Ale na větší úspěchy nedosáhl. Do singlu nastoupil naposledy v srpnu roku 2022, ve čtyřhře startoval na podniku nejnižší kategorie ITF ještě loni v červenci.
V 31 letech nyní zažívá novou výzvu, od přelomu července a srpna pomáhá Karolíně Muchové. A hned na třetím společném turnaji, probíhajícím grandslamu v New Yorku, se jim daří.
Šikovná tenistka z Olomouce, která je jen o dva roky mladší než její nový rádce, postoupila do čtvrtfinále, v němž v noci na čtvrtek SELČ nastoupí proti čtyřnásobné grandslamové šampionce Naomi Ósakaové z Japonska.
„Vencu znám hodně dlouho, pamatuju si, že jsme se míjeli na turnajích starších žáků a tak dále,“ přiblížila Muchová českým novinářům v New Yorku. „Byli jsme si zahrát padel, a protože nám chyběl čtvrtý hráč, šel s námi.“
A při populárním sportu se domluvili i na tenisové spolupráci. „Připojil se do mého týmu jako sparing. Je super kluk, sedíme si, má dobré tenisové názory. Jsem spokojená,“ pochvaluje si Muchová.
Není tedy oficiálním trenérem, ale jakýmsi rádcem a pohodovým parťákem, což je přesně to, co aktuální světová třináctka potřebuje.
Po Wimbledonu, kde vypadla hned v prvním kole, ukončila dva a půl roku trvající spolupráci se slovenským koučem Emilem Miškem, s nímž postoupila třeba do finále Roland Garros 2023, a angažování dlouholetého známého prý vyplynulo přirozeně.
„Cítila jsem, že je čas se někam posunout a mít kolem sebe nové lidi, protože dynamika v týmu už nebyla taková. Doufám, že s Vencou vydržíme do konce sezony, a pak se určitě budeme bavit, co dál.“
Někdejší nadějný tenista Šafránek se dostal i do daviscupového týmu, v roce 2018 proti Izraeli za rozhodnutého stavu nastoupil ke dvouhře, kterou prohrál. Předtím se v sezoně kvalifikoval do hlavní soutěže Australian Open, což byl společně se zmíněným US Open o rok dříve jeho nejvýraznější grandslamový počin.
A nyní sbírá zkušenosti s trenérským postem.
Spojení českých tenistek s jejich vrstevníky funguje, Marie Bouzková využívá rady kamaráda Antonína Bolardta a Barboru Krejčíkovou zase k loňskému wimbledonskému titulu dovedl mladík Pavel Motl.
I Muchové nová spolupráce zatím prospívá. V New Yorku ukazuje vytrvalost a sílu, čtyřikrát zvítězila ve třech setech a v posledním zápase dokázala přečkat zdravotní potíže.
Na ty mimochodem doplatila jiná česká čtvrtfinalistka Markéta Vondroušovám, která kvůli zranění kolene nenastoupila k souboji se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Obě Češky jsou velké kamarádky, v Americe společně oslavily 29. narozeniny Muchové. A rovněž obě vědí, jak dokáže být jejich milovaný sport bolavý a náročný.
Loni musely absolvovat operace, Vondroušová po Wimbledonu absentovala kvůli ramenu, Muchová na začátku roku řešila zápěstí.
Jejich tenisový um zkrátka často trpí pod náporem zranění.
Muchová teď alespoň zažívá pohodu v nově utvořeném týmu, kde sice nedostává rady od uznávané tenisové kapacity, ale může si poklábosit s někým v podobném věku, kdo rozumí jejím potřebám.
Což je pro tenisty, kteří celý rok cestují jen s malým počtem stejných lidí, často mnohem cennější.