Krátce předtím poskytla rozhovor serveru iDNES.cz. A měla o čem vyprávět. Před pár dny totiž osmadvacetiletá tenistka ukončila spolupráci s trenérem Emilem Miškem.

„Strávila jsem pár dnů u rodičů, takže jsem zase trošku nasála moravskou atmosféru. Vždycky se sem dostanu až po dlouhé době, takže jsem ráda, že jsem teď měla možnost opět se vrátit do Olomouce. Je to vždycky příjemné, přece jenom jsem tu vyrůstala celé dětství. Vychodila jsem tu základku i střední, takže na mě zase dýchly ty ulice, které jsem prolítávala jako malá,“ popisuje Muchová svůj vřelý vztah s rodným městem.

Co vše se zde od vašeho dětství změnilo?

Popravdě, pořád je to tu dost stejné. Ale Olomouc je daleko klidnější než Praha, takže se sem vždycky ráda vracím.

Karolína Muchová v akci na tenisovém turnaji v Londýně.

Každopádně u vás ke změně došlo, po dvou a půl letech jste ukončila spolupráci s trenérem Miškem. Proč?

Už jsem to měla nějakou dobu v hlavě. Myslím, že teď přišel správný čas na to změnit dynamiku a dostat nový impulz do sebe i do týmu. S Emilem jsme měli super spolupráci, ale už pár měsíců jsem cítila, že tohle by mohl být krok, který mi může pomoct. Emil to přijal úplně v pohodě, asi taky trochu cítil, že k tomu dojde. Přece jenom jsem se fakt dlouho trápila se zápěstím, což je pro tým i pro všechny kolem těžké. Takže doufám, že tohle rozhodnutí bude mít pozitivní dopad. Už teď se těším na to, co mě čeká.

Už víte, kdo váš tým doplní?

Teď to moc neřeším, dávám si od toho trošku pauzu. Pro mě je teď prioritní hlavně dostat se do herní i zdravotní pohody, abych mohla hrát na sto procent a jezdit na turnaje. Nového trenéra jsem ještě neřešila, nechávám to vždy trošku otevřenější. Ono se něco najde, nerada si někoho vyloženě vyhlížím. Spíš čekám, až se to narýsuje samo. Na turnaje do Ameriky teď pojedu bez trenéra.

Zmínila jste zdravotní pohodu, do které se nemůžete dostat dlouhodobě. Loni vás vyřadil úpon v zápěstí, předtím břišní sval, letos vás trápí pro změnu druhé zápěstí. I proto jste letos odehrála jenom devět turnajů. Jak je obtížné se s tímhle opakovaně vyrovnávat?

Je to těžké, protože se kvůli tomu nedovedu udržet ve stavu, abych mohla dlouhodobě podávat dobré výkony a hrát. Zápasová zkušenost je to nejvíc – kdybych hrála každý týden, dá mi to samozřejmě víc než jen tréninky. Ale kvůli zdraví moc zápasů nemám. Na druhou stranu tím, že mě zdraví bohužel trápí dlouhodobě, už jsem na to celkem zvyklá. Provází to celou moji kariéru, takže vím, jak s tím pracovat. Jo, člověka to vždy srazí, je to frustrující. Ale snažím se na to dívat objektivně, je to holt tak, jak to je. Vždy se zranění snažíme řešit hned.

Co vám pomáhá neklesat na mysli? I fanoušci vás mají zafixovanou jako věčně pozitivní.

Není všechno takové, jak se zdá. Nejsem taková, že bych veřejně ukazovala, že jsem smutná. Nedělá mi samozřejmě radost, že nemůžu hrát na sto procent. Ale snažím se soustředit na pozitivní věci, na to, co udělat můžu, na věci a lidi, které mám kolem sebe. To mi pomáhá. Už jsem si prožila více zranění, takže dobře vím, že v životě nemám jenom tenis. A taky záleží, co je to přesně za zranění.

Jak to s vámi vypadá teď? Trápilo vás levé zápěstí, na Roland Garros ani ve Wimbledonu jste nebyla stoprocentní.

Jo, bylo to na levé ruce, nemohla jsem hrát obouručný bekhend. Takže na Roland Garros i ve Wimbledon jsem šla na kurt s tím, že budu hrát jenom slice. Troufala jsem si na to, říkala jsem si, že když to podpořím dobrým servisem, tak to půjde. Ale bylo to hodně náročné, takže to nebyly mé nejlepší turnaje. Teď už týden bekhend trénuju, i obouručný. Doufám, že to vydrží a že už budu hrát na sto procent.

Vaše uzdravení přichází v pravý moment, čeká vás totiž část sezony, ve které budete obhajovat hodně bodů do žebříčku WTA.

Ještě nejsem úplně stoprocentní. V plánu je, že ve středu nebo ve čtvrtek odletím do Montrealu, ale ještě s týmem řešíme, jestli nastoupím už tam, nebo až na Masters v Cincinnati. To už snad budu v plné síle a dovedu body nejen obhájit, ale i přidat.

I přes to, že jste v aktuální sezoně moc nehrála, stále se držíte v elitní dvacítce.

Já na to moc nehledím, ale je docela vtipné, že jsem z Wimbledonu vypadla v prvním kole, a když jsem přijela, postoupila jsem v žebříčku o tři příčky. Jsem za to samozřejmě ráda, ale jak jste zmínil, obhajoba klíčových bodů se teprve blíží, v tom je tenis krutý. Nicméně vím, že když budu zdravotně v pořádku, jsem schopná body minimálně obhájit, i když jsem teď moc nehrála. Všechno záleží na zdraví. Každopádně i kdybych body neobhájila a propadla se třeba na 300. místo, ale zato se stoprocentně vyléčila, bude to pro mě mnohem větší výhra.

Takže uzdravení teď řadíte před trofeje a postupy v žebříčku.

Přesně tak.

Karolína Muchová rozdala v rodné Olomouci fanouškům podpisy i úsměvy.

Není tím pádem vhodnější podstoupit operaci?

To je strašně těžké. Operace je pro mě vždycky až na posledním místě. Snažím se najít jakoukoliv jinou cestu, aby se to zlepšilo. Oblétávala jsem i doktory ze zahraničí, což je o to náročnější. Bohužel platí, že co člověk, to názor. Ráda bych přišla za třemi lékaři, kteří by měli stejný názor, a já věděla, co mám dělat. Jenže každý pohled se liší, takže si to ve finále rozhoduju vždy tak trošku sama s lidmi, kterým věřím. Zatím jsem utvrzená v tom, že věřím, že se zápěstí dá do kupy na sto procent a že není nutná radikální operace. Kdyby mi v tom prasklo jako loni v pravém zápěstí, pak se nedá nic dělat a musela bych operaci podstoupit, bez ohledu na to, jestli je konec sezony, nebo začátek.

Je pro vás tohle zranění těžší mentálně, nebo fyzicky?

Pro mě je vždy všechno složitější mentálně. Tohle zranění bylo takové, že jsem sice mohla hrát, ale ne naplno. A porazily mě holky, které, myslím, bych bývala porazila, kdybych byla stoprocentní. Nebo samozřejmě by mě mohly porazit i tak, ale přece jenom to vědomí toho, že nemůžu dát do tenisu sto procent, je nejhorší. To jsem si říkala: Ježišmarja, rychle jeď domů a už to koukej pořádně doléčit! Takže určitě mentální stránka je pro mě horší.