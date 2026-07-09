Díky za tu chybu, Coco! Jak jsem se z toho dostala? nechápala Muchová po dramatu

Když vám Gauffová při jejím mečbolu za stavu 8:9 v super tiebreaku pomohla lacinou chybou, říkala jste si, že už zápas nepustíte?
Spíš jsem si říkala: „Díky za ten kraťas do sítě.“ Protože ona měla výměnu dobře rozehranou, já jsem jí tam míč jen tak z nouze hodila. Byla jsem ráda, že to v ten moment nezvládla.
Když se pokusila o kraťas, čekala jste ho?
Věřila jsem, že bych u něj byla. Ale v několika předchozích výměnách, kdy takhle zahrála, jsem míč nevrátila a ona bod vyhrála. Takže jsem byla ráda, že tentokrát nepřešel přes síť.
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Ještě předtím jste v závěrečné zkrácené hře zvládla rybičku, lob, voleje, k tomu ten odvrácený mečbol... Máte už v hlavě srovnané, co se vůbec stalo?
Zatím je to mlha a hrozný šrumec. Bylo to strašně nahoru dolů. Nejdřív mečbol, pak další, pak ustřelený míč deset metrů v autu a hned nato winner... Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo se z toho dostat.
Ale zvítězila jste.
Ke konci jsem si pro to prostě šla. Měla jsem i trochu štěstí, všechno hrálo se mnou. Byla jsem hrozně ráda, když se mi zápas podařilo uzavřít.
Několikrát vám náběh na síť nevyšel, přesto jste pořád hrála agresivně.
V jednom bodu jsem se cítila skvěle, dala jsem pěkný vítězný úder, a hned vzápětí jsem udělala hroznou chybu. V hlavě jsem měla jediné: musím dál útočit. Říkala jsem si, že pokud mám prohrát, chci prohrát takhle. A mým stylem je tlačit se dopředu, hrát agresivně a chodit na síť.
Ke konci jste se chytala za břicho, měla jste nějaké problémy?
Jenom mě píchalo v boku. Měly jsme strašně dlouhé a fyzicky náročné výměny. Při jedné jsem se blbě natáhla a začalo mě tam bodat. Snažila jsem se to trochu rozmasírovat, není to nic vážného.
Poprvé jste hrála na wimbledonském centrálním dvorci. Jaké to bylo?
Úžasný zážitek – a ještě lepší je připsat si tam první výhru. Ten kurt je neskutečný. Měla jsem možnost se na něm dopoledne rozehrát, což mi hodně pomohlo zvyknout si na něj a celé okolí. Skvělá byla i atmosféra.
Kdo všechno vás na semifinále přijel podpořit a kdo je na vás teď nejpyšnější?
Spousta kamarádů a známých. Můj box byl hodně hlasitý, dalo mi to spoustu energie a bylo to moc příjemné. Kdo je nejpyšnější, to se těžko říká. Rodiče jsou doma, ti mi fandí, ať už hraju kdekoliv a cokoliv, a jsou vždycky nejvíc nervózní.
Přijedou na finále?
Nevím, ještě jsem se vůbec nedostala k mobilu.
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Semifinále grandslamu jste zvládla podruhé v kariéře, na Roland Garros 2023 jste porazila Sabalenkovou, což bylo také obrovské drama. Dají se tato utkání nějak porovnat?
Tehdy jsem také čelila mečbolu, byl to ale trochu jiný zápas. Vybavuji si, že ona ve třetím setu hodně vedla (5:2), ale pak to mentálně nezvládla a vítězství mi svým způsobem darovala. Zato teď jsem cítila, že si to musím uhrát úplně sama. Věděla jsem, že kdybych ty míče jenom pasivně nahazovala zpátky, nikam by to nevedlo.
V Paříži jste potom ve finále podlehla Ize Šwiatekové. Pokusíte se teď udělat něco jinak?
Musela bych si vzpomenout, co jsem v Paříži dělala. Vlastně ani nevím, jak jsem tehdy trávila den volna. Ale budu se snažit dělat totéž, co tady celých čtrnáct dní. Dodržím stejný rituál, stejné věci. V pátek si půjdu na půl hodiny zahrát, zkusím zůstat v klidu, co nejlépe zregenerovat a v sobotu mě čeká ten poslední zápas.
O jaké rituály jde?
Jdeme do areálu si na třicet minut lehce pinknout, abych měla cit pro míč a zvykla si na kurt. Pak mám půl dne volno, zajdu si na dobré jídlo a každý den chodím do stejné kavárny. Jsou to jen takové drobnosti.
Co pro vás v širším kontextu kariéry znamená, že si zahrajete druhé grandslamové finále?
Je to velmi výjimečný okamžik a obrovský úspěch. Wimbledon je jeden z největších turnajů s obrovskou historií, hrálo tu tolik legend. Už jen možnost nastoupit na centrálním kurtu byla nádherná. Jsem neskutečně vděčná a šťastná, že se mi to povedlo a že mám šanci hrát další finále.
Loni jste ve Wimbledonu vypadla v prvním kole, trápilo vás zranění levého zápěstí. Jak se na to zpětně díváte?
Minulý rok to pro mě bylo postavené tak, že buď bolest odezní a budu moct hrát, nebo půjdu na operaci. Naštěstí bolest nakonec zmizela. Odvedli jsme obrovské množství práce a já teď můžu hrát zase naplno.
A kdy vaše obtíže přestaly?
Minulý rok právě po Wimbledonu. (usmívá se)