Na velikášském centrálním dvorci si třicetiletá Češka zprvu připadala nesvá.
Zvykala si v porovnání s předchozím podnikem v Pekingu, kde podstoupila nesmírně napínavou řež s Japonkou Naomi Osakaovou, na odlišný povrch i míče.
„A nebyla jsem spokojená se svým chováním a pohybem na kurtu,“ řekla pro CANAL+ Sport.
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Americká sokyně Caty McNallyová větřila šanci a vrátila přes síť spoustu zdánlivě ztracených balonů. Získala první sadu 6:3 a dál si troufala na světovou sedmičku.
Muchová se ovšem odmítla poddat. Navzdory vyčerpání.
„Sezona mi vzala dost energie,“ pravila už před utkáním. „Je dlouhá, ale zároveň suprová. Daří se mi. Určitě už se těším na nějakou pauzu. Jen si moc nepřipouštím, že jsem unavená, protože v tom případě už bych tu ani neseděla.“
Wimbledonská finalistka ovládla tisícovku v Dauhá a pětistovku v Bad Homburgu, až v boji o titul podlehla ve Stuttgartu. Zatím je sedmá v závodech o kvalifikaci na WTA Finals v Indian Wells.
Nehodlá přepočítávat body, zatěžovat se různými scénáři. Tvrdí, že situaci ohledně postupu jí především připomínají lidé, s nimiž se baví: „Jsem ráda, že jsem ještě ve hře. Ale spíš se soustředím na to, co se děje právě teď, co mě čeká v nejbližší době, příští den.“
I proto se ve Wu-chanu v žáru bitvy vyburcovala k dalšímu znamenitému výkonu. Za jásotu houfu svých fanynek začala skóre otáčet.
„Říkala jsem si, že když už jsem sem dorazila, tak to tady nenechám,“ pronesla do mikrofonu stanice, která v Česku exkluzivně vysílá přenosy z akcí WTA 500 a 1000.
„Když se mi povedlo soupeřku brejknout, zavřela jsem se do své bubliny a švihala jsem uvolněněji,“ vysvětlovala poté na tiskovce.
Pomohlo jí obecenstvo, usilovně povzbuzující kouč Sven Groeneveld i pevná víra ve vlastní schopnosti.
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„Vnímala jsem lidi i trenéra, jsem ráda, že se mi průběh podařilo zlomit,“ řekla.
Znovu předvedla, jak v poslední době znamenitě zvládá ty nejvypjatější chvíle.
Rivalku skolila 3:6, 7:6, 7:6. V tie breacích tak v roce 2026 má fantastickou bilanci 10:0. V třísetových dramatech 14:2. Poosmé otočila z 0:1 na 2:1. Posbírala už 43 výher, čímž si zásadně vylepšila osobní rekord.
Především do zmíněných tiebreaků se pouští bez jakékoli bázně: „Vím, že jsem letos ještě ani jeden neprohrála. Snažila jsem se dodat si sebevědomí, že to do něj dotáhnu a v něm už budu v pohodě. Podařilo se, tak jsem ráda.“
A little piece of Karolina Muchova history: She becomes the first woman this century to win her first 10 tiebreaks of the year, via @OptaAce 🌟 ✅ Tomljanovic ✅ Cristian ✅ Mboko ✅ Sawangkaew ✅ Osaka ✅ Gauff ✅ Boulter ✅ Osaka ✅ Mcnally ✅ Mcnally https://t.co/yyJ9KGeON6— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 14, 2026
„Vždycky je důležité začít agresivně a dostat se do vedení. Pak už cítím, že jsem blíž k vítězství a víc si věřím.“
Moc času na odpočinek pořadatelé Muchové v jejím čínském tenisovém Survivoru nedopřáli. Ve čtvrtek se ji hned na startu programu chystá vyzvat Ruska Diana Šnajderová.