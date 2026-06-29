Rozehraná i unavená. Muchová chce zlomit wimbledonskou bídu, roste jí sbírka zvířat

Stanislav Kučera
  7:00
Karolína Muchová slaví povedený míček ve finále turnaje v Bad Homburgu.

Karolína Muchová slaví povedený míček ve finále turnaje v Bad Homburgu. | foto: Reuters

Karolína Muchová podává ve třetím kole Roland Garros.
Karolína Muchová na turnaji v Bad Homburgu
Karolína Muchová pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Bad Homburgu.
Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Bad Homburgu.
34 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Když mezi řečí zmíníte, že v Česku teploty o víkendu atakovaly čtyřicet stupňů, místní dobrovolníci nasadí šokující výraz. „Opravdu?!“ V Londýně totiž pořádnou neplechu dělají i třicítky, které městu nad Temží způsobily v minulých dnech spoustu pocení. Proto nedělní ochlazení přivítali v dějišti tenisového Wimbledonu s mimořádnou úlevou.

Oblohu zakrývají mraky, fouká osvěžující vítr, teploměr ukazuje příjemných 25. Počasí se umoudřilo právě včas na pondělní začátek travnatého grandslamu.

Konec vysilující výhně potěšil i jednu z hlavních českých nadějí Karolínu Muchovou. V sobotu v Bad Homburgu ovládla tamní travnatý podnik kategorie WTA 500 a zažila teploty šplhající ke čtyřicítce.

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V dějišti třetího grandslamu sezony se jí ulevilo, ale moc času si to vychutnat nemá.

Dorazila totiž až před sobotní půlnocí a už v pondělí odpoledne ji čeká první kolo proti Anastasiji Zacharovové, 85. hráčce světového žebříčku.

Na otázku, jestli se po náročném programu cítí spíše rozehraná, nebo unavená, odpověděla: „Asi obojí.“

„Je to celé hrozně rychlé. Ještě jsem ani nestihla úplně vstřebat, že jsem vyhrála turnaj. Doufala jsem, že budu v dolní polovině pavouka a nastoupím až v úterý.“

Karolína Muchová podává ve třetím kole Roland Garros.
Karolína Muchová na turnaji v Bad Homburgu
Karolína Muchová pózuje s trofejí pro vítězku turnaje v Bad Homburgu.
Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Bad Homburgu.
34 fotografií

Na druhou stranu přijela v zápasovém rytmu: v Bad Homburgu vyhrála čtyři utkání, i když ve finále jí japonská hvězda Naomi Ósakaová zkraje druhého setu skrečovala.

„Jsem ráda, že jsem se na trávě, která je velmi specifická, takhle dobře rozehrála,“ podotkla Češka při nedělním setkání s novináři.

V tu dobu ještě nevěděla, jak se bude londýnský pažit, jako vždy pečlivě sestřižený na osm milimetrů, lišit od německého. Plánovala si lehce zatrénovat, aby si zvykla.

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A s ohledem na zápas prvního kola doplnila: „Doufám, že dokážu na výkony z minulého týdne navázat.“

Zdá se, že jí v tom nic nebrání.

Od neděle je zpátky v top 10 pořadí, konkrétně na deváté příčce. Podle bodů jen za letošek se nachází dokonce na šestém místě. Zažívá dosud životní rok.

A přestože se jí na grandslamech úplně nedařilo – na Australian Open vypadla v osmifinále a na Roland Garros ve třetím kole – před Wimbledonem patří do okruhu favoritek.

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Samozřejmě bude záležet, kolik sil jí tažení v Bad Homburgu vzalo, nicméně v sezoně se dosud držela bez větších zdravotních komplikací, a tak by zdraví alespoň ze začátku nemělo být vážným problémem.

„Obvykle si před grandslamem nechávám týden na přípravu přímo v dějišti, ale tentokrát jsme zvolili turnaj. Je skvělé mít v nohách těžké zápasy, navíc takhle kvalitní. Byla to výborná příprava na Wimbledon,“ pochvalovala si.

Ale zároveň se musí mít na pozoru, protože v All England Clubu v posledních čtyřech letech ztroskotala vždy na úvodní překážce.

Karolína Muchová na turnaji v Bad Homburgu

V letech 2019 a 2021 přitom postoupila do čtvrtfinále, od té doby se o ní díky její pestré hře před každým ročníkem mluví jako o možné adeptce na průlom.

Potvrdí to letos?

V Bad Homburgu ukořistila první travnatý titul v kariéře, konečně tak znovu dala za pravdu expertům, že její čopované údery, náběhy na síť a komplexní tenis jsou pro zelený pažit jako stvořené.

„Myslím, že moje hra trávě sedí možná o něco lépe. Jsem ráda, že to v Bad Homburgu takhle skvěle zaklaplo. Cítila jsem se opravdu dobře a před Wimbledonem mi to dodalo sebevědomí,“ zopakovala.

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V městečku u Frankfurtu nad Mohanem dosáhla už na druhou letošní trofej, poprvé se radovala v únoru na „tisícovce“ v Dauhá.

Už se tak zcela zbavila nálepky skvělé tenistky, která ale nezvládá finále, až do letoška totiž vlastnila jedinou trofej z menšího podniku v Soulu 2019.

Také to ukazuje její progres.

S nadsázkou se dá říct, že s rozšiřující se sbírkou si může založit zoologickou zahradu, protože v Dauhá dostala jako trofej zlatého sokola, nyní v Bad Homburgu zase slona. Ve Wimbledonu by „zvířecí“ pohár nezískala, ale to by jí jistě nevadilo.

Karolína Muchová pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Dauhá.
Naomi Ósakaová a Karolína Muchová po finále v Bad Homburgu.

Právě grandslamový titul je jejím dlouhodobým cílem.

V neděli se v magickém areálu ozdobeném zelenou a fialovou barvou dolaďovaly poslední detaily, dobrovolníci pečlivě čistili každý kout.

Teď očekávaný velkofilm vypukne.

A Muchová věří, že bude hrát jednu z hlavních rolí.

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