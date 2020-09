Muchová pokazila legendě rekordní bilanci, potěšila ji gratulace od herečky

9:59

Tenistka Karolína Muchová říkává, že z grandslamů se jí nejvíc líbí US Open, protože to na něm žije a jelikož na něm dobyla své první velké vítězství - nad Španělkou Garbine Muguruzaovou v roce 2018. Ačkoliv letos vládne v New Yorku komorní atmosféra, Muchová si tu přidala do sbírky další význačný triumf.