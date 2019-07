Dva týdny jsem jedla jenom zdravě! Teď dietu poruším, pravila Muchová

Ve Wimbledonu znovu dávali zábavnou podívanou, v níž účinkovala nová hvězda Muchová. Protřelejší a úderově jistější Ukrajinka Svitolinová nakonec na pěkně přestavěném kurtu číslo 1 zkrotila její dovádění.

Z Češky postupně vyprchávalo zklamání z výsledku 5:7, 4:6. Už na tiskové konferenci pár hodin po utkání uznala: „Čtvrtfinále při premiéře ve Wimbledonu je bomba!“

Zamlouvá se jí posun na žebříčku. Odveze si vzpomínky na slastná vítězství. Vydělala 8,4 milionu korun hrubého, část z balíku zase hned investuje do své kariéry. Nejdřív ovšem plánovala, že zhřeší.

Začala jste fantasticky. Záhy jste vedla 4:1. Snažila jste se Svitolinovou zdrtit nástupem?

Plánovala jsem držet se své hry, což chvíli fungovalo. Chodila jsem si pro vítězné míče, ale pak jsem trošku zaspala. Úplně mi nešel servis. Ztrácela jsem šťávu.

Projevilo se osmifinále s Plíškovou, které trvalo tři a a čtvrt hodiny?

Nechci se vymlouvat. Ale hladina energie šla dolů. Vedla jsem a mohla set nějak urvat. Jenže ona se zvedla, ničím mi nepomohla, trefila pár dobrých balonů. Já dělala čím dál víc chyb a skóre se otočilo.

Štve vás, že jste zrovna po takové bitvě neměla den volna?

Pomohl by mi. Ale program byl pro všechny stejný. Nedá se s ním nic dělat.

Co jste všechno podstoupila, abyste se v rámci možností co nejlépe připravila?

Procedur bylo hodně. Byla jsem v ledové vaně, strávila jsem hodně času s fyzioterapeutem, na masáži. Udělali jsme maximum. Bohužel mi nevyšlo přání se pořádně vyspat. Zabrala jsem jen na tři hodiny. Ráno mi ještě bylo docela fajn, ale na kurtu se stav zhoršoval.

Jakou největší zkušenost si odsud odvezete?

Porazila jsem dobré hráčky. Obstála jsem v těžkých situacích - třeba včera už jsem byla na pokraji porážky.

Na turnaji v Praze jste říkala, že není vaším cílem poskočit do Top 100. Od příštího týdne patříte do Top 50. Už jste spokojenější?

Jsem samozřejmě ráda, že se posouvám. Super. Pěkně „step by step“.

Co potřebujete k postupu do Top 10?

Určitě můžu zapracovat na fyzičce, zvážím angažování kondičního trenéra. A dál musím sbírat zkušenosti z velkých zápasů. Ty mě posouvají.

Myslíte, že vás wimbledonský úspěch zase trochu vyburcuje?

Z porážky jsem ještě taková smutná. Ale čtvrtfinále na Wimbledonu je bomba a myslím, že mě bude motivovat, abych příště došla ještě dál.

Koupíte si něco za odměnu?

Asi jo, něco si dopřeju. Určitě nějaký dezert. Čtrnáct dní jím jenom zdravě. Chybí mi cukr, takže dneska dietu určitě poruším. Nevím, co si dám... Zmrzlinu. Nebo čokoládu.