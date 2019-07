Prasátko! Díky za něj, vydechla senzační čtvrtfinalistka Muchová

dnes 20:36

Londýn (Od našeho zpravodaje) - Nová tenisová kometa Karolína Muchová podepisovala míče i vějíře. Cestou do šatny se fotila s fanoušky a přijímala gratulace. „Úžasný zápas! Výborný výkon. Ať to jde až do finále!“ Dvaadvacetiletá Češka ve Wimbledonu přemohla Karolínu Plíškovou a postoupila do čtvrtfinále.

Čtyři Češky v osmifinále Wimbledonu Pondělní zpravodajství V Londýně zkouší napodobit Markétu Vondroušovou, parťačku z pražského klubu ČLTK, jež v Paříži na Roland Garros pronikla do finále. A poznává slávu, která úspěch doprovází. Statný bodyguard v černém obleku ji po chvíli od davu odvlekl: „Musíme jít, omlouvám se!“ Na její tiskovku poprvé v All England Clubu přikvačila skupinka zahraničních reportérů. Kromě hodnocení utkání je zaujala přítomnost Rebel Wilsonové, korpulentní australské herečky a spisovatelky, v její lóži. „Když jsem loni na US Open porazila Muguruzaovou, ozvala se mi přes Twitter. Šly jsme spolu v New Yorku na večeři. Ona je neskutečně zábavná. Jsem ráda, že mě tady podpořila.“ Rebel Wilsonová fandí ve Wimbledonu Karolíně Muchové. Možná i její přízeň pomohla při poslední výměně převalit míček přes síť na stranu poražené Plíškové. „Díky za prasátko,“ vydechla Muchová, třebaže zároveň maličko soucítila se soupeřkou. „Jednou mi ho při mečbolu dala Svitolinová,“ vybavila si. Právě Ukrajinka Elina Svitolinová je shodou okolností úterní protivnicí zručné slečny z Olomouce. Grandslamové čtvrtfinále znamená dosud nejlepší výsledek v její kariéře. Byť si vcelku věří, je jím trochu překvapená. Nehodlá se s ním však lehce smířit. Na rozhovory se dostavila až dvě hodiny po skončení utkání, aby co nejúčinněji vyhnala z těla únavu po partii trvající tři a čtvrt hodiny. „Nikdy jsem tak dlouho nehrála,“ pravila. „Ještě se chystám na další procedury. Doufám, že se oklepu a zítra budu ready.“ Sál pro rozhovory opustila tuze šťastná. Kapánek zaskočená. A stále odhodlaná. VIDEO: Drama v českém derby: Muchová zaskočila Plíškovou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu