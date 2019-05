Muchová v rozletu: Kvalifikace, sbohem. Hurá do stovky. A ještě výš!

dnes 8:56

Tenisoví fajnšmekři pějí ódy na umění Karolíny Muchové. Krása její hry naštěstí není samoúčelná. Po loňském průlomovém vítězství nad Španělkou Muguruzaovou na US Open neustrnula a dál šplhá po žebříčku. Postup do čtvrtfinále Prague Open jí zaručil skok do Top 100, který ovšem s dvaadvacetiletou slečnou nějak zvlášť nezacloumal: „Mám vyšší cíle!“