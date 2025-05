„Jednoruká“ Muchová řeší další zranění. Je to na prd. Nevím, jestli budu hrát, smutní

Zdravotní potíže brzdí rodačku z Olomouce celou kariéru. Kolik turnajů už kvůli nim zmeškala a kolikrát ji zastavily v honbě za nejcennějšími trofejemi…

Momentálně ji trápí levé zápěstí. Přiblížila, že jde o podobné zranění, jaké měla nedávno na pravé ruce, tedy poutko šlachy. V únoru loňského roku kvůli tomu musela na operaci a celkem absentovala deset měsíců, nyní zatím tak dlouhou pauzu nemá.

V Paříži se v úterý představila po dvou měsících, během nichž se věnovala rehabilitaci. Doufala, že bude konkurenceschopná, nicméně coby „jednoruká“ tenistka hrající pouze čopovaný bekhend neuspěla.

„Chtěla jsem tu nastoupit. Pořád jsem čekala, jestli se zápěstí zlepší. Jeden den je lepší a pak zase horší, ale v posledních dnech mě bohužel dost bolelo, takže jsem to nezvládla,“ popisovala sklesle. „Říkala jsem si, že i s čopem mám šanci, ale zrovna na tuhle soupeřku to neplatilo,“ připomněla agresivní styl 52. tenistky světového pořadí.

Co ji čeká dál, zatím neví. Má sice přihlášené turnaje na trávě včetně Wimbledonu, ale jestli se dá za pouhý měsíc do kupy, není jisté. „Teď mám více času a můžu zápěstí řešit. Zkusím tomu dát 150 procent a budu doufat, že bekhend zapojím.“

V rekonvalescenci ji brzdí, že ani lékaři jí neumí poradit, jak přesně má trable odstranit. „Pravé zápěstí jsem léčila konzervativně půl roku a potom jsem stejně šla na operaci. Ta je pro mě vždycky až poslední možností, nechce se mi na ni. Budu ještě zkoušet nějaká alternativní řešení, ale když nebudou fungovat, budu muset zase na sál.“

Letos v srpnu oslaví 29. narozeniny, a tak cítí, že se jí krátí čas k tomu, aby dobyla velký, ideálně grandslamový titul, který jí mnozí experti už dlouho předvídají. Na Roland Garros byla předloni ve finále, i proto zde letos chtěla zkusit štěstí, na Australian i US Open se podívala do semifinále.

O jejích kvalitách nikdo nepochybuje. Když je zdravá a ve formě, málokdo proti ní obstojí. Jenže místo nahánění soupeřek musí – stále znovu a znovu – pečovat o haprující zdraví.

„Mrzí mě to,“ nezastírá. „Vždycky se snažím najít nějakou cestu, ale je to na prd. Zase jsem se dostala do stavu, kdy nemůžu hrát naplno. Budu se to snažit nějak vyřešit, abych ještě do téhle sezony mohla naskočit se svým normálním bekhendem. Ale po pravdě teď nedokážu říct, jestli budu hrát, nebo ne.“