Ruka po operaci? Slabá jako hůlčička. Teď chci zpátky do špičky, říká Muchová

Neúspěšné semifinále US Open loni v září a pak dlouho nic. Muchová se k ostrým duelům opět dostala až minulý týden v Eastbourne, mezitím musela s pravým zápěstím i na operaci.

Ruku postupně přivyká zátěži, proti Badosaové ji necítila: „Při zápase mě nebolela, ale v Eastbourne druhý den zareagovala tak, že jsem pak už nemohla nastoupit. Uvidíme, jak se probudím, ale teď už mě žádný zápas nečeká, takže v tomhle smyslu je pozitivní, že budu mít klid a navážu další přípravou.“

Jak porážku se Španělkou hodnotíte?

Myslím, že to bylo dost těžké první kolo. Kdybych s ní hrála třeba ve třetím, tak bych podle mě měla větší šance. Od doby, co jsem zpátky na kurtech, jsem nečelila nikomu, kdo by hrál takhle rychle a přesně. Fakt klobouk dolů před jejím výkonem.

Od prvních gamů na vás vlétla, bylo těžké se z tlaku dostat?

Ano. Její údery lítaly strašně rychle a já byla u míčů pomaleji. Pak jsem si trochu natáhla sval, takže jsem už byla pozdě všude. Nemyslím si, že bych hrála nějak zle, jen ona předvedla fakt skvělý výkon. Věděla jsem, že to bude strašně těžké první kolo, ale až takovýhle válec jsem nečekala.

Váš trenér Emil Miške říkal, že jste po návratu hodně hladová. Opravdu to tak máte?

Tenis mi samozřejmě chyběl hodně, je součástí mého života a strašně mě baví. Když jsem nemohla takhle dlouhou dobu vůbec hrát, tak jsem se snažila dělat vše ostatní, co by mi mohlo pomoct, abych teď nestrádala úplně se vším. Jsem ráda, že jsem zpátky. Po prohře je těžké o tom mluvit, ale myslím, že na tom nejsem tak zle. Snad mi bude stačit pár zápasů a zase se do toho dostanu.

Co všechno jste musela během zotavování podstoupit?

Ten proces byl zdlouhavý tím, že jsme se zranění nejdřív snažili vyřešit bez operace, tam jsem ztratila pár měsíců. V únoru v Dubaji se mi ta šlacha urvala úplně, takže pak bylo jasné, že na operaci budu muset. Smířila jsem se s tím, věděla jsem, že na kurtech nějakou dobu nebudu. Svěřila jsem se do péče doktora Kebrleho a věřila mu, že mi ruku opraví.

karolinamuchova Wrist upgrade: completed! ✔️

Rehab challenge? Accepted.

Following my injury at the US Open and an extensive rehabilitation phase, it turned out that a medical intervention was necessary. So here I am, tired and sad, but I know I’ll be okay now. The surgery was successful and I’m gonna do all I can to see you on the court again soon. oblíbit sdílet odpovědět uložit

Co následovalo?

Potom jsem se snažila soustředit na to, co jsem mohla ovlivnit. Na začátku to byl třeba dobrý spánek, dobře se najíst, aby se ruka hojila rychleji, dělat různé terapie… Vždycky si najdu všechno, co by mi mohlo pomoct, jezdím po celém městě a snažím se regeneraci podpořit. A poté, co mě po deseti týdnech vystřihli z dlahy, jsem hned začala cvičit. To šlo také poměrně rychle.

Nebyla jste vyděšená, jak jste měla ruku zesláblou?

Jo, to bylo strašné. Měla jsem ji úplně poloviční. Ne, že bych normálně měla silné ruce, ale fakt to byla taková hůlčička. Chtěla jsem dlahu zpět, protože jsem měla strach s rukou pohnout. Chvíli trvalo, než jsem ji rozhýbala, ale každým dnem a týdnem byla lepší, což bylo také povzbuzující.

Wimbledon příloha iDNES.cz

Loni jste postoupila do finále Roland Garros, sledovala jste letošní ročník?

Ne. Ale já na tenis moc nekoukám, takže to nebylo kvůli tomu, že by mi bylo líto, že tam nemůžu hrát.

Do Paříže se ale brzy vydáte na olympijské hry. Těšíte se?

Moc, je to taková náplast právě za Roland Garros. Zase budu v areálu, odkud mám hezké vzpomínky. A olympiádu jsem ještě nikdy nezažila.

Co čekáte od čtyřhry s Markétou Vondroušovou?

Na ni se taky těším. Doufám, že spolu potrénujeme, myslím, že můžeme být nebezpečné duo.

Ke startu v Paříži jste využila chráněný žebříček, čímž jste z nominace pro dvouhru odsunula Kateřinu Siniakovou.

Neměla jsem z toho blbý pocit. Myslím, že místo na olympiádě si zasloužím.

Budete před Paříží hrát ještě nějaký turnaj?

Nemám nic přihlášeného. Ráda bych, když jsem tady vypadla v prvním kole, ale bude záležet, jestli mi někde dají kartu.

Co třeba v Praze, kde se hraje těsně před olympiádou a na antuce?

Před domácím publikem bych se ukázala moc ráda, ale vůbec nevím, jak to vyjde. Asi dnes byly přihlášky, které jsem nestihla.

Česká tenistka Karolína Muchová se loučí po porážce v semifinále US Open.

Cítíte na olympiádě šanci na úspěch?

Nad tím nepřemýšlím. Z mé pozice, kdy jsem zatím bez zápasů a turnajového tempa, se to těžko hodnotí. Budu se snažit připravit tak, abych tam jela s tím, že ten turnaj chci vyhrát.

Jak se budete hlídat, abyste zápřah vydržela?

Bude to určitě náročné. Hlavně tím, že teď jdeme na antuku a hned týden po olympiádě je beton v Torontu. Plán, který máme, je úplně šílený, ale udělám všechno pro to, abych zůstala zdravá.

Před zraněním jste byla v první desítce světového žebříčku, máte motivaci se do absolutní špičky vrátit?

Určitě ano, je to jeden z cílů. Ale jak je blízko, tak je zároveň i daleko. Bude hrozně záležet, jak se chytnu na dalších turnajích.