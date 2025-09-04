Boj se sokyněmi? Spíš se zraněními, trápí Muchovou. US Open ale hodnotí pozitivně

Přestože v New Yorku nezopakovala semifinálové účasti z předchozích dvou let, těší ji, že zapsala letošní nejlepší grandslamový výsledek. Na Australian Open došla do druhého kola, kde ji rovněž vyřadila Ósakaová, na Roland Garros a Wimbledonu dokonce nevyhrála ani jeden zápas.
„Kdyby mi před turnajem někdo řekl, že s tím, jak mi to nelítá, kam bych chtěla, se pak dostanu do čtvrtfinále, tak bych to vzala,“ prozradila Muchová. „Jsem ráda, že se mi US Open docela povedlo.“
Muchová do třetího semifinále US Open v řadě neprošla, Siniaková si zahraje o titul
Hned v prvním kole zapsala česká tenistka cenné vítězství nad americkou legendou Venus Williamsovou. Poté porazila Rumunku Soranu Cirsteaovou, krajanku Lindu Noskovou a Ukrajinku Martu Kosťukovou. Všechny duely na betonových dvorcích ve Flushing Meadows vyhrála až po třech setech a celkem strávila na kurtu přes deset hodin.
„Moje předchozí zápasy byly dlouhé, takže jsem se před čtvrtfinále snažila dostat do co nejlepší kondice. V úterý jsem ani nejela na kurty, přece jen jsem měla po celém těle zatuhlé svaly,“ popsala.
V duelu s Ósakaovou, která oproti Muchové odehrála zhruba polovinu času, však česká tenistka ucítila bolest v noze. „Bohužel jsem blbě došlápla a trochu mě píchlo ve svalu. Před zápasem jsem si říkala, že nebudu běhat po takových extrémních balonech, ale v zápalu mi to nedalo. Bolest mě limitovala, protože je to levá noha, přes kterou hraju forhendy a servis,“ posteskla si česká hráčka.
Před začátkem druhé sady si tak vzala pauzu na ošetření. „Trochu mi pomohlo, jak mi to fyzioterapeutka stáhla, ale určitě jsem pohyb potom neměla takový, jaký bych ho měla normálně,“ přiznala bývalá osmá hráčka světa.
Na turnaji ji netrápily problémy poprvé. V osmifinále proti Kosťukové, kterou porazila 6:3, 6:7 a 6:3, si nechala ošetřovat ztuhlá záda.
„Pořád je cítím a s nimi po takovéto zátěži i celé tělo. Ale na rozcvičce jsem se cítila celkem dobře. Nebylo to tak zlé jako třeba před dvěma dny. Samozřejmě jsem si dala prášky na bolest, které vždy pomůžou.“
I přesto držela s bývalou světovou jedničkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou krok. Ve druhé sadě dokonce podávala za stavu 5:4 na vítězství v setu a srovnání zápasu. Jenže neuspěla a ve zkrácené hře podlehla Ósakaové 3:7.
„Byla to škoda, udělala jsem nějaké zbytečné chyby. Řekla bych, že to je tou vyhraností. Naomi si vzala zápas do svých rukou a já se spíš bránila. Měla jsem hrát útočněji a jít si pro své body. Ale prostě to tak dopadlo,“ hodnotila Muchová.
„Ale jsem ráda, že se mi tu podařilo probojovat do čtvrtfinále, protože letos je to pro mě spíše zase boj se zdravím,“ připomněla, že kvůli bolavému zápěstí dlouho nemohla hrát obouručný bekhend.
„I když se pořád na kurtu necítím tenisově na vrcholu a v pohodě, podařilo se mi tady zápasy ubojovat. To je někdy cennější, než když člověk hraje dobře a cítí se fajn. Doufám, že mi to pomůže a budu se teď na asijské túře cítit ještě líp,“ doplnila Muchová, která plánuje hrát turnaje v Pekingu, Wu-chanu, Ning-po a Tokiu.