řekla asi milionkrát, turnaje jsou velice otevřené. Níže postavené hráčky nemají co ztratit a často proti hvězdám podají svůj nejlepší výkon.

Na běžných podnicích WTA se vám daří víc než na grandslamech. Jsou pro vás těžší?

Myslím si, že rozdíl je pro mě v délce turnajů. Musím poskládat víc povedených zápasů za sebou, což se mi v minulosti dařilo, ale v poslední době s tím mám problém. A samozřejmě se potýkám s větším tlakem. To jsou pro mě asi dvě největší výzvy.