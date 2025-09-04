Boj se sokyněmi? Spíš se zraněními, trápí Muchovou. US Open ale hodnotí pozitivně

Autor: ,
  11:11
Po špatném došlápnutí v prvním setu jí píchlo v levé noze a utkání dohrávala s obvázaným stehnem. I když ji znovu brzdila bolest, ve čtvrtfinále tenisového US Open se rvala o každý míček. Na rozjetou Japonku Naomi Ósakaovou však Karolína Muchová nestačila, prohrála s ní ve dvou setech 4:6 a 6:7 (3:7).
Karolína Muchová zdraví diváky po porážce ve čtvrtfinále US Open.

Karolína Muchová zdraví diváky po porážce ve čtvrtfinále US Open. | foto: AP

Karolína Muchová se po čtvrtfinále US Open objímá se svou přemožitelkou Naomi...
Karolína Muchová se hecuje ve čtvrtfinále US Open.
Karolína Muchová ve čtvrtfinále US Open
Karolína Muchová ve čtvrtfinále US Open
14 fotografií

Přestože v New Yorku nezopakovala semifinálové účasti z předchozích dvou let, těší ji, že zapsala letošní nejlepší grandslamový výsledek. Na Australian Open došla do druhého kola, kde ji rovněž vyřadila Ósakaová, na Roland Garros a Wimbledonu dokonce nevyhrála ani jeden zápas.

„Kdyby mi před turnajem někdo řekl, že s tím, jak mi to nelítá, kam bych chtěla, se pak dostanu do čtvrtfinále, tak bych to vzala,“ prozradila Muchová. „Jsem ráda, že se mi US Open docela povedlo.“

Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul

Hned v prvním kole zapsala česká tenistka cenné vítězství nad americkou legendou Venus Williamsovou. Poté porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou, krajanku Lindu Noskovou a Ukrajinku Martu Kosťukovou. Všechny duely na betonových dvorcích ve Flushing Meadows vyhrála až po třech setech a celkem strávila na kurtu přes deset hodin.

„Moje předchozí zápasy byly dlouhé, takže jsem se před čtvrtfinále snažila dostat do co nejlepší kondice. V úterý jsem ani nejela na kurty, přece jen jsem měla po celém těle zatuhlé svaly,“ popsala.

V duelu s Ósakaovou, která oproti Muchové odehrála zhruba polovinu času, však česká tenistka ucítila bolest v noze. „Bohužel jsem blbě došlápla a trochu mě píchlo ve svalu. Před zápasem jsem si říkala, že nebudu běhat po takových extrémních balonech, ale v zápalu mi to nedalo. Bolest mě limitovala, protože je to levá noha, přes kterou hraju forhendy a servis,“ posteskla si česká hráčka.

Karolína Muchová hraje bekhend ve čtvrtfinále US Open.

Před začátkem druhé sady si tak vzala pauzu na ošetření. „Trochu mi pomohlo, jak mi to fyzioterapeutka stáhla, ale určitě jsem pohyb potom neměla takový, jaký bych ho měla normálně,“ přiznala bývalá osmá hráčka světa.

Na turnaji ji netrápily problémy poprvé. V osmifinále proti Kosťukové, kterou porazila 6:3, 6:7 a 6:3, si nechala ošetřovat ztuhlá záda.

„Pořád je cítím a s nimi po takovéto zátěži i celé tělo. Ale na rozcvičce jsem se cítila celkem dobře. Nebylo to tak zlé jako třeba před dvěma dny. Samozřejmě jsem si dala prášky na bolest, které vždy pomůžou.“

I přesto držela s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou krok. Ve druhé sadě dokonce podávala za stavu 5:4 na vítězství v setu a srovnání zápasu. Jenže neuspěla a ve zkrácené hře podlehla Ósakaové 3:7.

Karolína Muchová se po čtvrtfinále US Open objímá se svou přemožitelkou Naomi...

„Byla to škoda, udělala jsem nějaké zbytečné chyby. Řekla bych, že to je tou vyhraností. Naomi si vzala zápas do svých rukou a já se spíš bránila. Měla jsem hrát útočněji a jít si pro své body. Ale prostě to tak dopadlo,“ hodnotila Muchová.

„Ale jsem ráda, že se mi tu podařilo probojovat do čtvrtfinále, protože letos je to pro mě spíše zase boj se zdravím,“ připomněla, že kvůli bolavému zápěstí dlouho nemohla hrát obouručný bekhend.

„I když se pořád na kurtu necítím tenisově na vrcholu a v pohodě, podařilo se mi tady zápasy ubojovat. To je někdy cennější, než když člověk hraje dobře a cítí se fajn. Doufám, že mi to pomůže a budu se teď na asijské túře cítit ještě líp,“ doplnila Muchová, která plánuje hrát turnaje v Pekingu, Wu-chanu, Ning-po a Tokiu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, RoutliffeováTenis - Finále - 5. 9. 2025:Siniaková, Townsendová vs. Dabrowská, Routliffeová //www.idnes.cz/sport
5. 9. 18:00
  • 1.58
  • -
  • 2.37
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

OBRAZEM: Playmate v hořícím autě s logem OnlyFans a další mostecká dramata

Vzrušující chvilky nabídl víkendový podnik Czech Truck Prix v Mostě, v případě Němky Vanessy Neumannové to platilo vícenásobně; vůz NASCAR totiž řídí jako první playmate v historii a navíc její auto...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Šéf Vuelty vyzval stáj Israel k odstoupení: Jejich účast ohrožuje všechny ostatní

Organizátoři španělské Vuelty řeší, jak se vypořádat se sílícími protesty propalestinských aktivistů, kvůli nimž ve středeční jedenácté etapě nevyhlásili vítěze. A nejde jen o to, jak usměrnit...

4. září 2025  11:22

Boj se sokyněmi? Spíš se zraněními, trápí Muchovou. US Open ale hodnotí pozitivně

Po špatném došlápnutí v prvním setu jí píchlo v levé noze a utkání dohrávala s obvázaným stehnem. I když ji znovu brzdila bolest, ve čtvrtfinále tenisového US Open se rvala o každý míček. Na rozjetou...

4. září 2025  11:11

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Motl se loučí. Lovosice chystají v Otvíráku sezony poctu házenkářské legendě

Mimořádný večer pro mimořádnou házenkářskou legendu. Na lovosickém zimním stadionu se v sobotním Otvíráku sezony se Zubřím uzavře kariéra Jiřího Motla, nejlepšího střelce extraligové historie. „Je to...

4. září 2025  10:23

Vémola vzal tátu na fotbal: Schick už mě zdravil, s Haškem jsme léta kamarádi

Od našich zpravodajů v Černé Hoře Široká ramena, zlatý prsten, třpytivé hodinky a na hrudi boxer Muhammad Ali. „Jsme na sportovní akci, tak jsem si sebou přibalil i sako s Muhammadem Alim. Ať nosím štěstí,“ hlásil Karlos Vémola, toho...

4. září 2025  10:22

Krupobití připravilo frýdecko-místecké házenkáře o halu. Začnou venku

Komplikovaný vstup do sezony čeká házenkáře Frýdku-Místku. Zatím netuší, kdy se budou moci vrátit do své haly u 6. základní školy, jejíž střechu koncem června poničilo krupobití. „Ze začátku to byl...

4. září 2025  10:15

Cíle nesplněny. Ale je k diskuzi, jestli byly reálné, míní Welsch. Jak vidí pozici kouče?

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Manažer české basketbalové reprezentace Jiří Welsch uznal, že národní tým na EuroBasketu nesplnil vytyčené cíle, hodnocení turnaje se ovšem rozhodl začít pozitivně. „V první řadě bych chtěl všem,...

4. září 2025

Plzeňský kanonýr Škvařil: Jsem konečně zdravý a mám chuť

Byl to zajímavý pohled. Ve druhém poločase posledního přípravného duelu plzeňských házenkářů proti pražské Dukle z pozice levé spojky dirigoval okolo sebe partu mladíků, rozdával přihrávky, sám...

4. září 2025  9:54

Litoměřice potáhne Klepiš, mistra světa si může půjčovat i partnerská Sparta

Odklepnuto, zkušený útočník Jakub Klepiš je novým lídrem a mentorem prvoligových hokejových Litoměřic. Mistr světa a bývalý slávista si navíc může v sezoně odskočit do partnerské extraligové Sparty....

4. září 2025  9:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Když chlapy na vsi vede trenérka: Na rande mě hráči nezvou, v týmu je i táta a strýc

Ve slovenské obci Uhorská Ves kousek od Liptovského Mikuláše žije jen necelých 600 obyvatel. Možná vás sem přiláká minerální pramen Uhorčianka, malebná zvonice, hasičská zbrojnice anebo fotbalový...

4. září 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté mají jedinečnou šanci vybojovat účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém,...

4. září 2025  8:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.