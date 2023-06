Přežila kanára i mečbol, končí dvojchybou. Jak Muchová psala pohádku

Hned na úvod se Muchová přesunula zpátky do minulého ročníku turnaje, houževnatou Řekyni totiž v Paříži zdolala podruhé v řadě. „Jo, když jsme šly na kurt, měla jsem déja vu,“ smála se po vítězném zápase, do kterého však vstoupila poněkud vlažně, když po chvíli ztrácela 0:3.

Díky barvité hře ale soupeřku dohnala a první set urvala v tiebreaku. Druhou sadu sice zahájila ztraceným servisem, na brejk ale okamžitě zareagovala. A za stavu 5:4 si vytvořila dva mečboly. „Říkala jsem si, jestli mám do úderu jít a zkusit ho urvat, nebo hrát spíš na výměny,“ popisovala.

Příležitosti nevyužila, ale ve dvanáctém gamu dostala další šanci na podání Sakkariové a čtvrtý mečbol už s přehledem proměnila. „Bylo to těžké, jsem ráda, že to klaplo a nemusely jsme do tiebreaku.“ Výhrou nad silnou soupeřkou odstartovala snovou jízdu celým turnajem.