Soupeřky z ní mají strach. O kouzlech a tajemství rychlých návratů Muchové

Předvádí voleje, čopy, esa, povedl se jí i lob za zády. Experti žasnou, diváci jásají a protivnice se třesou, že se zručná Češka opět prohání po kurtech.

„Tenisovou ekvilibristiku má ráda, a když takový úder zahraje, tak si zvyšuje sebevědomí,“ říká její slovenský kouč Emil Miške. „Umím si představit, že soupeřky jí nečelí rády, mají z ní trochu strach.“

Pokud je 28letá Češka zdravá, patří mezi nejlepší. Potvrzuje to na probíhajícím US Open, kde po čtyřech přesvědčivých vítězstvích postoupila už do čtvrtfinále. V pondělí nedala šanci Italce Jasmine Paoliniové, světovou pětku rozebrala dvakrát 6:3.

Podmínku o stavu svého těla ovšem nenaplňuje tak často, jak by si přála.

Loni v New Yorku dokráčela až mezi nejlepší čtyřku, zároveň se ale zranila a dalších skoro deset měsíců žádný turnaj neabsolvovala. Místo potvrzování životní sezony, v níž účinkovala i ve finále Roland Garros, musela v únoru na operaci se šlachou v zápěstí a vrátila se teprve na konci letošního června.

Svého kouče umí šokovat

Podobné výpadky zažila i dřív, třeba kvůli břišním svalům. Nicméně je obdivuhodné, že po dlouhém období smutku, nejistoty a rekonvalescence se vždy dokáže znovu najít. A jak rychle!

„Ano, je taková, že jí to jde v podstatě hned,“ přiznává Miške. „Byl jsem až šokovaný, že když po operaci zápěstí začala trénovat, hned po týdnu získala jistotu. Cit pro míč má fantastický. V tomto má opravdu výhodu.“

Tenisový trenér Emil Miške (vlevo) a kondiční kouč Jaroslav Blažek sledují svou svěřenkyni Karolínu Muchovou.

Slovenský kouč s ní začal spolupracovat už v roce 2017, loni se k ní po tříleté odmlce vrátil. A dává jí volnost v rozvíjení pestrého stylu, sám ho totiž coby tenisový nadšenec uznává.

„Viděl jsem Agassiho na US Open, jak dal svůj pověstný skyhook (prohoz od základní čáry zády k síti), tak jsem si řekl, že ho budu trénovat,“ vypráví. „Byl jsem sám v hale, hodil jsem si míč o stěnu a trefil jsem se raketou do čela. První pokus byl tedy velmi neúspěšný, ale naučil jsem se to. Vždycky jsem chtěl zkoušet něco nového a Kája je stejná. Když ji něco napadne nebo něco vidí, tak to chce sama hrát.“

Hned v prvním kole letošního newyorského grandslamu oslnila skoro nemožným lobem za zády hraným v běhu, který se stal hitem turnaje.

„Bylo fajn, že začala takhle, zvedla si díky tomu sebevědomí,“ pokračuje Miške. „Když se teď vracela a neměla odehrané zápasy, nabádal jsem ji, ať podobné údery zkouší. Většina trenérů by jí asi radila, ať hraje na jistotu, ale já jí říkal opak, protože vím, že když zahraje takové kousky, tak se pak cítí lépe a víc si věří.“

I proto před osmifinále se světovou pětkou Paoliniovou českým novinářům v New Yorku popisoval: „Je to zase ta stará dobrá Kája. Nechci to zakřiknout, ale myslím, že už je zpátky.“

Hlavně zůstat fit

Zároveň se ale má kam posouvat. Především v zápasové vyhranosti, také si potřebuje znovu zvyknout na hektické kočování po planetě a pravidelný zápřah.

A rovněž operované zápěstí podle Miškeho ještě nemá úplně v takové kondici jako dřív. „Proto jsem přesvědčený, že má co přidat,“ věří trenér.

Jeho svěřenkyně letos zatím stihla 15 singlových zápasů včetně toho s Paoliniovou. Italku zdeptala natolik, že spáchala mnoho školáckých chyb. Ač platí za letošní kometu, potvrdila se Miškeho slova, že Muchová vzbuzuje respekt.

Rodačka z Olomouce ve středu vyrazí do čtvrtfinále proti levoruké Brazilce Beatriz Haddadové Maiaové, s níž vede vzájemnou bilanci 3:0.

Přestože Češka hned po comebacku najela na náročný program, v posledních měsících sezony může těžit z mentální svěžesti.

„Pevně věřím, že jí zdraví vydrží a že chytí stejnou chuť jako loni,“ přeje si Miške. „Tenistky jsou na konci sezony dost zničené, Kája proto může mít výhodu.“

Karolína Muchová se soustředí na forhend v osmifinále US Open.

Před rokem vystřelila do elitní světové desítky, jistě disponuje kvalitou k tomu, aby jednou vyhrála grandslam. Navíc umí na všech površích a před dvěma týdny oslavila 28. narozeniny, takže ještě několik příležitostí dostane.

Při současné formě je jednou z favoritek už na pomalu vrcholícím US Open, čtvrtfinále ji čeká ve středu.

Nicméně pořád platí klíčová podmínka, že musí zůstat zdravá. Pak může koncertovat častěji – bez dlouhých přestávek – a může si vysloužit obdiv ne za to, jak bleskově se dokáže vrátit, ale že zábavné a pestré výkony předvádí neustále.