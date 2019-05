Zima, déšť, porážka. Muchová: Věřím, že se teď nastartuju ještě víc

dnes 16:23

Počasí nebylo zrovna májové, chvílemi připomínalo spíš sychravý podzim. A v hustém dešti odplavaly i naděje Karolíny Muchové na první titul na okruhu WTA. „Mrzí mě to. Ale výsledkově je to pořád můj největší úspěch,“ řekla talentovaná Češka poté, co ve finále Prague Open po dlouhé přetlačované podlehla tenisové kamarádce Jil Teichmannové ze Švýcarska.

Byl to pro ni životní turnaj, v žebříčku vyskočí do nejlepší osmdesátky. Takhle daleko se vůbec nemusela dostat, vždyť do hlavní soutěže prošla na divokou kartu i proto, že ji pořadatelům na svoji pozici doporučila odstoupivší Lucie Šafářová. Ale po takovém finále to neznělo útěšně. Muchová se oklepala z úvodního setu, který ztratila až v tie breaku. Druhou sadu zvládla s grácií a ve třetí vedla při svém servisu 3:2 a 40:15… Jenže na premiérovou trofej to nestačilo. „Zápas mě mrzí,“ přiznávala. „Počasí nebylo moc dobré, moc mi při hře nepomohlo. Hlavně jsem chtěla, aby přestalo pršet.“ Na rozmary větru a deště však porážku nesváděla: „Hrála dobře, liftovala mi to takovým španělským stylem a já se v důležitých momentech trošku vystřílela.“ Finále bylo nezvyklé tím, že ve rvavém tenisovém prostředí k sobě Muchová a Teichmannová mají hodně blízko, jsou kamarádky. „Bylas dneska lepší než já. Gratuluju,“ pravila na kurtu do mikrofonu poražená Češka a vítězka jí to vrátila: „Takových zápasů přijde ještě hodně. A ty hraješ skvělou sezonu.“ Muchová opravdu prožívá výjimečný rok 2019. Poprvé nastoupila ve Fed Cupu, má zápasovou bilanci 19-6, získává si respekt i chválu za svoji zábavnou, a přesto efektivní hru. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii A fanoušci ocenili i její emotivní řeč, při níž děkovala všem od pořadatelů přes své blízké a tým až po publikum - za to, že lidé vydrželi na tribunách i v hodně nevlídný den. „Doufám, že to nebylo moje poslední finále. Věřím, že se ještě víc nastartuju a bude se mi dařit dál,“ pronesla bojovně 22letá Muchová. Své pražské tažení označila za „postupný krok“ v kariéře, teď ji čekají turnaje v Norimberku a Paříži; Muchová doufá, že by na Roland Garros mohla hrát rovnou hlavní soutěž. A i tam by ráda předvedla prvky svého talentu. „Úspěšnost zápasů mě letos těší a doufám, že to tak bude pokračovat,“ říká. „Myslím, že jsem odehrála většinu zápasů dobře - tak, jak jsme chtěli a plánovali s koučem. Pořád tam jsou rezervy, na kterých se musí pracovat. Ale co jiného bychom dělali, kdyby tam žádné rezervy nebyly!“ S takovým přístupem by finále ve Stromovce skutečně mělo být jen rozjezdem něčeho mnohem velkolepějšího.

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost