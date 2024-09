Příště už útok na titul. Muchová má na to vyhrát grandslam. Ale uspěje?

Jistě, schopnosti na uchvácení nejcennějšího triumfu beze sporu má, jinak by jí ho nepředvídali takové osobnosti jako John McEnroe či Mats Wilander.

Do vínku dostala mimořádný talent, jenže jak známo, zároveň ji často ochromují vážné a vleklé zdravotní potíže.

Nyní se nachází ve slušné výchozí pozici. Navzdory čtvrteční porážce v semifinále US Open s Jessikou Pegulaovou 6:1, 4:6 a 2:6 prohlásila: „Tenhle výsledek je utvrzení, že úroveň mám a že můžu hrát dobře proti těm nejlepším na největších turnajích. Myslím, že porážku ze sebe za chvíli shodím a vezmu ji spíš motivačně. A budu se snažit to zmáknout na dalším grandslamu.“

Sezona ještě nekončí

Je velmi sympatické, že si 28letá rodačka z Olomouce klade nejvyšší cíle. Ani začátky čerstvého tažení v New Yorku navenek příliš neprožívala, cítila, že k vytyčenému cíli jí chybí ještě dlouhá štreka.

I když slýchala chválu, že se po skoro desetiměsíční pauze kvůli zranění zápěstí vrátila skoro až v zázračné formě, signalizovala: Ale já vím, že tenis umím.

Nakonec se k vytoužené trofeji přiblížila na pouhá dvě vítězství.

„Jsem ráda, že jsem se opět dostala do semifinále grandslamu, ale vždycky od sebe chci víc,“ hodnotila. „Cítila jsem šanci, že se můžu podívat do finále a možná i úplně nejvýš, ale neklaplo to. Je třeba se z toho poučit. A budu pracovat dál, aby to příště vyšlo,“ slíbila.

Turnaj hodnotila optimisticky i vzhledem ke zmíněnému výpadku, který ji vyřadil od loňského září až do letošního června. Ve Wimbledonu vyprávěla, že po únorové operaci měla pravou hrací ruku slabou jako hůlčičku a musela ji usilovně vracet do někdejší kondice.

Před New Yorkem stihla v sezoně pouhých jedenáct mačů, i tak se ale vrátila ve skvělém laufu a zazářila. A co teprve, až si důkladněji osahá těsné a rozhodující momenty utkání a získá kondici.

Karolína Muchová ve čtvrtfinále US Open

Po souboji s Pegulaovou, na jehož konci už umdlévala, pravila: „Musím si projít pár takovými zápasy, abych se zase dostala do úplného topu. A abych takovou bitvu příště zvládla fyzicky líp.“

Má radost, že ji neomezuje žádné vážné zranění, a tak spřádá plány, že v závěru sezony vyrazí na turnaje v Asii, na nichž může mít oproti znaveným soupeřkám výhodu.

Tituly jí zatím chybí

Díky tomu, že na US Open obhájila loňské semifinále, vyhnula se možnému pádu na konec druhé stovky světového žebříčku a zůstane kolem 50. místa, což se jeví jako vhodný odrazový můstek.

Klidně může udeřit už v příští sezoně. Umí na všech površích: v Melbourne, Paříži, Londýně i New Yorku se propracovala minimálně mezi nejlepší osmičku.

Od prvního grandslamového čtvrtfinále v All England Clubu 2019 se mluví o tom, že její pestrá hra nejvíc platí právě na trávě. Velcí optimisté by tedy mohli říct, že Wimbledonu by slušela třetí česká vítězka v řadě. Po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové je řada na Karolíně Muchové?

„Jsem ráda, že jsem zpátky. Na kurtu si víc věřím, věřím i zápěstí, což je určitě pozitivní,“ hlásí.

Zatím se ale – i kvůli četným zraněním – neprofiluje jako velká šampionka. Dosud totiž ovládla jen jeden menší podnik v Soulu, a to už v roce 2019. Což je na hráčku jejího formátu pramálo, i když se soustředí hlavně na nejprestižnější akce.

Karolína Muchová během semifinále US Open

Pro srovnání: Karolína Plíšková, jež v grandslamové bilanci vlastní „pouze“ o finále víc a semifinále má o jedno míň, ukořistila 17 titulů.

Muchová tedy jistě má kam stoupat. Pokud by pohárů posbírala více, utužila by sebevědomí a zocelila tělo, aby takový nápor zvládalo častěji. A třeba i dva týdny v kuse.

Jen musí zůstat zdravá, což je ve sportu často omílaná podmínka, která u ní platí za naprostý základ.

Pak může dokázat velké věci.