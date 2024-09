Muchová překonala žaludeční potíže. A synchronizované plavání? Trauma, líčila

„Popravdě jsem se s tím trochu prala,“ pokračovala v popisování potíží. „Nebyly příjemné, musela jsem pořád odbíhat z kurtu, což byl zvláštní pocit. Ale říkala jsem si, že to není tak strašné jako třeba minulý rok zápěstí,“ připomněla, že loňské čtvrtfinále v New Yorku se Soranou Cirsteaovou, které také zvládla, podstoupila už s utrženou šlachou, s níž pak musela na operaci.

A ne, nerozhodilo ji ani to, že vlastní tělo ji brzdilo při velkém zápase už poněkolikáté.

„Jsem na to celkem zvyklá, i když tohle se mi ještě nikdy nestalo. Řídila jsem se heslem: Dělej, co můžeš, s tím, co dnes máš.“

Hendikepu taktéž uzpůsobila herní styl: snažila se dříve ukončovat výměny, které by nevydržela. „Začala jsem do míčů více chodit, soustředila jsem se na servis a vycházelo mi to,“ líčila.

Mírnou nevýhodou pro ni je, že před semifinále nebude mít den volna – podstoupí ho už ve čtvrtek v noci českého času. „Dostala jsem prášky, určitě budu odpočívat a hodně pít,“ přiblížila, jak se bude chystat.

„Ale je plus, že jsme nehrály až večer, díky tomu budu mít více času,“ podotkla, že její soupeřka vzejde ze střetu mezi světovou jedničkou Igou Šwiatekovou a domácí Jessikou Pegulaovou, které se ve středu dostaly do akce až v sedm večer newyorského času.

„Každá ušetřená minuta na kurtu je dobrá, budu mít docela čas dát se do kupy.“

Kromě toho, že taky páté utkání na turnaji vyhrála ve dvou setech, těšil 28letou Češku rovněž výkon, který i přes indispozici vystřihla. „V klíčových momentech, když jsem měla brejkbol nebo jsem podávala na zisk gamu, se mi vždy podařilo vytáhnout dobrý úder.“

Blýskla se 19 winnery, po prvním podání získala 78 procent výměn, kdežto soupeřka jen polovinu.

A tak Muchová na tiskovce čelila dotazu, v čem spočívá její grandslamové kouzlo, když už postoupila do semifinále Australian Open 2021, finále Roland Garros 2023, semifinále loňského US Open a mezi poslední čtyřkou je i na letošním.

„Řekla bych, že záleží na sebevědomí,“ poodhalila. „Když jsem agresivní, trefuju vítězné údery k lajnám, chodím na síť a začnu tyhle míče vyhrávat, dává mi to dobrý pocit.“

Haddadovou Maiaovou, 21. tenistku žebříčku, trápila svou tradiční pestrou hrou plnou změn, až ji bývalá světová devítka Andrea Petkovicová, která duel komentovala, překřtila na „narušitelku rytmu“.

Karolína Muchová vrací míček ve čtvrtfinále US Open.

„Docela výstižná a asi i milá přezdívka,“ reagovala Muchová. „Snažila jsem se jí balony rozhazovat, abych jí nedávala pořád stejné doprava a doleva.“

Mečbol proměnila esem, načež radostně zvedla ruce nad hlavu. V rozhovoru na dvorci se divákům omlouvala, že musela souboj dvakrát přerušit, na oplátku je při otázce na svůj talent pobavila výčtem sportů, kterým se v mládí věnovala.

„Fotbal, házená, synchronizované plavání,“ vyjmenovala.

Počkat, opravdu i synchronizované plavání?

„Já vůbec nevím, proč jsem to řekla, bylo to úplné trauma,“ smála se, když na tuto aktivitu dostala doplňující dotaz.

„Přihlásila mě máma, párkrát jsem tam šla, ale pak už jsem nechtěla. Myslela jsem totiž, že budeme tančit ve vodě, ale jenom jsme plavaly a bylo to strašně náročné. Jenže máma řekla: Hele, je to zaplacené, musíš tam chodit. Takže na to nemám nejlepší vzpomínky, každopádně teď jsem ráda, že jsem zkusila něco jiného. Určitě z toho čerpám doteď.“

US Open příloha iDNES.cz

I díky všestrannosti se znovu po roce probila mezi poslední čtyřku závěrečného grandslamu sezony. Přijde jí, že navzdory skoro desetiměsíční pauze se dostala na stejnou herní úroveň jako loni, kdy náležela do elitní desítky žebříčku.

„S každým zápasem se tady zlepšuju. Pořád mám sice velké mezery, ale myslím, že se mi daří je vylepšovat.“

A rozdíl u Karolíny Muchové před bojem o finále US Open 2023 a 2024 přece jen nalezla.

„Minulý rok jsem kvůli zápěstí nevěděla, jestli do semifinále vůbec nastoupím, byla jsem fakt v bolestech. Teď mám jen žaludeční problémy, takže dobrý. Že jsem znovu v semifinále, je příjemný pocit. Před turnajem bych to popravdě ani nečekala. Moc si toho vážím.“

Ale končit ještě rozhodně nemíní.