Roušky, fronty, testy. Muchová se v bublině US Open nudí, tak o ní složila píseň

„Jezdíme v autobusu dvě hodiny tam a zpátky a nemáme co dělat. Tak jsem napsala text, pak jsme to zkusili ze srandy a z hecu dát ven,“ vysvětlila Muchová poté, co na US Open v úterý v prvním kole vyřadila domácí hvězdu Venus Williamsovou.

Na kurtech tedy poutá pozornost kvalitními výkony, mimo ně zase hudebním talentem.

Její vystoupení na sociálních sítích za tři dny nasbíralo téměř 20 tisíc zhlédnutí a spoustu pozitivních ohlasů. 26. tenistka světa v něm anglicky za doprovodu kytaristy vtipnými verši líčí každodenní rutiny a starosti newyorské bubliny.

A jak tedy tamní život vypadá?

„Tři dny byly klidné, teď jsem trochu vystresovaná, čekám na výsledky svého covid testu. Dám si kávu, abych to zvládla, ve frontě přede mnou čeká naštěstí jen 20 lidí,“ zpívá Muchová.

„Cítím se skvěle, je to tak magické místo, ale všichni nosí roušku, takže nepoznám jediný obličej.“

Češka zábavnou formou vyjadřuje, s jakými, většinou nepříjemnými novinkami se musejí účastníci letošního US Open popasovat. Tou nejbolestivější je, že kvůli minimalizaci rizika nakažení koronavirem platí zákaz vycházení kamkoli mimo hotel a areál.



Právě kvůli nedostatku rozptýlení se Muchová uchýlila ke své zálibě - hudbě. Češka už během jarní karantény sdílela na sociálních sítích videa, v nichž zpívá a sama se doprovází hrou na kytaru či klavír.

A během svého pobytu v zámoří našla dobrou inspiraci pro další výtvor.

„Občas se tady nudíme mezi tréninky. Agentka přiletěla a přivezla mi kytaru, tak jsme si ze srandy říkaly, že uděláme nějaký text,“ popsala Muchová okolnosti vzniku písně.

Ve skladbě naráží také na další zvláštnost letošního amerického grandslamu - prázdné tribuny. Bezpečností opatření zavedená kvůli pandemii totiž na turnaji nepovolují přítomnost diváků.

„Bez fanoušků to není lehké, ale když jsem v transu, slyším vás tleskat přímo z vašich domovů,“ vzkazuje Češka. „Všechno je dobré, všechno je v pohodě, buďme spokojení, i když musíme zůstat uvnitř, stále můžeme hrát a dělat to, co milujeme. Může nás to více spojit, nikdy nevíte.“

Při pohledu na její nadání se nabízí otázka, jestli se svým hlasem nezkusí prorazit podobně, jako se jí to daří s tenisovou raketou.

„Jestli jich tady bude víc, tak z toho možná bude album,“ směje se. „Ne, to je jenom sranda, to určitě ne. Po večerech písničky neskládám. Zatím to stále vidím na tenis,“ uzavřela.