Až bude držet zdraví... Můžu uspět na všech grandslamech, věří Muchová

Zmíněním zdravotního stavu se Muchová rozhodně nechtěla vymlouvat, navzdory bolístce svedla s wimbledonskou šampionkou z roku 2018 důstojný souboj.

Příhoda se zdravotními patáliemi ale výmluvně ilustruje, že šikovně Češce na největších turnajích často překáží spíš vlastní tělo než um soupeřek.

„Bohužel to tak ve většině případů bylo,“ přitakala Muchová.

Když před dvěma lety taktéž ve Wimbledonu udolala Karolínu Plíškovou po více než tříhodinovém boji, v dalším utkání postrádala síly k podobné show.

Letošním Australian Open ji provázel natržený břišní sval, nyní ve Wimbledonu si ve druhém kole zlomila nehet na palci pravé nohy a další bolístky postupně střádala.

Zmíněné turnaje Muchové ovšem spojují nejen trable, ale také výtečné výsledky, na které tam Češka dosáhla. Wimbledon 2019 čtvrtfinále, Australian Open 2021 semifinále a aktuální Wimbledon znovu čtvrtfinále.

Vidíte právě ve fyzické připravenosti největší limity?

Nevím, na kolika procentech můžu být, pořád to ale určitě můžu zlepšit. Po Austrálii jsem měla tři měsíce pauzu, moc jsem toho nemohla kvůli břišnímu svalu udělat, takže mi kondice spíš spadla. Ale teď před Wimbledonem jsem udělala dobrý kondiční blok, který mi pomohl, na kurtu jsem se cítila líp.

Ve čtvrtfinále jste hrála se zavázaným stehnem, co vás trápilo?

Začala jsem stehno cítit v osmifinále. Po zatejpování to bylo fajn, jenže asi ve druhém gamu jsem dvakrát podklouzla a trošku mi v tom škublo. Mám to natažené a potom mě to docela limitovalo.

S čím vším jste v Londýně bojovala?

Nemám velké zranění, mám natažené svaly, prasklý nehet a maličkosti, které snad během týdne doléčím. A pak budu na kondici zase makat.

Před čtvrtfinále jste neměla volný den, který byste jistě uvítala.

Den volna navíc je samozřejmě vždy dobrý, aby člověk dal tělo do kupy. Měla jsem nějaké bolístky, ale necítila jsem se unaveně, že bych byla úplně rozsekaná. Dva roky zpátky jsem byla víc vyždímaná. Den navíc by pomohl, ale fyzicky jsem na tom špatně nebyla.

Ve druhém setu jste na soupeřku tlačila, získala jste brejk na 2:1. Cítila jste, že můžete utkání zvrátit?

Věřila jsem tomu. Měla jsem v prvním gamu druhého setu 40:0, ale náskok jsem neproměnila. Byla jsem k tomu blízko, ale zároveň daleko. Neproměnila jsem důležité míče.

Čím vás soupeřka přehrávala?

Zápas jsem úplně nezvládla takticky, první balony jsem rozehrávala na ruku trošku do úhlu a ona mě z toho hned honila. Také nevzdá žádný balon, takže jsem věděla, že budou delší výměny. Chtěla jsem být trpělivější, než jsem nakonec byla.

Už jste dosáhla na dvě wimbledonská čtvrtfinále a jedno semifinále Australian Open. Na kterém grandslamu cítíte, že máte největší šanci prorazit třeba ještě dál?

Myslím, že na všech můžu zahrát dobře, když se na ně připravím. Nevím, kde bych se favorizovala, většina lidí říká, že tady ve Wimbledonu, ale já si myslím, že když se všechno sejde, tak mám šanci na všech grandslamech.

Čím je pro vás Wimbledon speciální?

Kurty jsou tady rychlejší, což mi malinko víc sedí. Ale mám ráda i New York a těším se tam, mám ráda i Austrálii a hledám si cestu k tomu, abych měla ráda i Paříž. Doufám, že ji najdu.