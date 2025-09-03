Potkali se na padelu. Muchové pomáhá bývalý hráč, který je jen o dva roky starší

Z US Open má sám silný zážitek, v roce 2017 tam postoupil z kvalifikace, načež na třetím největším kurtu Grandstand vyzval tehdejší světovou devítku Grigora Dimitrova. Neuspěl, ale v New Yorku prožil jeden z největších zápasů své hráčské kariéry. Václav Šafránek se sám zkoušel protloukat drsným světem profesionálního tenisu, nejvýš se dostal na 191. místo světového žebříčku a zahrál si i v Davis Cupu.
Karolína Muchová se raduje z vítězství v osmifinále US Open.

Karolína Muchová v osmifinále US Open
Karolína Muchová se raduje z postupu do osmifinále US Open.
Ale na větší úspěchy nedosáhl. Do singlu nastoupil naposledy v srpnu roku 2022, ve čtyřhře startoval na podniku nejnižší kategorie ITF ještě loni v červenci.

V 31 letech nyní zažívá novou výzvu, od přelomu července a srpna pomáhá Karolíně Muchové. A hned na třetím společném turnaji, probíhajícím grandslamu v New Yorku, se jim daří.

Šikovná tenistka z Olomouce, která je jen o dva roky mladší než její nový rádce, postoupila do čtvrtfinále, v němž v noci na čtvrtek SELČ nastoupí proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové z Japonska.

Václav Šafránek na turnaji v Prostějově v roce 2019.

„Vencu znám hodně dlouho, pamatuju si, že jsme se míjeli na turnajích starších žáků a tak dále,“ přiblížila Muchová českým novinářům v New Yorku. „Byli jsme si zahrát padel, a protože nám chyběl čtvrtý hráč, šel s námi.“

A při populárním sportu se domluvili i na tenisové spolupráci. „Připojil se do mého týmu jako sparing. Je super kluk, sedíme si, má dobré tenisové názory. Jsem spokojená,“ pochvaluje si Muchová.

Není tedy oficiálním trenérem, ale jakýmsi rádcem a pohodovým parťákem, což je přesně to, co aktuální světová třináctka potřebuje.

Konec? Ani omylem! Předloni US Open jen sledovala, teď hraje Ósakaová o semifinále

Po Wimbledonu, kde vypadla hned v prvním kole, ukončila dva a půl roku trvající spolupráci se slovenským koučem Emilem Miškem, s nímž postoupila třeba do finále Roland Garros 2023, a angažování dlouholetého známého prý vyplynulo přirozeně.

„Cítila jsem, že je čas se někam posunout a mít kolem sebe nové lidi, protože dynamika v týmu už nebyla taková. Doufám, že s Vencou vydržíme do konce sezony, a pak se určitě budeme bavit, co dál.“

Někdejší nadějný tenista Šafránek se dostal i do daviscupového týmu, v roce 2018 proti Izraeli za rozhodnutého stavu nastoupil ke dvouhře, kterou prohrál. Předtím se v sezoně kvalifikoval do hlavní soutěže Australian Open, což byl společně se zmíněným US Open o rok dříve jeho nejvýraznější grandslamový počin.

A nyní sbírá zkušenosti s trenérským postem.

Spojení českých tenistek s jejich vrstevníky funguje, Marie Bouzková využívá rady kamaráda Antonína Bolardta a Barboru Krejčíkovou zase k loňskému wimbledonskému titulu dovedl mladík Pavel Motl.

I Muchové nová spolupráce zatím prospívá. V New Yorku ukazuje vytrvalost a sílu, čtyřikrát zvítězila ve třech setech a v posledním zápase dokázala přečkat zdravotní potíže.

Na ty mimochodem doplatila jiná česká čtvrtfinalistka Markéta Vondroušovám, která kvůli zranění kolene nenastoupila k souboji se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.

Obě Češky jsou velké kamarádky, v Americe společně oslavily 29. narozeniny Muchové. A rovněž obě vědí, jak dokáže být jejich milovaný sport bolavý a náročný.

Vondroušová se zranila a před čtvrtfinále odstoupila. Lehečka a Krejčíková prohráli

Loni musely absolvovat operace, Vondroušová po Wimbledonu absentovala kvůli ramenu, Muchová na začátku roku řešila zápěstí.

Jejich tenisový um zkrátka často trpí pod náporem zranění.

Muchová teď alespoň zažívá pohodu v nově utvořeném týmu, kde sice nedostává rady od uznávané tenisové kapacity, ale může si poklábosit s někým v podobném věku, kdo rozumí jejím potřebám.

Což je pro tenisty, kteří celý rok cestují jen s malým počtem stejných lidí, často mnohem cennější.

Potkali se na padelu. Muchové pomáhá bývalý hráč, který je jen o dva roky starší

