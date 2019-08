Muchová v New Yorku. Koncert, oběd s hvězdou a teď šlágr na Ashe Stadium

Loni se na Ashe Stadium zašla podívat ze zvědavosti a napadlo ji: „Sem bych nevlezla, kdyby mě sem poslali na zápas.“

Při čtvrteční bitvě se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu z dvorce číslo 4 ale několikrát vzhlédla k impozantnímu betonovému kolosu tyčícímu se k modrému nebi a napadlo ji: „Kéž bych se na něj zítra dostala.“

Po čtyřech promarněných mečbolech se konečně doškrábala k vítězství 6:1, 4:6, 7:6 a k příležitosti vyzvat Williamsovou. „Ve třetím kole jsem mohla dostat lehčí soupeřku, ale pokusím se jít dál.“

Partie se Sie se ve středu kvůli dešti odkládala. Večer vás poslali na dvorec a pak hned zase odvolali. Jaký to byl den?

Hodně dlouhý. Třikrát jsem se rozcvičovala. Začátek posouvali. Před šestou jsme přišly na kurt, znovu začalo pršet, a tak zápas přeložili na dnešek. Něco takového se mi ještě nestalo.

Sie je se svým pestrým stylem ošidná soupeřka. Čím vám dělala potíže?

Protože jsme spolu už letos hrály v Dauhá, byla jsem na ni připravená. Dovedu se přizpůsobit. Některé výměny mě bavily, zápas byl ale především vyrovnaný a napínavý. A já pořád nejsem spokojená se svým výkonem, udělala jsem moc chyb.

Jak těžké bylo hodit za hlavu nevyužité mečboly za stavu 6:5 ve třetí sadě?

Dost. Trošku jsem ztuhla a vyhodila pět míčů za sebou. Ještě jsem prohrávala 0:1 v tie breaku a znervózněla. Naštěstí jsem se ještě rozjela a skóre otočila.

Od srpna 2018 jste na grandslamech narazila na Muguruzaovou, Bartyovou, dvakrát na Plíškovou, Svitolinovou. Co vás naučila tahle vysoká škola?

Člověk získá spoustu zkušeností. Postupně se zlepšuju. Loňský postup do třetího kola mi dal sebedůvěru, na které dál stavím. Zjistila jsem, že můžu čelit nejlepším tenistkám. Myslím, že jsem jiná hráčka než loni touhle dobou.

Co pro vás znamená, že se v pátek utkáte se Serenou Williamsovou na Ashe Stadium?

Bude to paráda. Chtěla jsem dneska vyhrát, abych si zasloužila tuhle šanci. Už se nemůžu dočkat. V tenise neexistuje větší zápas než se Serenou v Americe.

Nepodlehnete síle okamžiku?

Uvidíme. Nebude to lehké. Hodilo by se, kdyby mě na centr pustili aspoň na rozehrávku. Když poprvé přijdete do tak obrovské arény, potřebujete se zorientovat. Nevnímáte kurt, stojíte strašně vzadu.

Jste připravená na Sereniny pumelice?

Asi ne. Kája Plíšková má ránu, ale Serena je ještě na vyšší úrovni. Netuším, co na mě poletí. Nejspíš do mě hodně půjde, zkusím s ní držet krok. Nějaké dlouhé výměny se čekat nedají.



Vadí vám, když obecenstvo fandí proti vám?

Ne. Dokážu na kurtu vypnout. S bouřlivou atmosférou nemívám problémy, častokrát mě spíš povzbudí.



Chybí vám den volna. V jakém stavu je vaše tělo?

Zatím v dobrém. Mám s sebou fyzioterapeuta Michala Novotného, který se o mě stará dokonale. Snad budu fit.

Co jste zatím v New Yorku stihla kromě tenisových povinností?

Chodím na kafe, do restaurací na večeře. Minulý týden jsem byla na koncertu Shawna Mendese v Brooklynu, abych se odreagovala.



Potkala jste se tu zase s herečkou a spisovatelkou Rebel Wilsonovou, s níž jste loni v New Yorku seznámila?

Ano, předevčírem jsme spolu byly na obědě. Je fajn, má ráda tenis. Zítra určitě přijde na zápas.