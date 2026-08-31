Muchová žertovala: Podle oslav je mi už 33 let. Titul z mixu ji nakopl

Do mixu, který na závěrečném majoru sezony organizátoři pojímají netradičně jako soutěž hranou ve dvou dnech s upravenými pravidly, nastoupila po boku krajana Jakuba Menšíka. Společně zvládli všechny čtyři zápasy, ve finále porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Bencicová 6:3, 1:6, 10:6.
A oba dva získali svůj premiérový grandslamový titul.
„Vzhledem k formátu té soutěže, která trvala jen dva dny, je to trochu zvláštní a jiné si uvědomit, že člověk vyhrál grandslam,“ přemítala Muchová v rozhovoru s českými novináři v New Yorku. „Myslím, že jsme to tak s Kubou i brali. Když jsme ale pak dostali trofej a viděli jména jako Martina Navrátilová, tak si řeknete: Ty jo, to je pro nás docela úspěch.“
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Jak už to v tenisovém světě bývá, příliš oslavit ho ale nestihli. Po finále je čekaly rozhovory a další povinnosti. „Měli jsme oba dopingovku, takže jsme tu trochu zkejsli a tým nám mezitím přinesl nějaké přípitky a občerstvení. Sedli jsme si s oběma našimi týmy, na půl hoďky jsme si přiťukli, ale pak už bylo dost pozdě, takže jsme jeli zpět na hotely odpočívat a připravovat se dál,“ líčila Muchová.
„Tenis je tak rychlý, že člověk hned přepne a soustředí se na singla. Nebyl tedy úplně čas na velké oslavy nebo uvědomění si čehokoliv. Samozřejmě, když se tu s Kubou potkáme, tak si plácáme a oba nás to povzbudilo, ale už se soustředím zase na singl.“
Do něj Muchová vstoupila suverénně, na kurtu se nezdržela ani hodinu. V zápase ani jednou nečelila brejkové hrozbě, sama vzala soupeřce podání čtyřikrát. Ve druhé sadě Krausové dokonce nadělila kanára a uspěla 6:3 a 6:0.
„Byla jsem ráda, že jsem zpět na kurtu. Neměla jsem obrovské očekávání, nevěděla jsem, jak mi to půjde. Jsem ráda, že jsem to zvládla a že jsem se ve druhém setu i zlepšila. Nakonec bylo ideální hrát zápas takhle hodinu. První kola bývají nevyzpytatelná, takže jsem ráda, že se mi to podařilo,“ těšilo svěřenkyni trenéra Svena Groenevelda.
Díky úspěšnému vstupu do turnaje zaznamenala první singlovou výhru od wimbledonského finále, kde podlehla Lindě Noskové. Krátce poté podstoupila plánovaný chirurgický zákrok, vynechala první americké zastávky a znovu hrála až v New Yorku.
„Dnes to byla asi klasická zdravá nervozita jako před každým prvním zápasem. Nebylo to nic extra,“ prozradila. „Spíš jsem se těšila, že zase mohu hrát. V New Yorku to mám extra ráda, takže jsem byla na zápas spíš natěšená.“
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Kromě titulu z mixu jí k naladění na poslední grandslam sezony pomohla také oslava třicátých narozenin. „Já bych to asi přešla, ale tím, že tu mám hodně známých a kamarádů z Česka, tak mě trochu přinutili to oslavit asi třikrát. Takže je mi nyní asi 33 let,“ smála se.
„Vzali jsme to poctivě a byli na různých hezkých místech a večeřích. Bylo to hezké si takto sednout a připít si se svými blízkými.“
Teď už se Muchová opět soustředí na tenisové povinnosti. Ve druhém kole US Open vyzve Britku Katie Boulterovou, proti které bude coby sedmá hráčka světa jasnou favoritkou.