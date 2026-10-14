Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Muchová a její čínský Survivor. Královna tiebreaků přežila další bitvu

Karel Knap
  18:52
Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu. | foto: Profimedia.cz

Karolína Muchová hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová se loučí s fanoušky v Pekingu.
11 fotografií
Na sklonku roku ze sebe ždímá každičkou špetku uspořené energie. Byť tenistka Karolína Muchová zrovna není ve skvostné pohodě, zpravidla neklesá na mysli a rve se dál. Jako třeba ve středu ve Wu-chanu.

Na velikášském centrálním dvorci si třicetiletá Češka zprvu připadala nesvá.

Zvykala si v porovnání s předchozím podnikem v Pekingu, kde podstoupila nesmírně napínavou řež s Japonkou Naomi Osakaovou, na odlišný povrch i míče.

„A nebyla jsem spokojená se svým chováním a pohybem na kurtu,“ řekla pro CANAL+ Sport.

Ve Wu-chanu pokračuje pouze Muchová, Bouzková a Bartůňková dohrály ve 2. kole

Americká sokyně Caty McNallyová větřila šanci a vrátila přes síť spoustu zdánlivě ztracených balonů. Získala první sadu 6:3 a dál si troufala na světovou sedmičku.

Muchová se ovšem odmítla poddat. Navzdory vyčerpání.

„Sezona mi vzala dost energie,“ pravila už před utkáním. „Je dlouhá, ale zároveň suprová. Daří se mi. Určitě už se těším na nějakou pauzu. Jen si moc nepřipouštím, že jsem unavená, protože v tom případě už bych tu ani neseděla.“

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.
Karolína Muchová hraje forhend ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.
11 fotografií

Wimbledonská finalistka ovládla tisícovku v Dauhá a pětistovku v Bad Homburgu, až v boji o titul podlehla ve Stuttgartu. Zatím je sedmá v závodech o kvalifikaci na WTA Finals v Indian Wells.

Nehodlá přepočítávat body, zatěžovat se různými scénáři. Tvrdí, že situaci ohledně postupu jí především připomínají lidé, s nimiž se baví: „Jsem ráda, že jsem ještě ve hře. Ale spíš se soustředím na to, co se děje právě teď, co mě čeká v nejbližší době, příští den.“

I proto se ve Wu-chanu v žáru bitvy vyburcovala k dalšímu znamenitému výkonu. Za jásotu houfu svých fanynek začala skóre otáčet.

„Říkala jsem si, že když už jsem sem dorazila, tak to tady nenechám,“ pronesla do mikrofonu stanice, která v Česku exkluzivně vysílá přenosy z akcí WTA 500 a 1000.

„Když se mi povedlo soupeřku brejknout, zavřela jsem se do své bubliny a švihala jsem uvolněněji,“ vysvětlovala poté na tiskovce.

Pomohlo jí obecenstvo, usilovně povzbuzující kouč Sven Groeneveld i pevná víra ve vlastní schopnosti.

Kometa Bartůňková: Je neuvěřitelné, co se děje. Konečně nemusím řešit finance

„Vnímala jsem lidi i trenéra, jsem ráda, že se mi průběh podařilo zlomit,“ řekla.

Znovu předvedla, jak v poslední době znamenitě zvládá ty nejvypjatější chvíle.

Rivalku skolila 3:6, 7:6, 7:6. V tie breacích tak v roce 2026 má fantastickou bilanci 10:0. V třísetových dramatech 14:2. Poosmé otočila z 0:1 na 2:1. Posbírala už 43 výher, čímž si zásadně vylepšila osobní rekord.

Především do zmíněných tiebreaků se pouští bez jakékoli bázně: „Vím, že jsem letos ještě ani jeden neprohrála. Snažila jsem se dodat si sebevědomí, že to do něj dotáhnu a v něm už budu v pohodě. Podařilo se, tak jsem ráda.“

„Vždycky je důležité začít agresivně a dostat se do vedení. Pak už cítím, že jsem blíž k vítězství a víc si věřím.“

Moc času na odpočinek pořadatelé Muchové v jejím čínském tenisovém Survivoru nedopřáli. Ve čtvrtek se ji hned na startu programu chystá vyzvat Ruska Diana Šnajderová.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Pigatová vs. HavlíčkováTenis - Osmifinále - 14. 10. 2026:Pigatová vs. Havlíčková //www.idnes.cz/sport
14. 10. 19:30
  • 1.71
  • -
  • 2.04
Muchová vs. ŠnajderováTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Muchová vs. Šnajderová //www.idnes.cz/sport
15. 10. 05:00
  • 1.87
  • -
  • 1.99
Macháč vs. VukicTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Macháč vs. Vukic //www.idnes.cz/sport
15. 10. 09:00
  • 1.40
  • -
  • 2.69
Šalková vs. HrunčákováTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Šalková vs. Hrunčáková //www.idnes.cz/sport
15. 10. 13:30
  • 1.58
  • -
  • 2.25
Fearnley vs. KumstátTenis - Osmifinále - 15. 10. 2026:Fearnley vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
15. 10. 15:00
  • 1.36
  • -
  • 2.83
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už v pátek a sobotu se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane

liga mistrů hokej

Žádná střela na bránu, žádná šance, tři inkasované góly a čtvrtá porážka za sebou. Čeští fotbalisté ani v Anglii nepřekvapili a na rozdíl od víkendového utkání ve Španělsku jim není ani za co...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Voborníková ukončila studijní kapitolu. Mé jméno už je dost dlouhé, směje se

Promoce Terezy Voborníkové

Česká biatlonistka Tereza Voborníková má za sebou další životní milník. Olympijská medailistka úspěšně dokončila vysokoškolské studium a získala magisterský titul. V další akademické dráze ale...

POHLED: Evropské kouzlo Slavie je dávno fuč, zabolet to může celý český fotbal

Premium
Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání se Sabahem Baku.

Ne, že by ta slova vyzněla vyloženě rezignovaně. Ale beznaděj se dala v hlase slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského v úterý večer po facce v Baku číst poměrně zřetelně: „Bavíme se o tom pořád...

14. října 2026

Basket ONLINE: Euroliga startuje. USK Praha začíná doma s Bourges

Sledujeme online
Kateřina Kalná slaví se spoluhráčkami ze ZVVZ USK Praha výhru nad DSK...

Nový euroligový ročník začíná. Prvním soupeřem basketbalistek USK Praha jsou francouzské vicemistryně z Bourges. České šampionky vstupují do soutěže na vlastní palubovce, zápas v hale Královka...

14. října 2026  18:45,  aktualizováno 

ONLINE: Plzeň ve Finsku potřetí vede, dva góly vstřelil Sedláček. Liberec čeká Davos

Sledujeme online
Liberecký útočník Radan Lenc proměňuje nájezd proti Tobiasi Normannovi ze...

Poslední kolo základní části hrají týmy Ligy mistrů. Od 17.30 se dosud neporažená Plzeň představuje na ledě SaiPy, v 19.45 bojuje Liberec o postup v Davosu. Obě utkání sledujte v podrobných online...

14. října 2026  17:15,  aktualizováno  18:52

Muchová a její čínský Survivor. Královna tiebreaků přežila další bitvu

Karolína Muchová po vítězství na turnaji ve Wu-chanu.

Na sklonku roku ze sebe ždímá každičkou špetku uspořené energie. Byť tenistka Karolína Muchová zrovna není ve skvostné pohodě, zpravidla neklesá na mysli a rve se dál. Jako třeba ve středu ve...

14. října 2026  18:52

ONLINE: Bohemians - Boleslav 1:0, Čermák krásným přímákem otevřel skóre

Sledujeme online
Obránce Bohemians Adam Kadlec v souboji s mladoboleslavským Jiřím Klímou.

Zatímco jiní bojují na evropské scéně, fotbalisté Bohemians hostí v dohrávce šestého ligového kola Mladou Boleslav. Odložený duel sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

14. října 2026  17:50,  aktualizováno  18:47

ONLINE: Feyenoord hostí italské Como, v akci i Liverpool. Poté v LM hrají City s PSG

Sledujeme online
Fanoušci Coma během zápasu s Lipskem.

Středeční hrací den fotbalové Ligy mistrů nabízí mimo jiné šlágr Manchesteru City s obhájci Paris St. Germain. Ještě předtím však bojují Feyenoord proti italskému Comu a Liverpool v Linci. Všechna...

14. října 2026  18:30

Sparta – Lilleström v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, kurzy a statistiky

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Jaroslava Zeleného (vlevo).

Fotbalisty Sparty čeká druhé vystoupení v letošním ročníku Evropské ligy. Ve čtvrtek přivítají na Letné norský Lilleström. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky, kurzy a informace o...

14. října 2026  18:24

Nechceme vás tu. Rusové zuří, Nizozemsko neudělilo víza „Putinovým gymnastkám“

Angelina Melnikovová na mistrovství Evropy v Záhřebu.

Vaše přítomnost v naší zemi není žádoucí, dalo Nizozemsko najevo třem ruským sportovním gymnastkám. Odmítlo jim udělit vstupní víza na světový šampionát, který v Rotterdamu začne tuto sobotu.

14. října 2026  16:40

Bratři, jak se patří. Tkachuk už není pro smích, hattrickem atakoval časový rekord

Floridský Brady Tkachuk (vpravo) se raduje s bratrem Matthewem z gólu proti...

Konečně se v dresu Floridy pořádně předvedl. Americký hokejista Brady Tkachuk skončil gólový půst a v utkání NHL s Columbusem (7:3) nastřílel hattrick. Na všechny branky mu navíc přihrával starší...

14. října 2026  16:14

Veselý Brunes vtipkoval s novináři. Musím ale Spartě splatit důvěru, uvědomuje si

Sparťanský útočník Jonatan Brunes na tiskové konferenci před pohárovým zápasem...

Několikrát svými odpověďmi rozesmál celý sál. Třeba při otázce na život v Praze, když ho měl srovnat s belgickou Lovaní či polskou Čenstochovou. „Praha je skvělé město. Hodně rušné, tolik živé, těch...

14. října 2026  15:40

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

14. října 2026  15:31

MS v dráhové cyklistice 2026: Program, Češi, disciplíny a kde sledovat

Nizozemští dráhoví cyklisté Jeffrey Hoogland, Harrie Lavreysen a Roy van den...

Mistrovství světa v dráhové cyklistice 2026 se uskuteční od 14. do 18. října v čínské Šanghaji. Na šampionát je přihlášeno přes 475 závodníků ze 47 zemí, včetně dvanácti českých reprezentantů. Během...

14. října 2026  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.