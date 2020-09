Z autobusu do lóže. Lovestory mezi Češkou a US Open může pokračovat

Do hlavní soutěže se dcera bývalého olomouckého fotbalisty prokousala z kvalifikace, při níž se z hotelu na Flushing Meadows trmácela autobusem s rozhodčími či novináři.

Slečna s přezdívkou „Muška“ proklouzla do třetího kola. Zjistila, že může svádět vyrovnané bitvy se špičkovými rivalkami. Rozdala stovky podpisů a první sérii rozhovorů.

US Open 2020 speciální příloha iDNES.cz

Při nich coby 202. žena žebříčku prozradila, že musí splácet peníze, které si půjčila na rozjezd kariéry. Že je někdy lenivá, fandí jí a radí Jan Kodeš, zlobí ji zranění, nebývá nervózní a má ráda pestrý tenis.

„Nechci hrát jen bouchačku levá - pravá. Běhat ze strany na stranu by mě nebavilo,“ pravila.

Loni výpravu mezi 32 nejlepších v Queensu zopakovala a ve stejné fázi turnaje je nyní po vítězstvích nad domácí modlou Venus Williamsovou a nadějnou Ruskou Annou Kalinskou. Obstála ve šlágru na centrálním dvorci, zvládla i „povinnou“ výhru na zastrčené čtyřce. Neztratila set, ušetřila síly. Její pouť ještě může pokračovat.

„Jsem ráda, že se moje kariéra vyvíjí k lepšímu. Před dvěma lety mi pořadatelé nedali ani vlastní auto a jezdila jsem busem. A teď mám svůj vlastní pokoj na Arthurovi.“

Lóži na Ashe Stadium jí Američané zapůjčili jako každé z nasazených tenistek. Pohodlí by si turnajová dvacítka neužívala, kdyby neřádil koronavirus a do areálu by směla vstoupit veřejnost.

Přesto si uvědomuje, jak se její postavení ve sportovní show mění - hlavně díky výtečným výsledkům vykročila z davu sboristek a ve čtyřiadvaceti se připojila k sólistkám.

Její oblíbenost umocňuje též zábavný styl hry nebo činorodost na sociálních sítích, kde tento týden zveřejnila video s vlastní písničkou o životě v newyorské bublině.

Manažer Tomáš Petera ji chválí za cílevědomost. Neváhá vložit vydělané sumy zpátky do tenisu. Platí si uznávané odborníky - kouče Davida Kotyzu, kondičního trenéra Jaroslava Blažka a fyzioterapeuta Michala Novotného. Zvlášť s Kotyzou a Blažkem tráví hodně času.

„Pořád chtějí něco vybrušovat, ačkoliv už si třeba myslím, že je to fajn,“ líčí. „Pořád mají co rozebírat. Jsou perfekcionisté, stejně jako já, takže se navzájem tlačíme.“

S Blažkem dohání kdysi zanedbanou fyzičku. Vynalézavý puntičkář Kotyza jí vysvětloval, že na kurtu nesmí umírat na krásu. Že se jeden bod uděluje za nádherný volej i za soupeřčinu chybu po tuctové výměně. Že potřebuje pevný úderový základ. I proto Muchová po únorovém angažování Kotyzy tolik piluje například bekhend.

ONLINE: Muchová vs. Cirsteaová Začátek duelu 3. kola US Open by naplánován na 18:30 SEČ

„Makáme i na dalších aspektech,“ tvrdí. „Celkově se moje hra zrychluje, zlepšuje, ustaluje. Je vyrovnanější, nejsou v ní takové výchylky. V zápasech ještě nepředvádím všechno, co zvládnu v tréninku. Ale nějaké věci už se ukazují.“

Byť v prapodivné sezoně dosud zrovna nezářila, na US Open už ve dvou utkáních vypálila 57 vítězných míčů. Musela si zvyknout na nevšední okolnosti. Newyorský podnik ji v minulosti uhranul hřmotností, označila ho za svůj nejoblíbenější grandslam.

„Bez diváků je opravdu hodně jiný,“ říká. „Ale třeba při druhém mači jsem docela uvítala, že kolem čtyřky nechodilo tolik lidí a nebyl tam takový blázinec jako vždycky.“

Letos se zprvu na modrém betonu trápila. Zaskočila ji rychlost povrchu: „Mám radši pomalejší kurty. První týden jsem nestíhala vůbec nic. Ale postupně jsem se přizpůsobila, takže už to nevnímám jako nějakou zvláštnost.“

David Kotyza během turnaje ve Stromovce

Postup do třetího kola ji uklidnil. Pochvaluje si pobyt s Kotyzou a Blažkem: „V boxu si pouštíme písničky. Jsme v pohodičce.“

V sobotu by však své newyorské tažení ráda prodloužila triumfem nad Soranou Cirsteaovou z Rumunska. Ještě se s ní nestřetla. Mrkne se na záběry z jejích utkání. Vyslechne si Kotyzovy taktické povely.

„Na kurtu ráda vymýšlím, ale čeho je moc, toho je příliš,“ uznává. „Snažím se občas krotit. Zatím to tak nějak vychází.“

Ukáže-li v sobotu opět, co umí, její láska k US Open může hořet dál.