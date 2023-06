Jak Muchová našla správné noty a těší se na světovou dvojku: Chci vyhrát!

„Kurt je obrovský a krásný,“ pomyslela si. O pár hodin později si Karolína Muchová na dvorci Philippa Chatriera vychutnávala postup do semifinále antukového grandslamu, s ruskou tenistkou Pavljučenkovovou si poradila 7:5 a 6:2.

Dala tak vzpomenout na předloňské čtvrtfinále na jiném slavném dvorci. Jak v aréně Roda Lavera šokovala tehdejší světovou jedničku Bartyovou a vysloužila si místo mezi poslední čtveřicí Australian Open.

V úterý stejný počin zopakovala i v Paříži. Sice ne proti tak zvučné soupeřce – byť ji Ruska v určitých pasážích zlobila –, ovšem znovu po parádním výkonu.

„Tehdy v Austrálii jsem navíc k semifinále nastupovala s natrženým břišním svalem, teď se cítím neporovnatelně líp,“ pochvaluje si. „Poslední zápasy jsem vyhrála ve dvou setech a ušetřila jsem dost energie.“

I díky většímu rezervoáru sil ve čtvrtfinále hned na úvod připravila předloňskou finalistku turnaje Pavljučenkovovou o podání, když z obrany přešla do útoku a vynutila si úder soupeřky do sítě.

„Od začátku jsem hrála dobře, což mi pomohlo.“

Karolína Muchová se napřahuje k úderu.

Skvěle se hýbala, raketa jí zněla líbivým tónem, když vracela prudké údery, z bekhendu kroutila čopy. V prvních dvou hrách upustila jediný bod.

„A v důležitých chvílích mě podržel i servis,“ těšilo ji. „Trochu foukalo, takže jsem si dávala pozor, ze které strany mám hrát víc slice a odkud můžu přitlačit nebo si pomoct kickem.“

Vedení mohla zvýraznit v pátém gamu.

Nejprve sama změnila rytmus výměny kraťasem, když Pavljučenkovová odpověděla stejně, míč tak tak doběhla, lehce jej přeliftovala k zadní lajně a Ruska na tenisák nedosáhla, ani když si raketu přehodila do levé ruky.

Češka si díky této parádičce vypracovala dva brejkboly na 4:1.

Jenže o oba brzy přišla.

A v následujícím průběhu gamu promarnila i tři další příležitosti.

Ruska se postupně osmělovala, dělové údery trefovala k lajnám, povzbuzovala se. Nakonec dlouhou přetahovanou rozsekla čtvrtým využitým gamebalem a o chvíli později vítězným bekhendovým returnem sama využila brejkbol.

Ruská tenistka Anastasia Pavljučenkovová v duelu s Karolínou Muchovou.

„Nasťa hrála velmi agresivně, možná i riskantně, zatímco já ne vždy našla správné noty,“ přirovnala Muchová dění na kurtu ke hře na kytaru, které se ve volném čase ráda věnuje.

Srovnáním na 3:3 odstartovala nejvyrovnanější pasáž utkání, leč diváci se vinou rychlosti úderů obou tenistek příliš dlouhých výměn nedočkali. Pavljučenkovová, která loni pauzírovala osm měsíců kvůli operaci kolene, buď vypálila nechytatelný úder, nebo předvedla lacinou chybu.

Výmluvně svůj styl ilustrovala při skóre 4:4. Vedla 30:0, ale dvojchybou a lacinou minelou ze hry dala Češce zavětřit možnost. Muchová vytáhla vítězný příjem, vzápětí brejkbol s pomocí pásky proměnila.

Česká tenistka Karolína Muchová v zápase s Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska.

Po povedené krádeži podávala na zisk setu. Jenže Ruska se tentokrát trefovala celý game a vyrovnala na 5:5.

Drama vrcholilo.

Muchová se nenechala rozhodit, mířila své údery do bekhendu a získala další brejk, kterým už nepohrdla. Dobíhaný forhend poslala nečekaně po lajně, soupeřka už mířila na druhou stranu, opět jí nepomohla ani levačka.

Dva setboly pro Muchovou.

Tenistka I. ČLTK Praha hned první zužitkovala přímým bodem z podání na tělo. Zatnula pěst, za necelou hodinu ukořistila veledůležitý první set.

„Už jsem ve čtvrtfinále na grandslamu byla a chtěla jsem jít dál. Věděla jsem, že soupeřka je hratelná, takže jsem se snažila soustředit na sebe. Zatím se mi tu daří dohrávat zápasy zodpovědně, hlavou je zvládám.“

Díky vedení se sokyni dostala pořádně pod kůži. Pavljučenkovová věděla, že pokud chce zápas otočit, musí něco změnit, a tak ještě zvýšila riziko. Aby si vymohla převahu, začala vymýšlet zbytečně složitá řešení.

Muchová se tím nenechala zviklat a dál pokračovala v galapředstavení.

V první hře se znovu vytáhla na returnu, když zkušeně zkontrolovala, že lob Rusky je příliš dlouhý, vzápětí už pobídkou odskočit na 4:1 nepohrdla.

Karolína Muchová servíruje ve čtvrtfinále Roland Garros.

V ten moment Pavljučenkovová rezignovala, smířila se s tím, že stejně jako ve finále v roce 2021, odejde z kurtu Philippa Chatriera s porážkou od české tenistky. Po tehdejším třísetovém nezdaru s Barborou Krejčíkovou nyní podlehla Muchové.

Rodačka z Olomouce při druhém mečbolu donutila Rusku k chybě z bekhendu a znovu vytáhla svůj oblíbený vítězný úsměv. Nicméně žádným dramatickým gestem ho nepodpořila, jen zamávala aplaudujícím divákům.

„Byla jsem hlavně ráda, že je konec,“ vysvětlila. „Už předtím jsem měla mečbol, ale ona od stavu 5:1 začala do úderů celkem uvolněně chodit, takže jsem byla ráda, že jsem to při druhém zvládla. Pak to ze mě spadlo.“

Decentní radostí zároveň vyslala signál, že v Paříži ještě nemíní končit.

Čeká ji další den volna, které si nemůže vynachválit: „Regenerace je klíčová, postarám se o tělo, dobře se vyspím. A kdyby mi něco zatuhlo, můžu na tom pracovat celou středu.“

Ve čtvrtek se v semifinále pokusí zastavit světovou dvojku Sabalenkovou z Běloruska, která na turnaji ještě neprohrála ani set, v součtu s Australian Open, kde slavila titul, letos ovládla už dvanáct grandslamových mačů.

„Bude to určitě nejtěžší zápas, jaký jsem tu zatím hrála,“ tuší Muchová. „Čekám, že bude hrát rychle, střílí do toho. Budeme se snažit najít cestu, jak na ni vyzrát. A na kurt určitě půjdu s tím, že chci vyhrát!“