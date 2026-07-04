Mám jí říct, že hrajeme spolu? Muchová přemýšlela, jestli Krejčíkové pokazí rituál

Stanislav Kučera
  7:27
Karolína Muchová slaví postup do osmifinále Wimbledonu.

Karolína Muchová slaví postup do osmifinále Wimbledonu. | foto: AP

Barbora Krejčíková se napřahuje k úderu ve třetím kole Wimbledonu.
Karolína Muchová podává ve třetím kole Wimbledonu.
Karolína Muchová podává ve třetím kole Wimbledonu.
Barbora Krejčíková se hecuje ve třetím kole Wimbledonu.
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Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Svá utkání třetího kola Wimbledonu dokončily v rozmezí několika minut, a tak se po nich potkaly v šatně. Karolína Muchová už v tu chvíli věděla, že Barbora Krejčíková bude v osmifinále její soupeřkou, ale druhá z českých tenistek to v souladu se svým zvykem netušila. „Přemýšlela jsem, jestli jí to mám naschvál říct,“ usmívala se Muchová.

Nakonec ale pokušení odolala a krajance nic neprozradila. „Protože vím, že tenhle rituál má,“ vysvětlila. „Bára mi gratulovala, tak jsem se jí raději zeptala: A jak jsi hrála ty?“

Pokud netušíte – Krejčíková vyznává strategii, že se jméno soupeřky dozví až u snídaně v den zápasu, kdy jí ho prozradí její tým.

V neděli ráno jí tedy trenér Jiří Novák oznámí: „Hraješ s Kájou.“

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„Nevím, jak to dělá, protože mi přijde, že je to úplně všude,“ divila se Muchová, že se Krejčíkové daří informace, které hojně kolují po internetu i sociálních sítích, odfiltrovat.

„Mně je to docela jedno,“ pokračovala rodačka z Olomouce. „Ne že bych se na začátku turnaje koukala, koho mám ve čtvrtém kole, ale podívám se na pavouka, ať vím, kde jsem a jaké jsou kolem mě nasazené hráčky.“

Před Wimbledonem tedy viděla, že v osmifinále může jít na šampionku nedávného Roland Garros Mirru Andrejevovou. Ale Rusku ve druhém kole vyřadila právě Krejčíková, a tak v neděli uvidí All England Club další derby.

Souboj dvou českých hvězd a vrstevnic.

Karolína Muchová podává ve třetím kole Wimbledonu.
Barbora Krejčíková dobíhá míček ve třetím kole Wimbledonu.

Muchové je 29, Krejčíkové třicet.

Obě vyznávají pestrý tenisový styl a mají za sebou několik působivých úspěchů.

Cennějšími se blýskla rodačka z Ivančic u Brna, šampionka Wimbledonu 2024 a Roland Garros 2021.

Muchová zase došla do finále antukové Paříže před třemi roky, zahrála si další tři grandslamová semifinále.

Obě také provázejí četná zranění, po nichž se vždy obdivuhodně rychle umí vrátit do absolutní světové špičky.

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Mladší z nich momentálně ve světovém žebříčku zaujímá devátou příčku a hraje zatím životní sezonu, proto bude mírnou favoritkou. Nicméně u Krejčíkové nelze brát aktuální umístění v podobě 38. pozice jako vypovídající.

Věřili byste tomu, že půjde o jejich vůbec první utkání na elitním ženském okruhu?

Co se týče oficiálních zápasů mezi dospělými, zatím mají ve statistikách pouze duel z malého podniku kategorie ITF z roku 2018. Tehdy na antuce v Praze zvítězila ve dvou setech Muchová.

„Ale už si z toho vůbec nic nepamatuju,“ prohlásila. „Občas spolu trénujeme. Bára je šikovná hráčka, která hru dobře vidí a čte. Dobře umisťuje balony, na trávě umí hrát skvěle. Bude to těžký zápas.“

Karolína Muchová hraje forhend ve třetím kole Wimbledonu.

Už dopředu věděla, že pokud v pátečním třetím kole porazí thajskou kvalifikantku Manančaju Savangkevovou, což se jí po výsledku 6:2 a 7:6 povedlo, narazí v osmifinále na krajanku.

Krejčíková totiž zápolila s Nikolou Bartůňkovou, kterou zdolala podobným výsledkem 6:3 a 7:5. „Radši bych Češku nepotkala, radši ostatní holky povzbuzuju, aby se jim dařilo. Ale je nás tu hodně. A na druhou stranu je super, že jsme obě ve čtvrtém kole.“

Muchová už ve wimbledonském osmifinále jedno derby pamatuje: v roce 2019, když jí bylo 22 let a teprve stoupala mezi elitu, zaskočila Karolínu Plíškovou. Tehdejší světovou trojku přetlačila 13:11 ve třetím setu, což ji ale tak vyčerpalo, že o den později podlehla Elině Svitolinové.

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„Měla jsem obvázanou nohu a natažené přitahovače. To můžu zaklepat, že teď nemám. A fyzicky jsem na tom asi lépe než tehdy.“

Vítězka letošního derby se ve čtvrtfinále střetne s lepší z nabitého souboje grandslamových šampionek Aryny Sabalenkové a Naomi Ósakaové.

Která z Češek si místo mezi poslední osmičkou vyslouží?

„Vidím to padesát na padesát,“ odpovídá další ze zástupu tuzemských nadějí Bartůňková. „Kája má trochu podobný styl hry jako já, ale je zkušenější. Bára má zase skvělou hru na trávu, takže to bude zajímavý zápas. Sama nevím, koho tipovat a vlastně ani komu to víc přát.“

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