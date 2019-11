Muchová se napočtvrté dočkala ocenění za průlom měsíce

Muchová v říjnu nejprve postoupila do semifinále turnaje v Moskvě, díky čemuž si na poslední chvíli zajistila účast na Elite Trophy v Ču-chaji. Na „malém Turnaji mistryň“ ji rovněž až v semifinále zastavila pozdější vítězka Běloruska Aryna Sabalenková.

Do nominace na průlom měsíce se Muchová dostala ve své životní sezoně již počtvrté. V dubnu to bylo za finále pražského turnaje, v červenci díky postupu do čtvrtfinále Wimbledonu a v září za premiérový titul ze Soulu. Tato kategorie má letos již čtyři české vítězky, před Muchovou ji ovládly Markéta Vondroušová (květen), Barbora Strýcová (červenec) a Marie Bouzkouvá (srpen).

Nejlepší hráčkou měsíce byla zvolena světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová. Vítězce Turnaje mistryň se to letos povedlo po březnu a červnu už potřetí. V dubnu zvítězila Petra Kvitová.

Muchová nechybí ani v nominaci na nováčka roku, kde je velkou favoritkou vítězka US Open Bianca Andreescuová z Kanady. Mezi pěticí kandidátek na cenu pro hráčku roku je i Karolína Plíšková, Barbora Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu zase aspirují na nejlepší deblový pár.